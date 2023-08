Parteneriat media Joi, 31 August 2023, 18:54

Vino pe 1 octombrie 2023 să alergăm împreună în inima Deltei Văcărești la cel mai verde eveniment sportiv din București, organizat de Sun Plaza în Parcul Natural Văcărești.

Sun Challenge 2023 Foto: Sun Challenge 2023

Alege una dintre cele trei distanțe, de 5, 10 sau 20 km și înscrie-te la alergare! Banii strânși vor fi folosiți pentru a construi locuințe plutitoare pentru speciile protejate din parc.

Ce este Sun Challenge?

Sun Challenge Văcărești este cel mai verde eveniment sportiv din București, care încă din 2018 îmbină iubirea pentru sport cu dorința de a proteja natura. Anul acesta Sun Plaza organizează cea de-a 5-a ediție pe data de 1 octombrie 2023. Te invităm să alergi într-o zonă verde din plămânii capitalei pentru a proteja viața sălbatică din Parcul Natural Văcărești. Rămâi în formă și bucură-te de frumusețile Parcului Natural Văcărești alături de noi.

Înscrie-te acum și ajută viețuitoarele din capitală! (https://www.sunplaza.ro/formular-inscriere-sun-challenge-2023/)

Contribuțiile de participare sunt diferite în funcție de perioada în care se realizează înscrierea. Până pe 11 septembrie te poți bucura de perioada Early Bird: 120 RON pentru proba de 5 km, 10 km sau 20 km. În perioada 12 – 25 septembrie, participanții plătesc 150 RON pentru toate probele.

Alergi la Sun Challenge şi ajuţi natura!

Anul acesta ne-am propus să realizăm, cu ajutorul contribuțiilor de participare din partea alergătorilor, noi adăposturi plutitoare pentru păsările și țestoasele din Parcul Văcărești.

După ce în anii precedenti am construit o maternitate pentru țestoase (în 2019 - https://www.youtube.com/watch?v=cjTBrWioq88), am creat un program pentru conservarea vidrelor (în 2021- https://www.youtube.com/watch?v=NmN43Sl2iRU) și am realizat cel mai mare traseu de alergare, lung de 10 km, în inima Deltei Vacaresti (în 2022- https://www.youtube.com/watch?v=5fyh1sP42l0), anul acesta ajutăm animalele din ’’plămânii’’ capitalei să fie și mai în siguranță.

Parcul Văcărești este un refugiu pentru numeroase specii de viețuitoare. Acestea ar fi mai în siguranță dacă ar avea adăposturi departe de prădătorii de pe uscat. Împreună le putem proteja! Vom construi mai multe adăposturi plutitoare unde viețuitoarele își vor putea crește puii în siguranță.

După ediţia Sun Challenge din acest an vei putea admira pe numeroasele poteci din parc: cormorani, rațe roșii, stârci și țestoase ce vor beneficia de adăposturile construite în urma evenimentului organizat de Sun Plaza. Casele plutitoare construite din contribuțiile de participare din partea alergătorilor vor fi realizate din materiale sustenabile, care nu poluează mediul înconjurător.

Pentru înscrieri și informații de ultimă oră despre Sun Challenge 2023, accesează site-ul:https://www.sun-plaza.ro/formular-inscriere-sunchallenge-2023/

Anul acesta Lucian Mîndruţă se alătură din nou cauzei în calitate de ambasador.

Parteneri: Administrația Parcul Natural Văcărești, Worldclass, Gold Nutrition, Bebe Tei, Cora, Decimas, Dr. Max, Flormar, Gerovital, Jacobs, Leroy Merlin, Optiblu, Sabon, Sesderma, , Yves Rocher, CBRE.

Parteneri media: DIGI FM, hotnews, Life.ro.

***

Despre Sun Plaza

Inaugurat în 2010, Sun Plaza este centrul comercial dominant din zona de sud a Bucureștiului, având o suprafață construită de 208.000 mp. Centrul comercial cuprinde patru etaje, două destinate exclusiv cumpărăturilor, un spațiu de relaxare și o parcare subterană cu 2.000 de locuri. În anul 2018, Sun Plaza a finalizat cel mai amplu proces de reconfigurare și extindere din piața de retail din România, fiind adăugată o aripă nouă, dar și multe modificări la nivel de design. În 2019 a fost modernizat food court-ul și reamenajată o parte din terasa exterioară. Centrul comercial este deținut de către CPI Property Group și administrat de către CBRE România

Despre CPIPG

CPI Property Group este unul dintre cei mai mari proprietari de real estate din Europa. Cu un portofoliu de proprietăţi a cărui valoare depăşeşte 23 miliarde de euro, CPIPG deține proprietăţi premium de birouri în principalele capitale din Europa Centrală și de Est: Praga,Berlin, Viena, Bucureşti și Budapesta. Grupul deține, de asemenea, proprietăți de retail în Europa Centrală și de Est, precum și hoteluri, unități rezidențiale şi terenuri.

Despre Parcul Natural Văcărești

Este prima arie protejată urbană a țării, cel mai mare spațiu verde al capitalei, situat la doar 5 km de centru. Aici au fost identificate aproximativ 170 de specii de păsări, o parte dintre ele fiind specii protejate. În ultimii 25 ani, aici s-a format un ecosistem umed cu întinderi de mlaștini, ochiuri de apă, stufăriș, crânguri de sălcii, cuiburi de plopi, perdelele de trestie și stuf. Acestea constituie habitatul numeroaselor specii de păsări de apă, dar și a multor specii de insecte, reptile, amfibieni și mamifere. Parcul Natural Văcărești este o poveste de succes a naturii care și-a recâștigat drepturile, chiar în mijlocul celei mai mari aglomerări urbane din țară. Ecosistemul Văcărești este unul viabil, prezentând toate elementele lanțului trofic..

