HotNews.ro a vrut să afle ce se ascunde în spatele anunțurilor de pe OLX care promit „buze pline și frumos conturate”, realizate în urma injectării cu acid hialuronic de către persoane neautorizate și care sunt riscurile la care se expun clienții acestora.

Injectarea buzelor cu acid hialuronic Foto: Colaj de Adi Iacob/ HotNews.ro

„Trebuie să fii curajoasă! Cu fața nu te joci”, mă încurajează Silvia, o tânără care din 2020 injectează acid hialuronic în buzele clienților, la ea în apartament. În schimbul a doar 800 lei, am garanția că voi obține „buze pline și frumos conturate”.

Silvia nu este singura care face o astfel de procedură pe piața neagră. La o simplă căutare pe OLX, unde am găsit-o și pe ea, descoperi cel puțin încă zece fete care fac o intervenție pe care, în mod normal, ar putea să o realizeze doar un medic.

Am luat legătura cu șase dintre aceste femei, care lucrează în București. Printre ele am dat și de contul „dr. Lana”, femeia care a fost condamnată în 2022 la un an și jumătate de închisoare cu suspendare pentru exercitarea fără drept a unei profesii. Din conversațiile, purtate în calitate de potențială clientă, cu asistentul ei și din postările de pe Facebook și Instagram, s-ar putea trage concluzia că femeia face exact același lucru pe care-l făcea și înainte să fie reclamată la Poliție.

Ulterior, pentru a mă convinge că este vorba chiar de dr. Lana, am vrut să vorbesc în calitate de jurnalistă HotNews.ro cu persoana care deține contul respectiv și numărul de telefon. Până la momentul publicării articolului nu am primit niciun răspuns.

Autoritățile care trebuie să se ocupe de aceste cazuri sunt Poliția și Ministerul Public. La solicitările făcute de HotNews.ro, Ministerul Public ne-a răspuns că nu are statistici care să arate dimensiunea fenomenului.

Singurele date sunt cele colectate de Inspectoratul General de Poliție (IGPR) care arată că „în anul 2021, la nivel național, au fost sesizate 163 de infracțiuni prevăzute de art. 348 din Codul penal, privind exercitarea fără drept a unei profesii sau activități (25 în București), în anul 2022 au fost sesizate 136 de infracțiuni (18 în București), iar în primele 7 luni ale anului 2023 au fost sesizate 104 infracțiuni (22 în București)”.

Nu se știe în câte dintre aceste cazuri a fost vorba despre injectare cu acid hialuronic.

În ciuda faptului că auzim tot mai des de diferite cazuri în care sunt implicați medici falși, reprezentanții Poliției ne-au spus că ei se ocupă de aceste situații, predominant, dacă există o sesizare sau o plângere din partea unei persoane vătămate.

Poliția poate să se sesizeze din oficiu dacă există informații în legătură cu exercitarea fără drept a unei profesii. Așadar, chiar dacă multe dintre cazuri stau la vedere pe rețelele sociale, nu toate ajung în atenția polițiștilor. Pe lângă Poliție și Ministerul Public, cei care pot lua măsuri sunt Colegiul Medicilor sau Colegiul Medicilor Stomatologi.

„Noi putem să anchetăm, în calitate de Colegiu al Medicilor, un medic care este un membru al colegiului și care desfășoară activitatea pe teritoriul municipiului București. În momentul în care cineva practică actul medical fără să aibă competența s-o facă și fără să fie cadru medical, sau orice altă situație de acest gen, deja intră în atenția altor organisme”, a explicat Cătălina Poiană, președinta Colegiului Medicilor Bucureşti.

Injectarea cu acid hialuronic este a doua cea mai populară procedură non-chirurgicală din lume, potrivit unui raport realizat de Societatea Internațională de Chirurgi Plasticieni, în 2021. La fel este și la noi în țară, potrivit aceluiași raport, fiind pe locul al doilea după augmentarea mamară (mărirea sânilor).

Din cauza cererii crescute, au apărut rapid și alternativele mai puțin legale. La un preț mai scăzut poți să-ți mărești buzele într-un apartament de bloc, la pachet cu riscuri foarte mari. În tot acest timp, femeile care fac această procedură te asigură că totul este „sigur” și că nu ți se poate întâmpla nimic.

HotNews.ro a vrut să vadă cât de ușor este să îți injectezi buzele pe piața neagră, cum dai de persoanele care fac aceste proceduri și care sunt riscurile la care te expui.

„Mă numesc Maria și vreau buze cum văd pe Instagram”

Primul pas în tot acest demers a fost să îmi creez o nouă identitate. Sunt Maria, nu mi-am pus niciodată acid în buze și vreau să fac asta rapid, la un preț scăzut. Așa că am luat la frunzărit platforme precum OLX, Instagram, Facebook și TikTok ca să dau de astfel de servicii. Acțiunea se petrece, în principal, pe OLX, iar conversațiile se mută ulterior pe WhatsApp.

Silvia este prima cu care am vorbit. Ea mi-a trimis și poze în privat cu alți clienți ca să-mi demonstreze că totul este sigur.

Cel puțin șase oferte la liber, pentru oricine vrea ceva mai ieftin

Ca Silvia mai sunt și alte fete. „Filler AH”, Lavinia, Antonia sau Oana se numără printre cele care au pus anunțuri pe OLX. Platforma a devenit locul perfect pentru cei care nu au drept de practică și injectează acid hialuronic în propriul apartament.

„Fac asta ca să nu plătesc taxe”, a explicat Silvia la telefon, în momentul în care am luat legătura cu ea.

„Îndrăznește sa fi frumoasa ! E timpul pentru schimbarea ta ! Rezultatele sunt imediate!!! ‼️‼️‼️700 lei ‼️‼️‼️ 1200 lei 2 ml ‼️”, cam așa sună o ofertă.

Prețurile diferă. Încep de la 400 lei și ajung până la 1.200. Totul depinde de cantitatea de acid pe care ți-o injectează.

Nu toate fetele cu care am vorbit ne-au spus că fac asta acasă. Unele aleg să folosească formularea „salon cu circuit închis” sau „salon privat”. „Filler AH” ne-a spus că asta înseamnă că „primesc pe cine vreau”. Ulterior, mi-a explicat că asta a fost o „glumiță” și că mă poate programa săptămâna viitoare, în câteva zile.

„Important! Ce trebuie să știi este că după prima injectare acidul se reabsoarbe în proporție de 50%. Este recomandat un touch up la o lună de zile, nu mai târziu și nu mai devreme de două săptămâni. Așa și remanența este mult mai bună”, a continuat să-mi explice femeia.

A fost singura care mi-a dat niște instrucțiuni și m-a îndrumat cum să mă pregătesc pentru intervenție. E simplu, n-am multe de făcut. Trebuie doar să mă hidratez. De asemenea, m-a avertizat că voi fi inflamată în jur de 48 de ore, iar după 14 zile vedem și rezultatul final. Apoi am mutat conversația pe WhatsApp. Dar ofertele nu sunt doar pe OLX.

„Dr. Lana” lucrează pe Instagram și pe Facebook. Este același cont cu al femeii care a fost condamnată, în 2023, la un an și șase luni de închisoare cu suspendare și un termen de trei ani de supraveghere pentru că ar fi mutilat fața mai multor femei. Cazul ei a fost mediatizat, după ce mai multe cliente și-au povestit experiența pe un grup numit „Mi-a distrus fața dr. Lana”, potrivit Libertatea.

Rechizitoriul, consultat la acel moment de HotNews.ro, arăta că femeia a realizat zeci de astfel de proceduri în țară, din 2019, fără să fie înregistrată la Colegiul Medicilor din România.

Făcea injectări cu acid hialuronic, injectări cu botox, fox eyes, proceduri cu fire COG, PDO, proceduri de tip Jawline pentru remodelarea feţei. Se folosea de Facebook și Instagram pentru promovare, după care trecea pe WhatsApp, evitând convorbirile telefonice care puteau fi înregistrate. Atât ea, cât și soțul ei au fost trimiși în judecată.

„Substanţele şi materialele folosite pentru intervenţiile estetice au fost achiziţionate de către soţul ei, acesta solicitând distribuitorilor transmiterea substanţelor către toate adresele la care «Dr. Lana» îşi desfăşura activitatea”, scria atunci HotNews.ro.

„Dr. Lana” lucrează în București și în Republica Moldova

O hotărâre de condamnare mai târziu, conturile de Facebook și Instagram încă există și au activitate. Ultima postare făcută pe Instagram este pe 13 iulie, cu o fotografie before & after, care arată că a injectat cuiva acid hialuronic.

Din descrierea ei de pe Instagram aflăm că face aceleași proceduri ca înainte și că lucrează în București și în Chișinău. Pe contul de Facebook, „Russian Lips by dr. Lana”, ultima postare este din 24 iunie, în care promovează tratamentul profhilo face și profhilo body (rejuvenare facială sau corporală). Ambele presupun injectarea cu acid hialuronic.

Am vrut să văd dacă dr. Lana răspunde la mesaje, așa că am luat legătura cu ea, în primă fază, pe Instagram, de pe un cont fals. A răspuns la primul mesaj, însă după ce i-am spus că e prima dată când vreau să-mi fac o programare la ea, m-a lăsat cu seen.

Pentru că nu mai răspundea pe Instagram, m-am folosit de opțiunea pe care o are pe pagina de Facebook, și am luat legătura cu ea pe WhatsApp. Acolo a vorbit ceva mai mult. La fel ca pe Instagram, din mesaje mi-am dat seama că nu vorbeam direct cu dr. Lana, pentru că persoana respectivă se referea la ea la persoana a treia.

Din conversațiile făcute public de fostele ei cliente, discuțiile se purtau, de obicei, cu asistentul ei. Așa am aflat că „doamna doctor lucrează doar cu recomandare” și că încă face aceleași proceduri, în București.

Denumirea de „russian lips”, aleasă de dr. Lana pentru promovarea pe rețelele sociale, vine de la forma buzelor, care e asemănătoare cu cea a păpușilor rusești (Babushkas). Buzele cresc în lungime, nu în volum, și ajung să aibă formă de inimă.

În ceea ce privește tehnica, ea diferă de fillerele normale, pentru că se vor injecta mici cantități de acid în diferite zone ale buzei. La procedura normală se injectează doar o anumită zonă.

Unii specialiști consideră procedura „russian lips” mai periculoasă, pentru că poate să afecteze mai multe vase de sânge din cauza multiplelor injectări și sunt mai multe zone predispuse să se infecteze. Există și un risc de a rămâne cu cicatrici.

Pozele de promovare luate de la clinici din alte țări

Indiferent de platforma pe care activează, strategia de marketing folosită de către cele șase femei este asemănătoare. Aproape toate au încercat să mă convingă că obții același rezultat acasă ca și la salon.

Ba mai mult, câteva m-au avertizat că pot să merg la o clinică, dar nimeni nu mă poate asigura că acei doctori au diplomă. Un alt lucru pe care mi l-au semnalat ar fi că doctorii folosesc poze editate, deci să nu mă încred în rezultatul pe care-l promit.

Silvia este una dintre fetele care mi-au spus că doctorii folosesc poze care să te inducă în eroare. Totuși, se întâmpla la fel și în cazul ei. Poza cu care se promova pe OLX apărea și pe contul de Instagram al clinicii Venedik, din Turcia.

„Acolo (n.r.: în fotografie) e o cantitate mai mare de acid”, mi-a spus femeia ca să justifice de ce ar putea arăta diferit față de poză.

Fotografii preluate de pe internet de Silvia. FOTO: Screenshot

„Ce cauți pe OLX? Diplome”

Zvonurile potrivit cărora clinicile nu-ți oferă siguranță și găsești și acolo impostori sunt amplificate de cazurile în care medicii stomatologi sau medici fără drept de practică injectează acid hialuronic.

Cu toate acestea, vorbim de situații izolate. Nu putem presupune că niciun medic din București nu are drept de practică. O altă femeie, care pune acid hialuronic în buze, la ea acasă în Sectorul 5, a încercat să mă convingă că nu poți avea încredere în clinici.

Când am întrebat-o dacă are diplomă, pentru că voiam să mă asigur că totul se va desfășura în condiții de siguranță, m-a luat la rost.

„Ce cauți pe olx? Diplome? Mergi la clinică… Plătește triplu și nu îți arată nici diploma. Diploma mea nu este recunoscută în România, legislația este diferită față de celelalte țări ale UE”, a încercat să-mi explice în conversația de pe WhatsApp.

Totuși, cine are dreptul să facă aceste proceduri?

Cătălina Poiană, președinta Colegiului Medicilor din România, mi-a explicat cine are dreptul să injecteze cu acid hialuronic sau toxină botulinică (botox):

„În ceea ce privește injectarea acestor fillere dermice, preparatele pe bază de acid hialuronic sau injectarea de toxină botulinică, ele sunt prevăzute ca și proceduri, în curriculum de pregătire în specialitate de la dermatologie. Deci, dermatologii pot să facă acest lucru, precum și cei de la chirurgie plastică, denumirea corectă a specialității fiind chirurgie plastică estetică și microchirurgie reconstructivă”.

Multe cabinete din București, în care lucrează stomatologi, se laudă că fac aceste proceduri. Într-adevăr, dreptul de a face aceste injecții îl mai au și specialiștii de chirurgie orală și maxilo-facială, însă nu stomatologie.

„Atenție, specialitatea de chirurgie orală și maxilo-facială este o specialitate pe care poți să o dobândești doar dacă ai și licență. Adică poți să intri la rezidențiat și să faci pregătirea în această specialitate doar dacă ai atât licență de medicină generală, cât și licență de stomatologie. Aceste specialități fac sau au dreptul să injecteze aceste substanțe în scop estetic medical”, continuă președinta Colegiului Medicilor.

Actele medicale prin care sunt transformate trăsăturile umane, denumite plastii cutanate, pot fi făcute doar de medicii specialiști cu drept de liberă practică și asigurare pentru malpraxis, potrivit unui comunicat al Societății Române de Chirurgie Estetică (SRCE).

Doctorii trebuie să se regăsească pe lista medicilor Colegiului Medicilor din România.

Nu primești bon sau factură pentru că în ilegalitate este în regulă să nu plătești taxe

Când venea discuția de diplomă, aproape în fiecare caz, fetele mă asigurau că actul există. Silvia mi-a spus că îmi va trimite o dovadă cu diploma, pe WhatsApp, alături de pozele cu foști clienți. Până la momentul publicării articolului nu am primit nimic care să ateste că ea are drept de practică.

Oricum ar fi, chiar dacă ai drept de practică și ești medic, fiecare cabinet sau loc unde se injectează aceste substanțe trebuie să aibă acreditare.

„Bineînțeles că orice activitate medicală care se desfășoară pe teritoriul Bucureștiului trebuie autorizată și autorizarea aceasta se face atât de Colegiul Medicilor din Municipiul București, cât și de Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, fiecare din organisme verificând ceea ce îi revine în limitele competenței”, spune Cătălina Poiană.

Sigur, continuă președinta Colegiului Medicilor, cineva poate să obțină acreditare pentru a face aceste proceduri într-un cabinet situat în apartament, dacă respectă toate elementele din baremul de norme prevăzut de Ministerul Sănătății. Pe lângă detalii legate de forma buzelor sau cantitatea de acid pe care o dorești, unele femei solicită și un avans pentru a fi sigure că te prezinți la programare.

„Așa am garanția că vine (n.r. clienta) și tu ai locul asigurat”, îmi explică Oana. Mi-a spus că nu face procedura la clinică, dar am făcut pe clientul naiv, care nu prea știe care-i treaba cu procedurile minim invazive de pe piața neagră. Așa că am întrebat-o dacă voi primi bon sau factură.

„Ce factură? Costul procedurii este de 650 lei. Tu îmi dai un avans de 300”, răspunde femeia. „În foarte multe locuri unde te-ai duce pentru diferite proceduri ți-ar cere un avans. Sau vrei și bon după ce te fac?”.

Fără factură, cu banii luați și în condiții nesigure, cabinetele improvizate acasă pot reprezenta un risc pentru sănătate. Reacțiile adverse sunt numeroase, iar dacă procedurile sunt realizate într-un cadru neautorizat și în medii inadecvate, riscul ca acestea să apară este foarte ridicat.

„Este admis faptul ca acidul hialuronic, dar și alte materiale de implant pot fi nutrienți pentru formarea unor biofirme adică a unor membrane formate prin aglomerare a unor bacterii. Dacă introducerea prin ac sau printr-o branulă a acidului hialuronic se face concomitent cu o bacterie nocivă, din cauza unui mediu nesteril, pot aparea abcese și noduli inflamatorii chiar și la două-trei luni după injectare”, explică dr. Kostas Koutsioukis, medic specializat în dermatovenerologie și chirurgie dermatologică.

Aceste reacții adverse pot fi tratate sau prevenite, însă e nevoie de cunoștințe medicale pentru acest lucru.

„O altă chestie foarte importantă este proveniența produselor, care este extrem de importantă pentru a fi actul medical sigur. De regulă, distribuitorul de produse originale, omologate și cele care au toate autorizațiile necesare pentru comercializare pe piața românească oferă aceste produse doar cabinetelor medicale și cadrelor medicale.

Astfel, mergând spre exemplu într-un spațiu în care nu activează un medic sau într-un apartament, este destul de mare riscul de a fi folosite produse neconforme, false sau chiar expirate”, continuă medicul.

Toate produsele vin cu coduri și serii, care apoi sunt trecute într-o bază de date a fiecărui cabinet. Acest lucru este foarte important, explică Koutsioukis, pentru că le permite doctorilor să comunice eventualele efecte adverse ale unui produs, chiar și minime. Comunicarea se face și cu producătorul, care află astfel ce ar trebui îmbunătățit.

„Persoanele care nu obțin produsele din surse autorizate nu pot avea astfel de comunicări, nu pot participa la studii pentru ameliorarea produselor”, adaugă doctorul.

Pe OLX, la o simplă căutare a expresiei „acid hialuronic” apar sute de rezultate. Una dintre fete m-a îndrumat să-mi cumpăr acidul hialuronic chiar eu, de pe internet. Mi-a recomandat să iau Juvaderm Ultra 4, pentru că ar fi mai bun. Chiar și în ipoteza în care, să presupunem, aș fi făcut rost de un produs original, tot există alte lucruri de care ar trebui să mă îngrijorez.

„O procedură de injectare cu acid hialuronic, ca și cu un oricare alt produs care se consideră un implant medical, comportă și riscul de introducere intraarterială. Asta înseamnă că există un risc să se formeze o tromboză, o ischemie și necroză a țesutului. În cazuri excepționale poate apărea chiar și orbire”, conchide medicul.

Pe lângă injectarea cu acid hialuronic, a apărut o nouă tehnică, mai puțin dureroasă. Se numește Hyaluronic Acid Pen. Sunt oferte și pentru asta, tot pe OLX.

„Sigur că am diplomă! Eu, la rândul meu, fac curs”

Am vorbit cu o femeie care face această procedură. A spus că este fără durere, se întâmplă la ea acasă și că are diplomă. Ba mai mult, chiar ea, la rândul ei, face cursuri. Am întrebat dacă pot să mă înscriu la un astfel de curs și mi-a răspuns că pot să obțin diplomă fără probleme. Nu este foarte clar cine poate să folosească stiloul cu acid hialuronic.

Dr. Lavinia Lascu, Medic specialist chirurgie plastica, estetică și microchirurgie reconstructiva, a explicat care sunt neajunsurile acestui dispozitiv. „Nu este nicăieri stipulat cine poate să facă procedura aceasta, de hialuron pen. Scuza este că nu se folosesc ace, deci practic nu se înțeapă pielea, se folosește aer comprimat pentru a introduce acid hialuronic in buze”, continuă medicul.

„Problema este că prin această metodă nu controlezi deloc nivelul la care ajunge acidul hialuronic și atunci riscul de asimetrii și de migrare este mai mare”.

Am vrut să aflu dacă stiloul cu acid hialuronic poate să fie cumpărat sau comercializat de către oricine. Lucrurile sunt neclare.

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale (ANMDMR) înregistrează în baza sa de date doar dispozitivele introduse pe piață de către producătorii sau reprezentanții autorizați ai producătorilor ce au sediul în România.

Există, pe lângă baza de date pusă la dispoziție de ANMDMR, și baza europeană de date referitoare la dispozitivele medicale (Eudamed). La acest moment, baza de date europeană nu este pe deplin funcțională și nu este obligatorie înregistrarea în aceasta.

„Potrivit Regulamentului (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale, dispozitivele ar trebui, ca regulă generală, să poarte marcajul CE, pentru a indica faptul că sunt conforme cu prezentul regulament, astfel încât acestea să poată circula liber în interiorul Uniunii și să poată fi puse în funcțiune în conformitate cu scopul propus”, au explicat reprezentanții ANMDMR într-un răspuns oferit HotNews.ro.

În ceea ce privește stiloul cu acid hialuronic, dispozitivul nu este înregistrat în nicio bază de date națională.

Banii, lucrul care îi îndeamnă pe clienți să aleagă o procedură de pe piața neagră

Motivele pentru care clienții aleg să se îndrepte către persoane nespecializate sunt relativ simple și toate au legătura cu factorul financiar.

„Sunt proceduri, în principiu, scumpe. O ofertă auzită de la o prietenă, un preț foarte mic și asigurarea că «Hai dom’le că nu e mare lucru, nu prezintă mari probleme. Nu se întâmplă absolut nimic. Am făcut și eu!», poate să determine persoana respectivă să apeleze la aceste proceduri într-un cadru neorganizat”, explică medicul Koutsioukis.

Lavinia Lascu crede același lucru, că banii ar fi principalul motiv care îi împinge pe oameni către piața neagră. Pe lângă asta, adaugă medicul, ar fi și disponibilitatea mai mare a persoanelor respective și faptul că nu trebuie să aștepți atât de mult pentru o programare.

„Dar vreau sa subliniez ca toate sunt proceduri elective”, continuă Lascu. „Nu ești nevoit sa le faci, nu îți depinde viața de asta. Le faci pentru că le dorești și, atunci, consider că ar trebui să te documentezi și sa fie totul făcut într-un cadru adecvat”.