ESENTIAL Marți, 13 Decembrie 2022, 10:21

Vlad Barza • HotNews.ro

​La doar câteva zile după ce vremea era precum în martie, frigul s-a instalat în cea mai mare parte a României, aducând temperaturi de sub -15 C în zonele înalte și îngheț în aproape toată țara. Vremea se va încălzi, iar joi maximele vor ajunge la 12 grade și noaptea rar vor fi sub -3 C în zonele locuite.

Minime in dimineata zilei de 13 decembrie Foto: ANM

Datele ANM arată că marți dimineață au fost -19,9 C la Vf Omu, -17,4 C în munții Țarcu, -16,6 C la Bâlea Lac și -16,2 C în munții Călimani. La Predeal au fost -10 C, la Întorsura Buzăului -8, la Cluj -6, iar la București, -2 C.

Peste tot în țară au fost temperaturi de sub 0 grade, în afară de o zonă din Dobrogea și de o porțiune foarte mică din Moldova. Cel mai cald a fost la Constanța (+3) și Gura Portiței (+2,5 C).

Luni la prânz, cel mai cald a fost la Mangalia și Oltenița (+9 grade).

Vremea se va mai încălzi începând cu ziua de miercuri, iar joi la prânz temperaturile vor fi pozitive în toată țara, cu maxime de 12 grade.

Noaptea de marți spre miercuri va fi ceva mai puțin răcoroasă decât noaptea trecută, cu minime între -4 și +4 C.