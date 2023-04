ESENTIAL Duminică, 16 Aprilie 2023, 20:45

Familia Melinte locuiește într-o casă veche, din chirpici, care are uși cu tăblia din lemn. De când s-a îmbolnăvit mama lor, cei șapte frați depind unii de alții. Câțiva oameni, care au în comun pasiunea pentru design, s-au hotărât să îi mute într-o casă nouă. Am vorbit cu Alina Vîlcu și Omid Ghannadi, fondatorii Asociației Inside Social, pentru a vedea cum se îmbină o afacere cu dorința de a face bine.

Familia Melinte Foto: Arhiva personala

„Nu era zi să nu iau bătaie. Copiii bătuți, fugăriți, dați afară în picioarele goale”, spune Corina, mama a șapte frați dintr-un sat din Transilvania, într-un video al asociației Inside Social.

Are 35 de ani și este victimă a violenței domestice. Nu exista nicio zi în care să scape de bătăile soțului, iar asta a dus la un diagnostic greu de îndurat: tetrapareză spastică.

A obținut un ordin de protecție împotriva soțului ei, iar principalul suport, în tot acest timp, au fost copiii. O macină gândul că era un om sănătos, care putea să muncească și să meargă în voie și care, subit, nu s-a mai putut mișca prea bine de la brâu în jos.

Familia Melinte locuiește într-o casă din chirpici, „împrumutată”, vopsită în albastru deschis și uși cu tăblia din lemn de culoare verde. Cel mai mare dintre copii este Marian, care are 19 ani și își dorește să ajungă la Facultatea de Mecatronică.

Din păcate, după ce s-a îmbolnăvit mama lor, nu a mai putut să țină pasul cu școala și a picat bacalaureatul. Urmează să-l dea din nou la anul și continuă să lucreze pentru a ajunge student.

Fiecare dintre cei șapte frați își dorește să aibă o meserie: Iulian vrea să cânte la saxofon, Denisa desenează anime-uri și vrea să ajungă artistă, Mirela se joacă cu pensulele de machiaj și speră să ajungă un make-up artist renumit.

Anime desenat de Denisa. FOTO: Arhiva personală

Mihai și Nicolas au ochii căprui, rotunzi și li se formează cute în jurul ochilor de la zâmbetul pe care-l afișează mereu. Primul își dorește să fie polițist, iar cel de-al doilea pompier. Mai rămâne Lăcrămioara, care ajută zilnic în bucătărie și a realizat, așadar, că ar vrea să devină patiser.

Într-o zi, la familia Melinte a ajuns Cătălin Crimu, profesor de religie în București. A expus cazul lor la școală și așa a aflat și Ștefan David Dobre de condițiile în care trăiau cei opt în Ungureni.

Ștefan este un tânăr de 17 ani, designer de interior. De când era mic se uita la emisiunea „Visuri la cheie” și își dorea să ajungă să facă și el același lucru. S-a hotărât să-i scrie Alinei Vîlcu pe Instagram și să-și expună dorința de a urma cursurile de design interior de la Inside Academy.

A ajuns să-i cunoască pe ea și pe Omid Ghannadi și s-a legat o prietenie între cei trei. Tot la ei a apelat, atunci când a aflat de familia Melinte, pentru sprijin.

În scurt timp a luat naștere Inside Social, o asociație desprinsă din Inside Academy, din care fac parte foști cursanți și care s-au unit din nevoia de-a face bine.

Alina și Omid se cunosc de aproximativ opt ani, au lucrat împreună și la „Visuri la cheie”, iar tranziția spre partea socială a fost una naturală. Omid are un caiet pe care desenează și scrie, în timp ce povestește cum a luat naștere Inside Social și ce planuri au pentru familia Melinte.

Evenimente, aparent fără legătură, care au dus la nevoia de a face bine

Casa familei Melinte. FOTO: Arhiva personală

„Inside Social are rolul de a da înapoi societății prin intermediul comunității. Este o asociație pe care noi am creat-o împreună cu cursanții de la Inside Academy, care are acum un grup de membri activi care se ocupă de cazul familiei Melinte, cazul pe care cel mai tânăr cursant de atunci l-a recomandat”, continuă Omid.

Pe lângă cei trei mai este o mână de oameni care muncesc zilnic la viitoarea casă din Ungureni. Persida este psihoterapeut și designer de interior, dar acum se ocupă și de asta. La fel sunt și restul.

Niciunul nu avea un background de activist, dar au reușit să găsească o întrebuințare în ceea ce fac și să o folosească pentru a face bine, nu doar ca să obțină profit.

Așa s-au strâns la un loc arhitecți, project manageri, consultanți pentru asigurări, psihoterapeuți, economiști, mame în concediu de maternitate, avocați, studenți la comunicare și ingineri. S-au adunat cu toții datorită designului și au rămas ca să aducă un plusvaloare.

Chiar dacă abia acum au pus bazele a ceva concret, pentru că era nevoie de ceva oficial ca să pună întregul mecanism în mișcare, Alina și Omid au experimentat și în trecut lucruri similare.

„Amândoi am trăit la „Visuri la cheie” experiența de a face lucruri bune, de a presăra bine în jurul tău. Pentru mine a fost o revelație să văd că să faci bine pentru comunitate nu înseamnă numai muncă grea și sacrificii. Poate fi o experiență de profundă conectare umană”, povestește Alina.

Chiar dacă nu erau pregătiți, cu toate proiectele pe care le au acum în derulare, să dea startul unei asociații, nu au putut să refuze. A urmat o perioadă cu frici, pe care le-au depășit împreună și cu ajutorul foștilor cursanți Inside Academy.

„Nu am deschis mailul, pentru că îmi era frică”

Lucrurile au început să se miște într-o manieră naturală, însă înainte de asta a fost perioada de început care a venit cu multă nesiguranță față de ceea ce urmează. Omid își amintește că nu a deschis mailul de la Ștefan, pentru că, în ciuda experienței lor de la „Visuri la cheie” și alte dăți în care s-a implicat în acțiuni asemănătoare, nu știa cum să gestioneze o situație în care își asumau ei întreaga responsabilitate.

Principala frică a Alinei a fost legată de bani și cum vor ajunge să facă rost de ei. Omid începe să râdă în timp ce ea spune asta și o îndeamnă să povestească cum au reușit să strângă suficienți bani pentru a pune în aplicare planul pentru casa familiei Melinte.

„Din panica ei de tipul „Vai, ce fac cu banii?”, Alina a reușit să fie primul om din echipă care a pus la cale un proiect de fundraising, fără ca noi să gândim ceva elaborat. A fost vorba de o petrecere de ziua ei, care a avut un succes extraordinar”, explică Omid.

Alina Vîlcu și Omid Ghannadi. FOTO: Arhiva personală

Așa a scăpat de frica legată de bani și a realizat că e mai dificil ce urmează după, să îți dai seama ce faci cu ei ca să te ții de standardul de calitate pe care ți l-ai propus în minte.

În cealaltă direcție, Omid s-a temut că nu vor putea să se țină de data pe care au setat-o pentru a duce la bun sfârșit proiectul. Vor ca până de Crăciun familia Melinte să se mute în casa nouă.

În primul episod din podcastul lor intitulat „Design Stories”, Omid spune că „designul trebuie să fie unic și autentic, acolo unde se întâmplă”. Același principiul îl aplică și în cazul casei de la Ungureni.

O casă pasivă, adaptată la ceea ce are nevoie familia Melinte

Ceea ce au în plan pentru familia Melinte și pentru viitorul Inside Social este de a le oferi o casă la standarde înalte, care se poate susține fără prea multe cheltuieli. Este vorba de o casă pasivă, cu un consum minim.

„Proiectul, deși o casă simplă, are niște detalii constructive complexe. Ele nu sunt neapărat mult mai costisitoare, dar necesită ca acel constructor să știe cum să le pună în practică”, explică Alina.

Pentru asta lucrează cu specialistul în case pasive, Marius Soflete, care a venit cu o propunere de construcție care se poate susține ușor. Alături de el sunt inginerii Cosmin Stamatoiu și Cristi Ceaușescu, care au asigurat rezistența și funcționalitatea casei.

Casa va cuprinde o zonă de zi amplă, unde se va putea aduna toată familia în jurul mesei. În plus, fiecare copil va avea o zonă de studiu și de dormit. Ghidându-se după principiul indicat de Omid, cel potrivit căruia designul trebuie să fie autentic, își doresc să le ofere o casă care să-i facă să se simtă confortabil.

„Deși casa pentru familia Melinte nu este un obiect de arhitectură artistic, sculptural, este demonstrația următorului lucru: că tot proiectul a fost gândit în legătură cu contextul. Dacă punem sau nu obloane, culoarea, acoperișul, pridvorul, cât de mari sunt camerele, toate aceste lucruri au fost gândite ca să fie autentice”, continuă Alina.

E important ca, în final, casa să arate ca o casă de la țară, nu ca un OZN. Aici este, de fapt, principala provocare a arhitecților: să creeze lucruri potrivite contextului în care se află.

„Nu trebuie să vină ca o prezență stridentă într-un sat de lângă Bacău. E nevoie să vină ca o prezență discretă, ca un cadru de viață care le face oamenilor viața mai ușoară și mai frumoasă. Ce înseamnă asta? Că eu trebuie să vin cu o casă care să fie familiară pentru ei”, adaugă Alina. Asta au încercat să facă la Inside Academy și aplică același lucru și în ceea ce fac la Inside Social.

„Un proiect nu poate avea succes dacă nu are efecte asupra societății”

Alina și Omid au pus bazele Inside Academy acum șase ani. Încă de la început, au știut că vor să dea înapoi comunității din lucrurile pe care le știau. Totuși, ceva lipsea.

Dacă la „Visuri la cheie” erau doar o rotiță într-un mecanism mult mai mare, în scurt timp, au început să devină, cum spune Alina, „dependenți de a face bine”. Omid a renovat în trecut casa cuiva și simțea că poate să îmbine ceea ce face zi de zi cu acest lucru. Nu le vede ca pe două lucruri separate, designul și activitatea de la Inside Social.

Amândoi și-au dat seama că au o putere, care stă în jobul lor, și că pot să dea mai departe. Alinei îi era greu la început, pentru că se simțea vinovată că are o situație mai bună decât alții. Treptat, a realizat că aici are de fapt un atuu și că poate să ajute mai departe.

„Eu am o teorie. Nu am întâlnit în viața mea vreun om de succes sau un proiect de succes care să conteze dacă nu a avut efect asupra societății sau dacă n-a activat în comunitate. Realmente, pentru mine, dacă cineva face o treabă foarte bună, dar nu afectează societatea într-un mod pozitiv, nu contează”, explică Omid,

„E ca o stâncă care ocupă loc pe pământul acesta. Așa că, dacă noi am considerat că facem bine ceea ce facem, nu avea cum să conteze dacă noi nu acționam profund și în societate”.