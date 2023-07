Articol susținut de ARPIM Marți, 25 Iulie 2023, 09:12

Mii de pacienți români primesc zilnic diagnostice grave precum cele oncologice, de boli imunologice, boli rare, boli neurologice. Iar șocul cel mai mare apare atunci când află că ar putea să existe un tratament salvator sau care le-ar putea prelungi viața, dar care nu este disponibil în România. Pentru acest tratament ar trebui să aștepte peste 2 ani și jumătate, în timp ce alți europeni beneficiază deja de el. Pacienții românii așteptă peste 900 de zile pentru a avea acces la medicamente de ultimă generație, situându-se din nou pe locuri codașe în Europa, arată cele mai recente date ale studiului Indicatorul EFPIA 2022 Patient WAIT (care urmărește disponibilitatea noilor medicamente și durata de timp necesară pacienților pentru a avea acces la ele în 37 de țări din Europa).

De exemplu, în fiecare an, în țara noastră, peste 20.000 de oameni mor din cauza unor cancere prevenibile sau tratabile, arată raportul OCDE Profilul de țară privind cancerul - România 2023.

În aceste condiții, autoritățile vorbesc de economii la bugetul sănătății și prelungesc timpul de așteptare prin lipsa actualizării listei de medicamente compensate. De altfel, decizia politică cu privire la actualizarea listei de medicamente compensate este una dintre principalele cauze care duce la aceste întârzieri. În acest an, doar 6 noi tratamente au fost incluse în această listă, în regim condiționat, adică în baza unor contracte Cost-Volum. În prezent, mai bine de 19.000 de pacienți cu boli din arii grave precum cancerul, bolile rare, hepatitele virale, bolile reumatologice, etc. așteaptă să aibă acces la medicamentele de ultimă generație (6 dintre ele fără alternativă terapeutică) care au primit raport pozitiv de includere necondiționată din partea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR), iar aproape 50.000 pacienți așteaptă accesul la medicamente inovatoare folosite în alte arii terapeutice: boli infecțioase, oftalmologie, dermatologie, etc.

Durata medie de la emiterea raportului de evaluare pentru aceste medicamente și până la emiterea hotătârii de guvern, este de aproximativ 95 zile, cu o maximă de 306 zile pentru o moleculă ce adresează hepatita D.

În același timp, este nevoie de 1,7 miliarde de RON suplimentari pentru renegocierea contractelor cost-volum care se apropie de sfârșit și negocierea unor contracte cost-volum pentru medicamente noi.

Ce arată datele WAIT

Din 168 de medicamente inovatoare care au primit autorizație centralizată de punere pe piață în Uniunea Europeană în perioada 2018-2021, în România erau disponibile la 5 ianuarie 2023 doar 51 de medicamente, adică o rată de disponibilitate de 30%, în creștere totuși față de studiul de anul trecut. Timpul de la aprobarea centralizată de punere pe piață până la disponibilitatea în România este de 918 zile, adică peste 2 ani și jumătate, în timp ce nemții au acces la medicamente de ultimă generație în 128 de zile, italienii în 436, maghiarii în 549, iar bulgarii în 705 zile. Timpul de acces a crescut în comparație cu datele similare ale studiului WAIT 2021, care indica un timp de așteptare de 899 de zile pentru pacienții români.

În cazul medicamentelor oncologice, doar 14 din cele 46 care au primit autorizație de punere pe piață în această perioadă au fost puse la dispoziția pacienților români, jumătate din acestea fiind accesibile pacienților români doar datorită acordurilor financiare încheiate de companiile producătoare cu autoritățile (contracte cost-volum). Timpul de acces este chiar mai mare în cazul medicamentelor oncologice, ajungând la 991 de zile pentru pacienții români. Pentru medicamentele orfane rata de disponibilitate a fost de 34% (21 din 61), iar timpul de acces de 909 zile.

Cauzele și soluțiile

Principalele cauze care duc la întârzieri sunt legate în primul rând de lipsa de predictibilitate a circuitului legislativ de actualizare a Listei medicamentelor compensate și de publicare a protocoalelor terapeutice aferente. Alți factori care afectează timpul de acces sunt criteriile de evaluare a tehnologiilor medicale, precum și întârzierile datorate negocierilor pentru contractele Cost-Volum, în cazul medicamentelor cu decizie de includere condiționată.

“Cele mai multe cauze ale întârzierilor țin de procesul de rambursare, de negociere a contractelor cost-volum în lipsa unor fonduri suficiente și de actualizare a protocoalelor terapeutice, deci sunt dincolo de responsabilitățile companiilor farmaceutice. Soluțiile propuse de noi țin de o mai bună predictibilitate a procesului de actualizare a listei medicamentelor rambursate”, a declarat Ioana Bianchi, Director Relații Externe în cadrul Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM).

Cele trei soluții concrete pentru un acces la standarde europene de tratament ar putea fi:

Actualizarea regulată a listei de medicamente compensate și rambursate, de 3-4 ori pe an, cu includerea tuturor medicamentelor noi care au primit raport de includere din partea ANMDMR (HTA);

Sincronizarea protocoalelor: actualizarea și publicarea protocoalelor terapeutice în maximum 15 de zile de la publicarea Hotărârii de Guvern cu privire la actualizarea listei în Monitorul Oficial;

Termene clare: Un calendar cu privire la timpul de parcurgere a fiecărei etape, care să fie respectat cu strictețe.

