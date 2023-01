ESENTIAL Marți, 17 Ianuarie 2023, 23:45

Ministrul energiei Virgil Popescu anunţă că va trimite Corpul de Control al Ministerului Energiei pentru a face verificări la Complexul Energetic Oltenia, după accidentul de la cariera Jilţ Sud, soldat cu moartea a trei oameni. El cere demisia directorului sucursalei miniere, a şefului exploatării miniere şi a şefului carierei Jilţ Sud. „Mie mi se pare normal ca cei care răspund de acest lucru, de minerit, să-şi piardă funcţiile, deci acest lucru este normal, nu aştept raportul Corpului de Control pentru acest lucru, vreau ca mâine acest lucru să se întâmple”, spune el.

Complexul Energetic Oltenia Foto: AGERPRES

Prezent marţi seară în judeţul Gorj, unde s-a întâlnit cu autorităţile, ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunţat că zece dintre minerii răniţi în accidentul produs la cariera Jilţ Sud şi care au fost internaţi la trei spitale sunt în stare stabilă, relatează agenția News.ro. Prima oprire a ministrului a fost la cariera Jilţ Sud, apoi a discutat cu şefii din Complexul Energetic Oltenia.

Popescu a transmis condoleanţe familiilor celor trei mineri decedaţi.

„Am vorbit deja cu şeful Corpului de Control al Ministerului Energiei şi mâine o echipă formată din trei va veni la Complexul Energetic Oltenia pentru evaluarea stadiului securităţii în muncă, pentru a vedea dacă s-au respectat planurile. Este o anchetă administrativă pe care noi dorim să o facem în paralel cu ancheta pe care Parchetul o face împreună cu ITM-ul, cu Poliţia”, a declarat el.

„Fac apel la cei care răspund de securitatea în muncă în toate industriile din România să verifice, începând de mâine, absolut toate normele”

Ministrul a cerut demisiile directorului sucursalei miniere, a şefului exploatării miniere şi a şefului carierei Jilţ Sud.

„Asemenea tragedii nu trebuie să se mai repete şi cei care sunt responsabili trebuie să-şi ia toate măsurile în aşa fel încât o tragedie de acest fel să nu se mai repete niciunde. Fac un apel public la cei care răspund de securitatea în muncă în toate industriile din România să verifice, începând de mâine, absolut toate normele, că se respectă normele de securitate în muncă, pentru că este chiar o tragedie ce s-a întâmplat şi ea nu trebuie să se mai repete”, a adăugat Virgil Popescu.

El a estimat că ancheta administrativă „nu va dura foarte mult”.

Întrebat dacă i s-a spus cu ce sunt transportaţi muncitorii în carieră, Popescu a replicat: „Asta îmi doresc, asta vreau, ca să existe negru pe alb scris de către Corpul de Control al ministrului Energiei, tocmai pentru a preîntâmpina toate aceste lucruri în viitor, pentru că tragedia de astăzi, pe lângă gravitatea ei, trebuie să şi învăţăm din ea”.

Întrebat ce aşteptări are de la Corpul de Control, dacă a cerut să fie demişi şeful sucursalei miniere, şeful EMC şi şeful carierei, el a declarat: „Mie mi se pare normal ca cei care răspund de acest lucru, de minerit, să-şi piardă funcţiile, deci acest lucru este normal, nu aştept raportul Corpului de Control pentru acest lucru, vreau ca mâine acest lucru să se întâmple”.

„Mașina nu era omologată pentru transportul persoanelor, ci pentru transportul mărfurilor”

Ministrul a evitat să dea detalii despre discuţiile pe care le-a avut cu angajaţii carierei din Gorj.

„Această maşină nu era omologată, din ce am aflat, pentru transportul persoanelor, era omologată pentru transportul mărfurilor şi am înţeles că putea transporta unu plus doi, în faţă. Din câte am înţeles era vorba de 16, care oricum este cu mult peste posibilitatea de transport a acestei maşini”, a subliniat, răspunzând unor întrebări, ministrul Virgil Popescu.

Întrebat de ce nu s-au făcut investiţii în echipamente pentru muncitori, dar s-au dat prime la Complexul Energetic Oltenia, ministrul a răspuns că „cei care au dat prime vor răspunde pentru primele date în mod ilegal”.

El a precizat că îşi doreşte ca, în urma verificării Corpului de Control, să se rezolve situaţia cu privire la condiţiile de transport pentru muncitori.

Virgil Popescu a reacţionat şi atunci când i s-a transmis că soţia uneia dintre victime este gravidă: „Îmi pare atâta de rău, credeţi-mă, şi încerc să ajut cât pot şi de aia încerc să împing pe toată lumea de la spate ca familiile să fie ajutate şi cei care sunt în spital să fie ajutaţi”.

Conform lui Virgil Popescu, în anul 2017, Corpul de Control al ministrului a constatat o pagubă de 680 de milioane de lei, iar la acel moment conducerea de la Complex a fost schimbată.

Trei persoane au murit şi alte zece au fost transportate la spital în urma accidentului produs marţi în cariera Jilţ Sud. Primele verificări ale poliţiştilor arată că autoutilitara care a căzut la o diferenţă de nivel de aproximativ trei metri transporta muncitori, dar şi două tuburi metalice de acetilenă. După decesul a trei persoane, cu vârste de 29, 38, respectiv 48 de ani şi după rănirea altor muncitori, Poliţia a deschis dosar pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă şi neluarea şi nerespectarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă.

