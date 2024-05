POLITIC Vineri, 17 Mai 2024, 11:27

Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, vineri, la Iaşi, întrebat despre declaraţia sa că „Buzăul nu este în Moldova”, care a stârnit un val de citici, că a fost o „glumă nepotrivită”, dar că „glumele şi bancurile despre ardeleni sau olteni fac parte din spiritul românesc”.

Marcel Ciolacu Foto: Inquam Photos / Malina Norocea

„Asta e, a venit bănățeanul de Grindeanu să facă Autostradă în Moldova. Buzăul nu e în Moldova și vă rog frumos să nu mă jigniți”, declara Marcel Ciolacu la finalul lunii aprilie.

„Nu cred că dumneavoastră n-aţi zis vreodată bancuri cu ardeleni, cu olteni. Face parte din spiritul românesc”

Întrebat de jurnalişti, vineri, despre costurile electorale ale acestei declarații, Marcel Ciolacu a spus că, din postura de premier, nu trebuia să facă acea afirmaţie, dar că „glumele şi bancurile despre ardeleni sau olteni fac parte din spiritul românesc.

„Ştiţi că eu am mai vândut şi Ardealul. Şi cred că a fost unul dintre momentele cele mai dificile ale mele ca om politic când am vândut Ardealul şi s-a dovedit a fi o minciună. Nu are rost să intru în detaliile glumelor pe care le facem cu toţii şi nu cred că dumneavoastră n-aţi zis vreodată bancuri cu ardeleni, cu olteni, face parte din spiritul românesc. Cu adevărat, ce regret e că din funcţia de prim-ministru n-ar fi trebuit să fac acest lucru şi a fost interpretat. Dar diferenţa între ce facem efectiv şi o glumă nepotrivită e una foarte mare”, a afirmat Ciolacu.

El a susținut că niciodată de la Revoluţie încoace un guvern nu a direcţionat mai multe fonduri pentru Moldova cum o face actualul Executiv.

Declarația făcută de premier la sfârșitul lunii aprilie a stânit un val de critici, inclusiv apeluri la demisie.

„Pentru jigniri la adresa locuitorilor regiunii Moldova, premierul Marcel Ciolacu trebuie să demisioneze!”, a reacționat atunci Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei, o asociație civică din Iași care militează ca autoritățile să aloce fonduri și să întocmească politici pentru dezvoltarea regiunii.

Premierul a avut atunci o primă reacție pe Facebook, spunând că nu a vrut să îi jignească pe moldoveni, că mama lui este din Tecuci și că îi iubește pe toți românii la fel.