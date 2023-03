Articol susținut de Regina Maria Joi, 23 Martie 2023, 16:31

Prima lună de primăvară este cunoscută în lumea medicală ca fiind luna conștientizării și informării despre endometrioză. Statisticile arată că la nivel mondial, cel puțin una din 10 femei suferă de aceasta patologie, care are un impact negativ asupra vieții de familie, a relațiilor de cuplu și a vieții sociale. Mai mult decât atât, aproximativ 10-15% dintre femeile cu endometrioză nu sunt diagnosticate niciodată.

Centrul de Excelență Endo Institute Foto: Regina Maria

Endometrioza sau „boala cu 1000 de fețe" este responsabilă, de cele mai multe ori, de durerile puternice din timpul menstruației.

Aceasta este o afecțiune dureroasă, iar printre cele mai comune simptome ale endometriozei se numără durerile menstruale puternice, asociate cu menstre abundente, ocazional sau sângerare între menstre.

Complexitatea simptomelor explică doar parțial dificultatea diagnosticării. Percepția că durerea din timpul menstruației este normală și trebuie acceptată este complet greșită și, de multe ori, pacientele, obișnuite că perioada menstruației să fie una dureroasă, ignoră simptomele și amână să discute cu medicul și să demareze investigații mai complexe.

Andreea, pacienta Endo Institute: „Durerile menstruale erau puternice și făceam eforturi să le suport, până când au fost atât de intense încât am ajuns la urgență cu… apendicită, când eu aveam niste chisturi uriașe pe ovare. Nu le depistase nimeni. Mi se spunea că durerile menstruale sunt firești!”.

„Endometrioza este o boala pluriforma, evolutivă, cronică, sare un spectru larg de simptome și poate îmbracă manifestări clinice foarte diferite, poate mima alte afecțiuni. În plus, nu toate simptomele care descriu endometrioza apar la aceeași pacienta, astfel că sugerează diverse alte afecțiuni ale aparatului genital sau extragenital (digestiv, urinar, nervos, musculo-scheletal). Aceste aspecte, dar și altele, fac ca diagnosticarea corectă să dureze chiar și 7-12 ani. Acesta este intervalul statistic în țările vorbitoare de limba germană, dar situația este aproape general valabilă și, în ciuda politicilor medicale, acest ecart nu a putut fi redus. În Romania, latența diagnosticului este de 10-12 ani. Nediagnosticată și netratată, boala evoluează, și pot apărea complicații și se poate ajunge la situații medicale critice, care să necesite intervenții multidisciplinare.”, afirma dr. Voicu Simedrea, Chirurg de Excelența în tratarea multidisciplinară a endometriozei și fondator al Endo Institute.

Endo Institute este primul și singurul Centru de Excelență în Diagnosticul și Tratamentul Endometriozei din Romania, din cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria, acreditat de European Endometriosis League (EEL) și Surgical Review Corporation (SRC), pentru standardul de calitate în managementul endometriozei.

Povestea Crinei, pacienta cu endometrioză tratată multidisciplinar în cadrul Endo Institute

Unul dintre cazurile tratate în cadrul Endo Institute este cel al Crinei. Pacienta are 31 de ani și, în acest moment este o tânără mama fericita, după 7 ani de vizite la mai mulți medici care să îi ofere un diagnostic corect. Până să ajungă la Endo Institute, cel mai recent diagnostic primit a fost cel al intestinului iritabil. În cele din urma, pacienta a fost sfătuită să ceară și sfatul unui medic ginecolog.

„Am fost sfătuită să merg la Timișoara, la Endo Institute. Mi s-a spus că am endometrioză, dar că trebuie stabilit exact stadiul bolii și găsită cea mai bună formulă de tratament. Știam cate ceva despre domnul doctor Voicu Simedrea, datorita unui reportaj despre endometrioză, despre Endo Institute și despre investigațiile și terapiile dedicate care se fac acolo, la Timișoara. Am știut că trebuie să ajung la domnul doctor, așa că m-am programat și am decis că este timpul să rezolv definitiv aceasta suferință veche care m-a chinuit atâta amar de vreme.” - povestește Crina.

Crină suferea de endometrioză în stadiu avansat, având și un chist ovarian mărit. În plus, afectarea intestinală majoră a condus spre intervenția chirurgicală de urgență.

Operația Crinei la Endo Institute a fost în iulie 2021. În decembrie 2021, recuperarea pacientei a fost completă, urmând o serie de analize, cu scopul unei evaluări generale pentru o viitoare sarcina. La doar un an diferență, în ianuarie 2022, Crina a aflat că era însărcinată. „Când am avut confirmarea, am simțit că răsare soarele!”, ne-a spus Crina.

Sarcina Crinei a decurs perfect, sub supravegherea medicilor. De asemenea, pauza hormonală adusă de sarcină a completat fericit tratamentul complex pe care l-a urmat.

„Nu este ușor să trăiești cu endometrioză, dar se poate. Tratamentul te eliberează în bună măsură și poți avea o viață normală. Eu am simțit asta. Am trecut de la deprimare, frustrare și o viață în care durerea și disconfortul fizic erau o constantă, la echilibru. Mă înțeleg, mă cunosc, sunt împăcată și mă bucur de viață. Regret doar că nu am avut șansă unui diagnostic corect mai devreme. De asta cred că trebuie să vorbim mai mult despre boala aceasta, pentru ca femeile să știe și să o ia în calcul.”, a încheiat Crina.

Rolul echipei multidisciplinare în managementul endometriozei.

Endometrioza este o afecțiune complexă, însă poate fi tratată sau ameliorată substanțial, astfel încât pacientele pot avea o viață normală, în condițiile în care tratamentul este abordat multidisciplinar. Managementul corect al endometriozei începe prin diagnosticare, urmat de o abordare terapeutică personalizată, adaptată la necesitățile fiecărei paciente.

Endo Institute este singurul Centru de Excelență din Romania destinat exclusiv diagnosticării și tratării endometriozei, cu sediul principal în cadrul Spitalului Premiere din Timișoara și cu o întreagă rețea de medici pregătiți în diagnosticarea bolii, care activează în locațiile Regina Maria din București, Cluj, Craiova, Iași, Constanta și Târgu-Mureș.

Sunt mai multe afecțiuni care necesită o echipă medicală multidisciplinară pentru diagnosticare și tratament, iar endometrioza este una dintre acestea. Rolul medicului ginecolog este cel mai important, dat fiind faptul că o anamneză și un consult clinic atent pot ridica suspiciunea de endometrioză în cazul fazelor inițiale ale bolii sau chiar pot pune un diagnostic clar, atunci când suferința este evoluată. Medicul radiolog confirmă diagnosticul stadiilor incipiente și stabilește amplitudinea afecțiunii în formele sale avansate.

Tratamentul impune, de asemenea, implicarea medicilor din alte domenii. Alături de medicul ginecolog, cu specializare în chirurgia ginecologică, intervin medici cu specializare în radiologie, endocrinologie, nutriție, terapia durerii, dar și psihologul. Atunci când tratamentul impune intervenții chirurgicale complexe, medicul ginecolog este asistat de o echipă de medici specializați în chirurgia endometriozei, chirurgie generala și urologie.

Dr. Voicu Simedrea, Chirurg de Excelența în tratarea multidisciplinară a endometriozei: „Endometrioza nu se vindecă, dar poate fi ținută sub control cu tratament personalizat. Intervențiile chirurgicale determină o regresie a bolii, ameliorează afecțiunea, dar nu o vindecă. Celelalte specialități conexe - nutriționist, endocrinolog, ginecolog - oferă suportul necesar și ajută pacienta să controleze boala. Sunt paciente care reușesc să își controleze boala prin alimentație și stil de viață sănătos și sunt paciente care necesita un tratament cronic toată perioada în care sunt active hormonal.”

Descoperirea la timp a endometriozei și tratamentul adecvat previn instalarea infertilității feminine, principala complicație a endometriozei.

Programează-te din timp la un medic ginecolog din cadrul Endo Institute în Timișoara, București, Iași, Cluj sau Constanta: https://www.reginamaria.ro/endometrioza

Articol susținut de Regina Maria