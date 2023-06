ESENTIAL Marți, 20 Iunie 2023, 14:40

HotNews.ro

Sute de taximetrişti au renunţat la curse, marţi, şi au pornit în coloană pe străzile marilor oraşe, pentru a cere abrogarea unei ordonanţe de urgenţă din 2019 care reglementează transportul alternativ de persoane. Şoferii de taxi reclamă că maşinile companiilor de ride sharing le fac concurenţă neloială.

Protest al taximetristilor Foto: Inquam Photos / Ciprian Petcut

La Ploieşti, peste 100 de taximetre au participat la protest. Manifestaţia a fost autorizată de către municipalitate, numărul participanţilor depăşindu-l pe cel estimat iniţial. Taximetriştii s-au întâlnit la Sala Sporturilor Olimpia, de unde au pornit în coloană pe un traseu stabilit şi autorizat de municipalitate. Mitingul s-a terminat cu o oprire la sediul Autorităţii Rutiere Române din Ploieşti.

Și la Timișoara au protestat peste 100 de taximetrişti, care s-au adunat în zona Stadionului ”Dan Păltimişanu”, apoi au pornit pe mai multe străzi din oraş.

Protestatarii spun că şoferii care practică transportul alternativ le fac concurenţă neloială, nu plătesc taxe şi au tarife mult mai mici. Acest lucru, spun ei, conduce la intrarea în colaps a activităţii de taximetrie şi la pierderea a zeci de mii de locuri de muncă în toată țara.

„Este singura meserie din ţară cu dublă reglementare, deşi avem Legea 38/2003 (lege specială) a mai fost dată OUG 49/2019 care reglementează transportul alternativ de persoane care desfăşoară transport persoane în regim de taxi conform deciziei Curţii Europene de Justiţie din 2019 – 5 ani (2014 – 2019) au funcţionat ilegal neplătind taxe şi impozite de miliarde de euro la statul român”, se arată într-un comunicat transmis de către Asociaţia Banat Taxi.

La Suceava, sute de taximetrişti au circulat în coloană pe străzile din municipiu, claxonând îndelung pe întreg traseul.

Şi la Braşov taximetriştii s-au încolonat şi au ieşit la protest, provocând nemulţumirea unora dintre participanţii la trafic.

O femeie aflată într-un autobuz care circula în zona unde a avut loc protestul şi-a povestit experienţa pe reţelele de socializare.

„În Braşov e protest. La miezul zilei, pe una dintre cele mai aglomerate artere, un cârd de taximetrişti care claxonează isteric, necontând că la spital sunt bolnavi care au nevoie de odihnă, nu de claxoane. Şi necontând că poţi protesta şi omeneşte, lăsând măcar o bandă liberă, pentru transportul în comun şi salvări. Cam ăsta e nivelul celor supăraţi pe alţii că folosesc alte aplicaţii decât cele de taxi. Nu, niciodată n-am preferat Uber, mereu am chemat, bătrâneşte, un taxi. Însă după fazele astea zău de nu îţi vine să nu te mai sui veci în taxi. În bus-ul în care sunt eu şi care în 10 minute a parcurs o distanţă de nici 500 metri, e o bătrână care are programare la Spitalul Militar. Şi tot sună acolo, încercând să explice ce se întâmplă. Poliţie deloc, ca să controleze şi degajeze puţin aglomeraţia. Zero! E o singură maşină în fruntea lor care e complet inutilă. Cel puţin o bună perioadă n-am să mai urc în taxi”, a scris braşoveanca.

Şi la Bacău, peste 200 de taximetrişti s-au mobilizat pentru a participa la protest. Municipalitatea a autorizat acţiunea, iar taximetriştii au anunţat dinainte că nu vor bloca circulaţia şi vor respecta regulile impuse de Codul rutier pe traseul Strada Mărăşeşti – Calea Republicii- sediul primăriei – sediul Prefecturii.

La Cluj-Napoca, traseul stabilit pentru protest a inclus sediile principalelor instituţii: Primăria, biroul de taxe şi impozite, ANAF, Consiliul Local, Prefectura şi, la final, Autoritatea Rutieră Română.

Proteste ale taximetriștilor au avut loc și la Alba Iulia și Sibiu.

Revendicările taximetriștilor

Taximetriştii cer abrogarea OUG 49/2019 privind transportul alternativ. Ei susţin că firmele de ride sharing precum Uber sau Bolt le fac concurenţă neloială, reclamând că, în timp ce pentru activitatea în regim taxi există în oraşe un număr limitat de licenţe, pentru maşinile de ride sharing nu există restricţii în acest sens.

Iniţiativa privind acest protest aparţine Asociaţiei Naţionale a Patronatului Operatorilor în Transport în Regim de Taxi (ANPOTRT), filiala Cluj, acestei iniţiative alăturîndu-se taximetrişti din 29 de oraşe.

Reprezentanții ANPOTRT susţin că OUG 49/2019, care este „neconstituţională şi ilegală”, spun că jurisprudenţa constantă a Curţii Constituţionale stabileşte că ordonanţele de urgenţă pot fi adoptate dacă prin reglementările pe care le conţin au consecinţe pozitive în domeniile în care intervin şi prin adoptarea acestui act normativ nu se "prejudiciază", nu se "aduce atingere", iar reglementările nu "antrenează consecinţe negative". (Sursa: News.ro)