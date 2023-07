ESENTIAL Vineri, 07 Iulie 2023, 12:39

HotNews.ro

7

Noi detalii cutremurătoare apar în ancheta DIICOT privind cazul ororilor petrecute în căminele din Ilfov. Referatul de aresatare făcut de procurori cuprinde declarații ale martorilor, ale angajațiilor și supravegheri ambientale care arată că beneficiarii au fost supuși cu premeditare la tratamente inumane: au fost lăsați flâmânzi, fiind batjocorâți și exploatați, reiese din stenogramele din anchetă publicate de Bulentin de București.

Numeroși vârstnici au fost preluați într-o stare îngrozitoare de la cămine din Ilfov și duși la spital Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

ATENȚIE! INFORMAȚII CU PUTERNIC IMPACT EMOȚIONAL!!!

Procurorii DIICOT au interceptat mai multe discuții telefonice care suprind chinul la care erau supuși oamenii din căminele din Ilfov, unde marți a avut loc o amplă operațiune de salvare și percheziții.

Membrii rețelei care este în vizorul DIICOT furau alimentele care ar fi trebuit să ajungă la beneficairi.

„Membrii grupării cu rol de execuție sunt implicați în infracțiuni de furt al produselor alimentare destinate hrănirii beneficiarilor, atât din hrana achiziționată din fondurile centrelor dar și din hrana adusă de aparținătorii beneficiarilor. De altfel, aceștia sunt implicați și în furtul articolelor de îmbrăcăminte și a medicamentelor aduse acestora de către familii.

Beneficiarii sunt ținuți în condiții inumane de cazare, aceștia fiind nevoiți să poarte articole de îmbrăcăminte suplimentare sau mai groase din cauza faptului că spațiile interioare nu sunt încălzite corespunzător pe perioada sezonului rece, în camere cu iluminare insuficientă, lipsite de mobilier, în afara patului care este prevăzut cu saltele neconforme (burete învelit cu pânză).

O problemă cronică existentă la toate trei centrele de îngrijire este infestarea spațiilor interioare, inclusiv a așternuturilor și a articolelor de îmbrăcăminte de către plosnițe care se hrănesc cu sânge prin înțeparea repetată a tegumentelor beneficiarilor, creând o stare de disconfort permanentă beneficiarilor și fiind de natură să acutizeze patologiile preexistente ale acestora”, se arată în rechizitoriul de arestare, citat de Buletin de București.

Referatul de arestare se bazează și pe declarațiile martorilor, care au povestit că beneficiarii primeau hrană puțină și de proastă calitate, se arată în selecția făcute de Buletin de București a mărturiilor din anchetă.

Martor:

„[…]28 de mere ofilite câte unul pentru fiecare pacient, 4 felii de pâine cu margarină și zacuscă, dintre care una avea o felie de drob, iar a 5 a felie de pâine era goală, pe fiecare farfurie. Era pregătită și o oală de ceai, de aproximativ 10 litri, care conținea 7 pliculețe de ceai. ,,Alina” mi-a spus să nu pun cănile pline, deoarece nu va ajunge pentru toată lumea.”

[…]

„A redus porțiile de la două felii de pâine cu margarină ARO, la una, câte două felii de pâine cu zacuscă. În total au fost folosite 4 borcane mici cu zacuscă , la 28 de pacienți, o felie de pâine cu parizer și ceai preparat în aceeași modalitate descrisă anterior.

[…]

“În jurul orelor 08:00 pacienții au servit masa de dimineață alcătuită din 4 felii de pâine: 2 felii doar cu margarină marca ,,ARO”, 1 felie cu margarină și dulceață de gutui și cea de-a 4 felie de pâine cu pateu. Am observat și o oală de ceai mare, de aproximativ 10 litri, care conținea 5 pliculețe de ceai. La fel ca în ziua precedentă am observat că ,,Doina” a servit pe unii dintre pacienți cu ceai pe alții nu.”

[…]

” ANGAJAT: A rămas ciorbă de ce a adus ăștia astăzi, e oala cam trei sferturi, mai fierb așa niște paste, mai pun niște apă și le dau diseară tot ciorbă?

GODEI DANIEL: Da, da, da, da, păi, ce, doar nu oi arunca-o! […]”

Un borcan de ardei iute în ciorbă și găleți cu dejecții cărate de beneficiari

Într-o altă înregistrare surprinsă de procurori, unul dintre angajați povestește că atunci când a gătit ciorbă beneficiarilor, a adăugat un borcan întreg de ardei iute tocat și, ulteior, a povestit amuzat cum victimele aveau un disconfort fiziologic accentuat atunci când mergeau la toaletă:

„Mamă, pe toți îi auzeai, când se duceau la baie, Auu! Auu! Auu!”(urmat de râs consistent pe tema subiectului), replica „Alinei” fiind că nu toți au toleranță la ardei iute deoarece sunt beneficiari care au probleme de sănătate cum ar fi hemoroizii: „Uite, au hemoroizi, nu merge la toți! Moare dracu ăla când se…”.

Dincolo de alimentație, victimele erau cazate și în condiții improprii, în imobile care nici măcar nu erau racordate la rețeaua de canalizare. În situațiile în care fosa septică refula, acestea erau puse să care cu găleata dejecțiile, relevă discuțiile dintre angajați.

„ANGAJATĂ 1: Da. Am auzit și am văzut ce e pe jos. Mizerie.

ANGAJATĂ 2: Nu ți-au spus ăștia? (neinteligibil) au cărat ăștia la găleți. Cred că peste 200 de găleți. M-am dus azi-noapte și m-am uitat la acolo la hazna și s-a mai lăsat în jos. Dar dacă mai bagi mașina se umple iar. Iar vă vine c…. peste voi acolo.

ANGAJATĂ 1: Da. Și nici pă etajul 1?

ANGAJATĂ 2: Nici. Nimic. Ce să faci la etajul 1, să speli, ce să faceți acolo?

ANGAJATĂ 1: Nuu. Ca să dau.. adică dacă și fac ăștia băi, dușuri…

ANGAJATĂ 2: Nu mai faceți nimic. Stop astăzi. Până mâine dimineață că cică a căutat vidanjă și nu a găsit cu toate că-i sâmbătă și duminică.

ANGAJATĂ 1: Da, bine, păsă, că mi-ai zis.

ANGAJATĂ 2: Iese apa peste voi acolo.”

Beneficiarii, bătuți

Personalul din cămine au bătut beneficarii centrelor, potrivit referatului de arestare.

„Ulterior a fost chemată ambulanța, iar până a venit ambulanța pacienta mi-a relatat că ,,Doina’’ și ,,Cornelia” au dus-o la parter, unde au bătut-o. Am întrebat-o pe aceasta unde a fost lovită și mi-a spus ,,cu pumnul în față” și mi-a arătat și zonele de pe corp. Am întrebat-o ce a zis personalul de pe ambulanța iar aceasta mi-a spus că, cei de pe ambulanță au oprit la prima curbă pe dreapta și i-au făcut poze. Pacienta a precizat că a mai fost bătută de ,,Doina” și în alte dăți.”

[…]

„ANGAJAT (se adresează într-un mod agresiv unui beneficiar): Băi! Tu nu mai comenta! Du-te-n spanac de aici, că nu faci ce vrei tu. Ai înțeles? (neinteligibil)geanta.

BENEFICIAR 2: (neinteligibil)

ANGAJAT (se adresează și zbiară la un beneficiar): Bă nu mai comenta,

am zis!

BENEFICIAR 2: Te dau în judecată!

ANGAJAT (se adresează beneficiarului): Dă-mă în judecată! Du-te-n p… mea! (neinteligibil)

BENEFICIAR 2: Ce credeți că nu pot să vă dau? (neinteligibil)

ANGAJAT: Bă prostule, te bat de te caci pe tine.

BENEFICIAR 2: Vă dau în judecată.

ANGAJAT (se adresează beneficiarului): Ia du-te și dă-mă în judecată, mă.

BENEFICIAR 2: Și acum vă dau.

ANGAJAT (se adresează beneficiarului): Hai. Du-te.

BENEFICIAR 2: Hai. Să vă comportați cu mine frumos.”

„Am stors-o și a ieșit ca un vierme”

[…]

„ASISTENTĂ: Am găsit-o pe doamna XXX cu mâna roșie, ardea, cu o bubă, iar înăuntru, am stors-o și a ieșit ca un vierme, ca o muscă, sper să nu fi fost intrată acolo vreo arătanie d-asta. Noi am făcut niște poze mai concludente...

MANAGER: Nu intră, nu intră în piele astea!

ASISTENTĂ:[…] eu când am început să o storc, că a făcut și puroi, a ieșit dinăuntru, am făcut poze!

MANAGER:Trimiteți pozele să le văd, dar nu cred, că astea nu intră în piele (ploșnițe)!

ASISTENTĂ: Cred că pe mâna ei a murit vreo muscă sau, mă rog, că ea se și scarpină, ai văzut că mâna ei e neagră, partea aia, că ea nu o mișcă, o mută cu cealaltă!

MANAGER: Da…

ASISTENTĂ: Și cred că s-a frecat acolo, partea proastă e că mâna e foarte roșie, arde, acum îi pun comprese și am stors c…. ăla de insectă care a fost, a ieșit un pic, dar a ieșit, na, nu știu, eu cred că muscă a fost, Dumnezeu știe. Deci, i-am chemat și pe ei, pe bune, m-am speriat un pic. Eu o să-i pun comprese în continuare, nu cred că o să fie neapărat nevoie de antibiotic, nu are febră, nu are tensiune, nu are nimic. Ea zice că de câteva zile e așa, dar ea dacă mâna aia nu o simte deloc, nu își dă seama cum e, a văzut-o că se scarpină, că s-a scărpinat, deci, se vede clar că s-a scărpinat, a spus și ea că s-a scărpinat, a usturat-o, dar nu știe să spună cum a usturat-o, ce și cum, în ce fel (neinteligibil)”.

Șefii rețelei, arestați preventiv

DIICOT a anunţat miercuri dimineaţă că 24 de persoane au fost reţinute şi două plasate sub control judiciar, după percheziţiile la centrele pentru persoane vulnerabile.

Cei patru inculpați arestați preventiv pentru 30 de zile sunt Ștefan Godei, administratorul unuia dintre căminele de bătrâni, fratele acestuia, Dan Godei, coordonator de centru, Andrei Răzvan Țicu, șef serviciu la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov și Ovidiu Dumitra, fost polițist la Poliția Ilfov, soțul Cristinei Dumitra, care a administrat afacerea căminelor de bătrâni, scrie Libertatea.

Cristina Dumitra se află sub control judiciar fiind însărcinată în 7 luni.

31 de percheziţii au fost făcute, în cursul zilei de marţi, în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Ialomiţa, Călăraşi, Constanţa, Olt şi Argeş în dosarul în care zeci de persoane sunt acuzate că au format două grupuri infracționale organizate care au supus la tratamente inumene beneficiarii din trei cămine din Voluntari și Afumați.