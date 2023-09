ESENTIAL Miercuri, 06 Septembrie 2023, 15:47

HotNews.ro

Klaus Iohannis are o primă reacție, miercuri după-amiază, după ce ministrul Apărării, Angel Tîlvăr, a confirmat în cursul acestei zile că bucăți de dronă au fost găsite pe teritoriul României, în județul Tulcea. Kievul a insistat încă de lună că o dronă a căzut în România în urma atacurilor lansate de ruși duminică noapte, însă miniștrii Apărării și de Externe de la București au negat vehement. Cu o zi în urmă, și șerful statului a respins informațiile Ucrainei, declarând „Pot să vă spun că nu a existat nicio piesă și nicio dronă, și nicio altă parte al vreunui dispozitiv care a ajuns în România”.

Klaus Iohannis Foto: Administratia Prezidentiala

Klaus Iohannis susține declarații în deschiderea Summitului Inițiativei celor Trei Mări (I3M), care reunește șefi de stat și de guvern din 12 state participante.

Șeful statului are o primă reacție după ce ministrul Apărării, Angel Tîlvăr, a confirmat în cursul acestei zile că bucăți de dronă au fost găsite pe teritoriul României, în județul Tulcea.

Ministrul Apărării, Angel Tîlvăr, a confirmat miercuri că bucăți dintr-o dronă rusească folosită în atacul din noaptea de duminică spre luni au căzut pe teritoriul țării noastre, potrivit Antena 3 CNN. Rămășițele au fost găsite pe raza comunei tulcene Ceatalchioi.

Președintele Klaus Iohannis a declarat cu o zi în urmă că nu a existat „nicio dronă şi nicio altă parte a vreunui dispozitiv” care să fi ajuns în România în urma atacului lansat de ruși luni asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Analiștii de la GeoConfirmed, care se ocupă de geolocalizarea imaginilor care au legătură cu războiul din Ucraina, au spus marți seară că o dronă rusească a căzut luni pe teritoriul țării noastre, confirmând informațiile Ucrainei, în timp ce oficialii români le-au negat vehement.

„Pot să vă spun că nu a existat nicio piesă și nicio dronă, și nicio altă parte al vreunui dispozitiv care a ajuns în România. Noi avem control total asupra spațiului nostru național. Am verificat absolut tot și pot să liniștesc populația. Nu a existat nimic ce a ajuns în România. Însă da, suntem îngrijorați, fiindcă aceste atacuri au loc la o distanță foarte mică de granița românească. Am avut, chiar astăzi mi-a spus domnul ministru al Apărării, atacuri care au fost verificate la 800 de metri de granița noastră, deci foarte, foarte aproape. Suntem însă alerți, suntem atenți și suntem în cadrul NATO foarte bine apărați. Pot să spun ce am mai spus: România beneficiază de garanții de securitate extrem de puternice, cele mai puternice din toată istoria noastră”, a declarat Klaus Iohannis, marți, într-o conferință de presă.