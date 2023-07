Articol susținut de ASAP România​ Miercuri, 26 Iulie 2023, 08:04

​Participanții la festivalul Electric Castle au acceptat provocările lansate de ASAP (Armata Selectării Atente a Plasticului ) în parcul eco de distracții ASAP Recycling Park, organizat în parteneriat cu Lidl România. În cele 5 zile de festival, peste 18.000 de persoane au jucat jocuri pe teme de colectare separată și reciclare, au participat la atelierele de upcycling desfășurate de Alexe Popescu, designer și profesor la UNARTE, și și-au făcut freza de festival, în cadrul sesiunilor de Cap Hair.

ASAP România a reciclat la Electric Castle Foto: ASAP România

Adevăr sau Reciclare, Baschet ASAP și Ținta ASAP, printre jocurile preferate

Entuziasmul participanților și bucuria de a descoperi activitățile pregătite de ASAP au fost ușor de observat, de miercuri și până duminică mulți dintre ei revenind în parcul eco de distracții alături de prietenii lor. Participarea la jocuri și activități a presupus acumularea de puncte care s-au transformat în premii marca ASAP. Adevăr sau Reciclare, Baschet ASAP și Ținta ASAP au fost printre jocurile preferate, așa cum și workshopurile au fost extrem de solicitate. Șapca ASAP, realizată prin tehnica origami din afișe reciclabile și reciclate, a devenit vedetă la festival. Suportul de telefon, portofelul sau mingea din PET-uri au fost alte obiecte ce puteau fi realizate în cadrul atelierelor, participanții învățând astfel să dea o nouă întrebuințare deșeurilor din plastic sau din hârtie.

Dacă unii au descoperit pentru prima dată activitățile ASAP sau și-au pus ambiția să câștige cât mai multe premii, alții știau jocurile de anul trecut și abia așteptau să vadă noutățile din parcul eco de distracții ASAP Recycling Park: „Am avut o experiență minunată la cortul ASAP de la Electric Castle Am fost și anul trecut și am rămas plăcut surprins de vibe-ul oamenilor și de activitățile avute aici. Cel mai mult mi-au plăcut Adevăr sau Reciclare și Baschet ASAP. Anul acesta am câștigat și un hanorac și mai voiam un tricou (pentru că aveam deja unul de la ediția anterioară) și sunt foarte fericit că lumea chiar citește pe stradă, în trecere, mesajele de pe el cu reciclarea plasticului și știe apoi ce să facă în privința asta” - Raul, 18 ani.

4.000 de participanți la atelierele de upcycling din cadrul EC

„Entuziasm, implicare, distracție, grijă față de mediu. Cam așa aș rezuma modul în care echipa ASAP i-a văzut pe participanții la Electric Castle care-au trecut pe la cortul ASAP Recycling Park pentru jocuri și ateliere pe zona de reciclare. Au venit în număr foarte mare și am avut un feedback impresionant din partea lor. Workshopurile organizate de Alexe Popescu au fost clar în topul preferințelor și alese de peste 4.000 de participanți. Suntem încântați de efervescența cu care s-au întâmplat lucrurile la EC și asta ne dă curaj, viitorul poate fi verde, cu ajutorul nostru, al tuturor”, a declarat Mihaela Tutunaru, coordonator program ASAP.

„În cele 5 zile de workshop am avut participanți de diverse vârste, care au descoperit cu surpriză și interes cum pot transforma o sticlă de plastic în obiecte funcționale, cu o durată de viață de 450 de ani (timpul de descompunere al plasticului PET)! Au finalizat obiectele singuri, urmărind diagramele de execuție sau cu puțin ajutor. Am folosit tehnici origami pentru realizarea suportului de telefon, a portofelului de plastic și a șepcii de hârtie A3. Pentru asamblarea mingiilor, abajururilor, titirezilor am folosit tehnici de asamblare modulară a structurilor geometrice. S-a lucrat individual sau în echipă (cupluri, familii), iar mulți dintre participanți au revenit la stand pentru a realiza noi obiecte. A fost o plăcere pentru mine și pentru studenții mei să instruim participanții pe tot parcursul workshopului ASAP Recycling Park”, a menționat Alexe Popescu, designer și profesor la UNARTE.

Pentru ASAP România a fost a doua participare la Electric Castle cu ASAP Recycling Park, o activare creativă prin care organizatorii și-au propus să educe, dar și să amuze, din dorința de a responsabiliza noile generații să adopte un comportament sustenabil, cu grijă față de mediu.

Urmăriți conturile de social media ale ASAP România - Facebook, Instagram și TikTok pentru mai multe detalii și fotografii cu activitățile ASAP la Electric Castle și nu numai.

Parteneri media: Ambasada Sustenabilității în România, Hotnews, Rock FM

Despre ASAP România

ASAP (Armata Selectării Atente a Plasticului) este un program de responsabilitate socială inițiat de Fundația The Institute, care urmărește să genereze schimbare în comportamentul adolescenților față de plastic, de la utilizare la colectare separată și reciclare. Obiectivul ASAP este acela de a contribui activ la promovarea educației pentru mediu în rândul publicului țintă și de a crea cea mai mare infrastructură unitară pentru colectarea separată a deșeurilor în vederea reciclării în toate școlile din România. În prezent, programul e activ în aproape 1,000 de școli din 32 de localități și municipii reședință de județ din România, informațiile despre colectare separată și reciclare ajungând la peste jumătate de milion de elevi din ciclurile preuniversitare.

ASAP este un program susținut de Lidl România, care contribuie la obiectivele strategiei REset Plastic a Grupului Schwarz, din care retailerul face parte. Strategia REset Plastic cuprinde cinci zone de acțiune – de la evitarea folosirii plasticului în ambalaje și regândirea designului acestora, la reciclare și acțiuni de ecologizare, până la inovare și educare în domeniu.

Toate informațiile despre programul ASAP sunt disponibile pe site-ul oficial ASAP România și pe conturile de social media, Facebook, Instagram și TikTok.

