ESENTIAL Duminică, 19 Februarie 2023, 18:10

HotNews.ro

Marian Iancu (57 de ani), fostul patron al Politehnicii Timișoara, a fost eliberat în vara anului trecut, după ce fusese condamnat la 12 ani de închisoare într-un dosar de evaziune fiscală care n-are nicio legătură cu fotbalul.

Marian Iancu Foto: GSP

Iancu spune că nu fost judecat corect, deși „nu a fost vreun sfânt”

„Nu am fost vreun sfânt! Am lucrat într-o economie de junglă, o economie dură. Avem două Războaie Mondiale care au pornit de la resurse, de la energie și mai avem unul pe lângă noi în care, la bază, tot de resurse este vorba. Nu puteam să intru în frac într-o asemenea junglă! M-am bătut cu bune, cu rele, ca în fotbal. Dar, din nefericire, finalul a fost că am executat 8 ani de închisoare! Nu pot să spun că am fost Maica Tereza”.

Citește continuarea pe GSP.