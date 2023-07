ESENTIAL Luni, 03 Iulie 2023, 16:06

2

Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav a fost deschis prea repede, din ambiții politice. Iar acum situația se întoarce împotriva celor care au deschis aeroportul înainte ca acesta să fie pregătit 100%, spune, Ian Matt David, CEO al Dan Air, citat de Bizbrasov.ro.

Aeroportul Brasov - Ghimbav Foto: Vlad Barza / HotNews.ro

Reamintim că a fost foarte controversat programul scurt al noului aeroport, 7-19, program impus de ROMATSA, care nu are suficienți controlori de trafic la Arad. Despre programul restrâns al aeroportului se știa încă din aprilie și nu este ceva neobișnuit ca un aeroport nou, pe care sunt foarte puține zboruri regulate, să aibă un program de 12 ore.

Pe de altă parte, companiei Dan Air, singura cu zboruri regulate de pe Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav, i s-a reproșat că este prea agresivă în comunicare și că este în căutare de scandal și senzațional. Săptămâna trecută, Dan Air a amenințat că va suspenda zborurile de la Brașov, dar într-o conferință de presă a spus că le va menține.

CEO-ul DAN AIR, Ian Matt David a declarat pentru BizBrașov că în opinia sa, aeroportul a fost deschis prea devreme, având în vedere că nu toate serviciile de siguranță a zborului au fost furnizate operatorilor care zboară la și de pe acest aeroport.

Este vorba de lipsa tunurilor de alungare a păsărilor din zona aeroportului (la deschiderea „festivă” exista doar un aparat, insuficient pentru alungarea stolurilor de ciori din zona pistei) și mai mult decât atât, aeroportul nu era prevăzut și încă nu are servicii tehnice de mentenanță a avioanelor la sol.

„Aeroportul Brașov nu a permis ca să vină o organizație de întreținere la sol. Trebuie să fie foarte clar: Aeroportul Brașov nu trebuie să aibă aceste servicii, trebuie doar să permită ca aceste servicii să se desfășoare pe aeroport. Trebuie doar o încăpere, cu curent, aer condiționat și internet, așa spune regulamentul, iar serviciile mecanicilor de întreținere sunt plătite de companiile aeriene, nu de aeroport. Iar companiile de mentenanță plătesc aeroportului chirie pentru aceste spații de lucru. Am avut cereri directe, am venit cu RAS Tehnic, una din cele mai mari firme românești de specialitate, care să se ocupe de acest serviciu, dar nu s-a dorit, nu s-a găsit un spațiu, deși aeroportul avea doar de câștigat. Se pare că acum, Aeroportul Brașov va aduce un container în care specialiștii își vor putea desfășura activitatea. Și, după ce am anunțat că nu mai zburam la Brașov, au găsit și au adus și aparatură de alungare a păsărilor”

Programul de 12 ore este influențat și de războiul din Ucraina

Programul de 12 ore de la Aeroportul Internaţional Braşov - Ghimbav era cunoscut de mult timp şi a fost stabilit luând în calcul inclusiv războiul din Ucraina, a explicat ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Adrian Veştea, care a fost preşedinte al Consiliului Judeţean Braşov, scrie Bună Ziua Brașov.

Veştea a amintit că în luna februarie a anului trecut a avut întâlniri cu Asociaţia Aeroporturilor din România, iar la vremea respectivă a fost lansată ipoteza unui program de 12 ore, dar a ţinut să sublinieze şi faptul că informaţiile legate de condiţiile de funcţionare ale aeroportului de la Braşov au fost anunţate din timp şi pe mai multe căi.

El a menţionat că, după declanşarea războiului din Ucraina, în spaţiul aerian al României au fost deviate aeronavele care tranzitau Republica Moldova şi Ucraina: „În aceste condiţii, instituţiile abilitate au fost nevoite să regândească dirijarea traficului aerian în spaţiul aerian al României”.

„Eu am crezut că, având acest orar, de 12 ore, vom reuşi ca în prima perioadă a deschiderii aeroportului, aproximativ două sau trei luni, până în momentul în care va solicita o modificare de program, reuşim că acomodăm toate instituţiile care au activităţi pe acest aeroport. Nu mă refer doar la personalul intern, al Regiei Autonome Aeroportul Internaţional Braşov, ci şi la instituţii precum Poliţia de Frontieră, Vama, Serviciul Român de Informaţii şi la tot ce este necesar ca acest aeroport să poată fi funcţional. Ştiu că apar tot felul de incidente, de situaţii, dar ceea ce vă pot asigura este că am toată deschiderea şi fac tot ce este în competenţa mea”, a mai spus Veştea, citat de Bună Ziua Brașov.

Cel mai serios incident petrecut la noul aeroport a fost pe pe 23 iunie, când un avion Dan Air a intrat într-un stol de păsări în apropierea aeroportului și a durat peste 6 ore ca echipe din Craiova și București să se deplaseze la Brașov pentru a curăța unul dintre motoare de resturile de ciori.

Păsările sunt extrem de periculoase pentru siguranța traficului aerian, având în vedere că sângele acestora (odată absorbite de motorul tip jet) udă aprinzătoarele amestecului de carburant și astfel motorul se oprește.