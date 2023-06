ESENTIAL Joi, 15 Iunie 2023, 09:46

Jurnalistul britanic Charlie Ottley vrea să dăm uitării frunza și a creat un nou brand de țară pentru România, de care s-a îndrăgostit iremediabil, și cere ajutorul românilor pentru a îndupleca autoritățile române pentru a schimba logoul folosit pentru promovarea turistică a meleagurilor noastre în lume.

Producătorul britanic Charlie Ottley a fost la Viscri cu ocazia vizitei regelui Charles al III-lea Foto: AGERPRES

Charlie Ottley a făcut un nou logo pentru țara noastră în care a înglobat ce consideră el că este reprezentativ pentru România, împletit cu frumusețile din grădina Carpaților.

Lupul dacic încolăcit în forma literei R este tatuajul pe care Charlie îl propune pentru noul brand de țară și pe care îl poartă cu mândrie începând de miercuri pe braț.

Jurnalistul a explicat că România are nevoie de acest demers pentru că țara în care a decis să locuiască are o istorie bogată, iar lumea trebuie să o cunoscă.

„România are nevoie de un nou logo turistic. Nu este suficient să spunem că avem copaci (și, întâmplător, cel mai mare număr de defrișări ilegale din Europa). Iar Carpații reprezintă o grădină, cu garduri vii ordonate, peluze bine tunse și straturi de flori bine îngrijite. Este ultima zonă cu adevărat sălbatică din Europa, cu cea mai mare pădure mixtă și cu două treimi din prădătorii de vârf ai Europei. România este, de asemenea, o țară cu o istorie complexă de mii de ani și o moștenire culturală diversă care datează dinainte de daci. Este, de asemenea, un tărâm al abundenței. Din acest motiv, am creat un nou logo pentru a încerca să reflectăm aceste aspecte importante”, și-a explicat Ottley pledoaria pentru un nou brand de țară.

Jurnalistul vrea ca oamenii să participe la o dezbatere privind noul brand de țară, astfel încât noua identitate vizuală a României să fie promovată de autorități peste hotare. Iar mesajul „The Wild Corner of Europe” (Colțul sălbatic al Europei) să rămână în limba engleză pentru a fi înțeles de cât mai multă lume.

„Logoul poate fi folosit gratuit de oricine ca o alternativă la frunză. Fără îndoială, mulți oameni îl vor urî sau nu vor fi de acord cu elementele cheie, dar cel puțin sper că am adus dezbaterea în prim-plan și invit pe oricine să vină cu propriile modele, așa cum am făcut-o și noi acum aproape un an. Vă rugăm să nu uitați că nu este vorba de noi, ci de întreaga lume, așa că mesajul trebuie să fie în limba engleză și să fie înțeles de străini, pentru care - sălbăticie înseamnă frumusețe și natură nealterată, un răsărit de soare înseamnă un nou început pentru o țară, iar un snop de porumb simbolizează abundența. Dacă vă place, vă rugăm să dați share și să ne sprijiniți în misiunea noastră de a convinge Ministerul Turismului să adapteze sau să adopte acest nou design!”, a mai spus Ottley.

Realizatorul TV a precizat că tatuajul cu lupul dacic în forma literei R pe care și l-a făcut miercuri este modul lui de-a își arăta atașamentul față de România, țara în care a ales să îi fie noua casă.

Cine este Charlie Ottley

Charlie Ottley este realizatorul celebrelor documentare Wild Carpathia si Flavors of Romania.

Jurnalistul britanic a fost distins cu Crucea Casei Regale din România pentru Wild Carpathia, a fost premiat pentru cea mai bună campanie de promovare a României derulată peste hotare la România Insider Awards, dar şi pentru "Cea mai Importantă Iniţiativă în Domeniul Media şi Jurnalism", la Premiile România TopHotel, potrivit Agerpres.

Jurnalistul britanic este cel mai mare promotor al ţării noastre peste hotare. El a realizat mai multe materiale de promovare a Transilvaniei şi Braşovului, care au fost difuzate de televiziunile naţionale şi pe postul BBC World.

Producătorul britanic de televiziune Charlie Ottley a lansat, în 2021, la Tulcea, documentarul "Wild Danube", realizat în Delta Dunării.

Charlie Ottley s-a născut într-un mic sat din Hampshire, Marea Britanie și locuiește de trei ani în Șirnea, județul Brașov, unde și-a cumpărat o casă tradițională.