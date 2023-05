ESENTIAL Marți, 02 Mai 2023, 10:02

Andra Mureșan • HotNews.ro

După apariția pe internet a imaginilor cu muncitori vietnamezi care încearcă să prindă popândăi, gătesc șobolani sau sunt suspectați de dispariția unor câini, încercăm, cu ajutorul unui blogger culinar din Vietnam și a unor muncitori și studenți asiatici din România, să aflăm dacă mâncarea acestor oameni este chiar atât de diferită de a noastră.

Fermier vietnamez vânează rozătoare pe câmp Foto: HOANG DINH NAM/ AFP/ Profimedia

Presa din România a arătat recent cum câțiva vietnamezi din Timișoara au săpat pe un câmp pentru a prinde popândăi pe care să-i mănânce. Nu e prima știre despre „obiceiurile alimentare ciudate” ale muncitorilor străini din România care face senzație pe internet. Un alt vietnamez a fost filmat în ianuarie, în baia unei fabrici din Cluj, în timp ce pregătea pentru gătit șobolani.

Dincolo de senzaționalism, genul acesta de știri crează, în lipsa unui context adecvat, și o percepție de respingere față de niște oameni, despre care știm puține lucruri, dar pe care-i vedem din ce în ce mai des în jurul nostru. Și în final, după cum arată studiile, contribuie la discursul iliberal din România orientat față de imigranți.

Jurnaliștii de la PressOne au arătat cum trăiesc, de fapt, muncitorii străini care ajung să mănânce șobolani în România. Condițiile din camerele de cazare ale unor vietnamezi din Cluj erau necorespunzătoare: mobilier degradat, igrasie, paturi suprapuse separate de niște panouri și dușuri menajere neevacuate, potrivit răspunsului dat de către DSP Cluj la solicitarea PressOne.

Nu este singurul caz în care angajatorii români nu asigură condiții decente de trai, atunci când vine vorba de muncitori străini. În vara anului 2022, HotNews.ro a prezentat poveștile mai multor tineri veniți din Bangladesh care stăteau în București într-un apartament supraaglomerat, fără aer condiționat, fără bucătărie și cu o singură baie.

Același lucru este confirmat și de Indexul Integrării Imigranților în România din 2019 care arată că „Raportat la suprafața medie a locuinței, este evident că imigranții locuiesc în condiții de supraaglomerare. Conform Comisiei Europene, pragul de trai decent este de 37 de metri pătrați pentru o persoană”.

Pentru că știrile despre muncitori asiatici care „mănâncă ciudățenii” au devenit virale în România și contribuie la stereotipurile cum că acești oameni ar reprezenta un grup omogen complet diferit de noi, am vrut să vedem care este adevărul din spatele senzaționalului.

Pentru acest lucru am mers la sursă și am căutat să vorbim cu vietnamezi, dar și cu alți asiatici, despre ce este adevărat și ce este fake-news atunci când vine vorba despre mâncare.

Adevăr sau ficțiune: peste tot în Vietnam se mănâncă șobolani și câini

Vi, blogger culinar din Vietnam. FOTO: Arhiva personală

Dacă întrebi câțiva români la întâmplare dacă în opinia lor TOȚI vietnamezii mănâncă șobolani și câini, probabil că cei mai mulți îți vor răspunde că da.

Vi (Vo Thi Bao Vi) are 38 de ani, locuiește în Vietnam și este gazda cursurilor de gătit „Vietnamese Cuisine with Locals”. Are și un blog cu același nume, unde vorbește despre rețete tradiționale vietnameze, legătura lor cu mâncarea, dar și despre unele preconcepții pe care le au occidentalii despre ceea ce mănâncă asiaticii.

Vi a învățat să gătească de la mama ei și spune că există o legătură puternică între mâncare și felul ei de-a fi. În plus, mâncarea este definitorie pentru mulți oameni din Vietnam.

Dacă mergi în partea centrală (n.r.- a țării), spune Vi, e posibil să dai de mâncare foarte sărată „pentru că acolo e foarte cald, iar oamenii transpiră în exces, așa că au nevoie de mâncare cu multă sare”.

În schimb, în sudul Vietnamului, vei găsi mai degrabă mâncare foarte dulce, cu mult zahăr. Așadar, fiecare regiune are specificul ei.

Legat de mâncatul șobolanilor sau al câinilor, Vi spune că lucrurile sunt mai nuanțate decât par la prima vedere.

„Sunt unii oameni care mănâncă șobolani, e adevărat, însă asta se întâmplă predominant în sud. Nu vorbim despre șobolanii pe care îi vezi la metrou, sunt șobolani care cresc în câmpurile de orez. Dar nu e ceva obișnuit ca toată lumea să mănânce șobolani sau câini”, continuă Vi.

Ca o paranteză, din cauza asocierii cu șobolanii din subsolurile marilor orașe, denumirea corectă a animalelor despre care vorbește Vi ar fi mai degrabă „rozătoare”, în Vietnam fiind, în principal, două specii care trăiesc pe câmp și sunt mâncate de localnici. În toată lumea sunt 89 de specii de rozătoare care sunt mâncate de oameni, potrivit unui articol din National Geographic.

Bloggerul culinar mai spune că în toată viața ei a mâncat doar de două ori carne de șobolan. De altfel. nu poți să găsești astfel de preparate la orice restaurant din Vietnam, acestea se află mai degrabă în piețe populare.

„(n.r.- Șobolanul) are gust de pui, să spun așa, și se gătește cu lemongrass”, explică Vi.

Cât despre mâncatul câinilor, fapt care, aparent, i-a speriat în 2020 pe unii clujeni, Vi spune că nici acest obicei nu este unul comun. Dimpotrivă, cei care fac asta sunt văzuți foarte prost în societate, deoarece câinele este un animal integrat și în familiile de vietnamezi.

Soțul ei a mâncat o singură dată, însă nu a mai făcut-o de zece ani. Totuși, explică Vi, există și o explicație istorică legată de mâncatul câinilor și pisicilor:

„Vietnamezii nu obișnuiau să mănânce câini sau pisici, erau animalele lor de companie. Lucrurile s-au schimbat puțin în 1945, când ocupațiile franceză și japoneză au dus la o foamete de proporții. Din cauză că nu aveau ce să mănânce, vietnamezii au început să mănânce orice. Dar acum nu mai este obișnuit să faci asta”.

De exemplu, în Hanoi este interzis să mănânci carne de câine. De asemenea, niciun restaurant mare nu servește astfel de preparate:

„Dacă mănânci carne de câine în Vietnam înseamnă că o să ai o karma proastă. Nu judec oamenii care fac asta, dar e văzut ca ceva foarte rău. Dacă cineva ar fura câinele cuiva și l-ar mânca, asta ar fi foarte rău”, continuă Vi.

De altfel, un studiu realizat de organizația internațională pentru protecția animalelor FOUR PAWS International a scos la iveală faptul că doar 6% din vietnamezi consumă carne de câine sau de pisică.

Situația este similară și în cazul insectelor, un subiect care face carieră și în România, din cauza politicienilor populiști care caută orice pretext pentru a critica UE, inclusiv folosindu-se de știri false.

Vietnamezii mănâncă foarte rar insecte, în ciuda miturilor. La fel ca în cazul câinilor sau pisicilor, insectele au fost considerate o alternativă bună în timpul foametei din 1945. De atunci, vietnamezii au încetat să le mai vadă ca alimente care pot fi mâncate.

„Se mănâncă doar câteodată, dar în orașele mici. De obicei, oamenii mănâncă greieri cu bere, cam asta e combinația”, explică Vi.

Oricât de șocant ar părea pentru unii, mâncarea tradițională din Vietnam este mai degrabă una care se bazează pe multe legume proaspete și mai puțină pe carne. Vi povestește că cina lor este puțin diferită de a noastră, pentru că nu vor avea doar carne cu garnitură și un singur fel de mâncare. În schimb, au cinci feluri de mâncare la o masă: un preparat sărat, o supă de legume și legume gătite la abur.

O cină vietnameză, de pe site-ul culinar al lui Vi. FOTO: Arhiva personală

Mâncarea este foarte importantă pentru vietnamezi și face parte din cultura lor. Dacă vrei să-i arăți cuiva că-l iubești sau să-i mulțumești pentru ceva, o să-l inviți la cină, spune Vi.

Sunt și diferite reguli legate de mâncare, în unele zone care încă păstrează tradiția și sunt mai conservatoare. Așadar, în nordul Vietnamului, bătrânii mânâncă primii și abia la sfârșit copiii.

Totuși, aceste tradiții dispar încet încet, odată cu noile generații, explică Vi. Fiica ei are 11 ani și e din ce în ce mai reticentă în a adopta cultura Vietnamului. Este mai apropiată de ceea ce vine din Vest: fast-food, pui și mâncare foarte light.

Etnocentrism, stereotipuri și ideea greșită că toți asiaticii sunt la fel

Un articol din 2013, publicat de un profesor de la Universitatea din Stanford, voia să arate cum tendințele agresive ale Vietnamului au legătură cu faptul că mănâncă multă carne - predominant câini, pisici, păsări sau rozătoare. Articolul de opinie a fost criticat de către mulți vietnamezi pentru că includea generalizări care pot duce la atitudini rasiste, potrivit East Bay Times.

Ulterior, s-a dovedit că articolul nu îndeplinea standardele jurnalistice pentru publicare, iar publicația a ieșit cu o erată în care își cerea scuze pentru neglijență.

Genul acesta de mituri nu se limitează doar la vietnamezi. Și alte popoare din Asia au parte de generalizări. Iar după pandemie, discursul împotriva chinezilor și a altor asiatici care „mănâncă ciudățenii” s-a intensificat.

Rafly s-a mutat din Indonezia acum trei ani. Locuiește în Cluj, unde este student și cunoaște știrile care se răspândesc în presa din România. El spune însă că lucrurile sunt mult mai nuanțate decât le prezintă unii.

„În Indonezia, majoritatea lumii este musulmană. Așadar, nu avem voie să mâncăm rozătoare, câini sau pisici. Nu avem voie să mâncăm animale care au dinți ascuțiți, ca să spun așa. În general aceste lucruri se întâmplă în zonele rurale din Vietnam sau din alte părți”, continuă tânărul.

Totuși, ce fac vietnamezii care lucrează în România?

Son și Lao sunt printre cei mai vechi muncitori străini care lucrează la firma de construcții Concelex din București. Ambii vin din Vietnam și au ajuns în România pentru a le oferi un trai mai bun copiilor pe care i-au lăsat acasă. Situația este similară cu cea a milioanelor de români plecați la muncă în străinătate.

Cei doi spun că s-au obișnuit aici și mai pleacă uneori acasă, dar aleg să se întoarcă de fiecare dată. Cât despre obiceiurile lor legate de mâncare și ce părere au despre știrile cu vietnamezii din Timișoara, ei spun că nu s-au întâlnit cu așa ceva.

Își fac cumpărăturile de la magazinul cu specific vietnamez din București și mănâncă predominant vită, pui sau porc, nicidecum rozătoare.

Așa cum au arătat jurnaliștii de la PressOne, în spatele acestor știri de multe ori se ascund condiții de trai mizere, iar oamenii încearcă să se descurce cu ce au la îndemână. În plus, multe dintre aceste zvonuri devenite știri nici măcar nu au fost confirmate.

Reprezentanții Concelex, firmă care lucrează de ani de zile cu sute de muncitori străini, spun că e foarte important cum sunt tratați imigranții care vin să lucreze la noi în țară. Aici ar fi principala problemă și pe asta ar trebui să se axeze discuția, nu neapărat pe „ciudățeniile pe care le mănâncă”.

Cât despre imaginile cu vietnamezi care încearcă să prindă sau să mănânce rozătoare, acestea nu ar trebui să ne facă să generalizăm. Chiar dacă aceasta ar fi prima tentație.