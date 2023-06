Articol Smile Media Vineri, 16 Iunie 2023, 10:49

Conform datelor recent publicate de Institutul Național de Statistică (INS), valoarea totală a exporturilor de produse din tutun prelucrat, precum țigarete și consumabile pentru produse din tutun încălzit, a fost de 1,48 de miliarde de euro în 2022, reprezentând o creștere de 140 de milioane de euro față de anul anterior. BAT România, cel mai mare jucător de pe piața locală a tutunului, exportă circa 70% din volumele produse la Ploiești, unde se află a doua cea mai mare fabrică din Europa a grupului și unde s-au investit până în prezent peste 500 de milioane de euro.

Fabrica BAT România Ploiești Foto: BAT

În 2022, România a exportat produse din tutun in valoare de 1,48 miliarde euro, potrivit celor mai recente date publicate de INS, în creștere cu 140 milioane de euro față de anul anterior.

potrivit celor mai recente date publicate de INS, în creștere cu 140 milioane de euro față de anul anterior. 70% din produsele fabricii BAT din Ploiești, cel mai mare jucător de pe piața locală, sunt exportate către zeci de piețe din întreaga lume. BAT este unul dintre cei mai mari exportatori de produse agricole prelucrate din România.

BAT este unul dintre cei mai mari exportatori de produse agricole prelucrate din România. Volumul exporturilor produselor din tutun din România s-a triplat în ultimul deceniu, potrivit INS.

potrivit INS. Compania și-a asumat obiectivul de a construi un viitor mai bun – A Better Tomorrow™, iar viabilitatea economică și sustenabilitatea sunt piloni esențiali în cadrul strategiei companiei.

Valoarea totală a importurilor de tutun brut și prelucrat în 2022 a fost de circa 375 de milioane euro, menținând contribuția pozitivă a sectorului tutunului la balanța comercială a României la o valoare de peste 1,1 miliarde de euro. De asemenea, BAT România rămâne unul dintre cei mai mari contribuabili la bugetul de stat, cu circa 10,5 miliarde de lei plătiți în 2022 sub formă de taxe și accize.

„BAT a investit peste 500 de milioane de euro în dezvoltarea permanentă a tehnologiei și a liniilor de producție din fabrica noastră din Ploiești, iar în prezent circa 70% din produsele fabricate aici pleacă anual către export. Tot aici, BAT Investment (fabrica BAT Ploiești) susține direct circa 1.000 de locuri de muncă și investiții indirecte semnificative. Rămânem un partener strategic în dezvoltarea economică a țării, inclusiv prin aportul la menținerea echilibrului balanței comerciale, prin contribuțiile importante din taxe și impozite la bugetul de stat, cât și prin investițiile susținute în dezvoltarea afacerii noastre în România”,a declarat Ileana Dumitru, Directorul juridic și relații publice al Ariei Europa de Sud-Est din cadrul BAT.

Potrivit datelor publicate de INS, volumul exporturilor produselor din tutun s-a triplat în ultimii 10 ani, evoluând de la 474 milioane de euro în anul 2012 la un volum total de aproape 1,5 miliarde de euro la nivelul anului trecut. De asemenea, datele Institutului Național de Statistică indică faptul că, în anul 2022, produsele din tutun au reprezentat circa 43% din totalul exporturilor de produse alimentare, băuturi și tutun.

Cu o cotă de piață de peste 50%, BAT este cel mai mare jucător de pe piața tutunului din România și a generat un impact de peste 125 de miliarde de euro în economie în cei 25 de ani de prezență pe piața locală de până acum. Din această sumă, circa 24 de miliarde de euro reprezintă contribuție directă la bugetul de stat, sub formă de taxe și accize. BAT asigură peste 3.000 de locuri de muncă în România și generează alte 30.000 de locuri de muncă indirect, prin lanțul de distribuție și aprovizionare.

BAT a lansat în România în decembrie 2017 dispozitivul glo, cel mai inovator produs al companiei care încălzește, nu arde tutunul. La nivelul grupului BAT, România este prima țară din Uniunea Europeană în care a fost demarată producția consumabilelelor din tutun de nouă generație, folosite împreuna cu glo, dispozitivul inovator din portofoliul BAT care încalzește tutunul. Fabrica BAT din România a fost al treilea centru global de producție a acestor consumabile și primul din Europa.

