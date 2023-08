ESENTIAL Luni, 07 August 2023, 12:11

​Alina C. tânăra de doar 18 ani care a fost ucisă cu sânge rece de fata cu care împărțea camera trecuse în copilărie prin chinurile traiului într-o familie în care tatăl își teroriza practic copiii.

Fata avea încă patru frați, iar după ce părinții s-au despărțit ea a ramas cu tatăl său. Acesta, povestea tânăra în urmă cu câțiva ani pentru publicația Vremea Nouă din Vaslui făcea „scandal cu bătăi” și înainte și nu a încetat după ce mama a plecat de acasă cu sora cea mică.

​„Doar în sufletul nostru se simte adevărata durere prin care trecem mereu. Eu am vrut mereu să merg la școală, să ajung la liceu și să reușesc să îmi fac un viitor cât de cât. De foarte multe ori nu aveam ce să mănânc și chiar dacă aveam ceva acolo, nu puteam să mănânc pentru că mă ținea pe afară, dormeam pe unde apucam pe afară, iar dimineața mă duceam la școală nehrănită și obosită. Ajunsesem într-un punct în care nu mai rezistam. Într-o noapte, a început să mă bată foarte tare, m-a dat cu capul de pereți, iar, într-un moment de pauză al lui, am încercat să sun pe mama. Aveam un telefon micuț, nu prea mergea bateria la el și cu acesta încercam să mai țin legătura cu mama, fără ca el să știe, pentru că nu aveam voie să vorbesc cu ea. Nu mă lăsa el. M-am speriat foarte tare, am crezut că mă omoară. Motivul lui pentru care a acționat așa de brutal a fost că, aflase el cumva, că eu o mai sunam pe mama din când în când”, a povestit Alina pentru Vremea Nouă.

Fata a ajuns la o mătușă și era cât pe ce să ajungă în grija statului, însă un om de afaceri, citind povestea sa, s-a oferit să o ajute financiar pentru a reuși să-și continue școala.

Acesta a fost șocat la auzul veștii că tânăra a murit, spunând că a vorbit cu fata în urmă cu câteva zile când l-a rugat să-i găsească o chirie pentru când va începe școala.

Tânăra de 18 ani din Vaslui lucra sezonier pe litoral. Ea stătea împreună cu o prietenă în aceeași cameră. Cele două lucrau cameriste la un hotel din Saturn. Ar fi omorât-o pentru că victima îşi înşela iubitul şi ea trebuia să mintă şi nu ar mai fi vrut să facă asta.

Dupà ce a omorât-o ar fi pus-o într-un geamantan şi a dus-o în parc, unde a fost găsită dimineața de un bărbat care se ducea la pescuit.