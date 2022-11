Articol susținut de ARRO Marți, 08 Noiembrie 2022, 12:29

Smile Media

Născută în 2003, în Turcia, ca o companie de familie, cu o puternică moștenire de lideri în business și valori culturale, ARRO este acum unul din cei mai puternici vectori de creștere în business, activând în multe țări din jurul Balcanilor.

​ARRO – Jucător cheie în agricultura din Dobrogea Foto: ARRO

După Turcia, România este o piață importantă, datorită solidelor investiții ale Grupului, dar nu numai. Solul, oamenii, valorile organizaționale sunt foarte bine apreciate în Dobrogea.

ARRO, care deține aproximativ 3.000 de hectare de teren agricol în Saraiu, Constanța, urmărește îndeaproape și implementează dezvoltările din sector. În acest context, managementul și oamenii din jur continuă să lucreze la implementarea noilor tehnologii agricole în regiune. În plus, conferind importanță mediului, continuă să lucreze cu universități la evaluarea și optimizarea folosirii deșeurilor agricole. Saraiu este terenul scăldat în soare majoritatea anului. Combinația perfectă dintre razele soarelui, ploaie și vânt fac din acest sol una din cele mai bune zone agricole disponibile în sudul țării. Zona este binecunoscută pentru puterea turbinelor eoliene, ce livrează energia vântului, 44 de procente din totalul energiei verzi din România. Acesta este un aspect foarte important acum, în contextul foarte apropiat granițelor noastre.

ARRO se dezvoltă, an de an, în termeni de cifre cheie și venituri. Aceștia sunt factorii esențiali de creștere în putere și recunoaștere a grupului de business. Venitul pe ultimul an a fost de 2,4 milioane EUR, în ciuda atmosferei internaționale, pandemiei și a lipsurilor din sectorul forței de muncă. Cel mai important, trendul este în creștere, pentru anul acesta veniturile estimându-se a depăși valoarea de 3 Milioane EUR.

În ultimii 10 ani veniturile au sărit de la valori mici (aproximativ 500 mii EUR) la valorile actuale. Din acest motiv, ARRO a început să fie un jucător regional de nivel înalt. Grupul deține propriile utilaje (tractoare de top, combine agricole), are 20 de angajați momentan, iar referitor la planurile pentru un nou business, ARRO va începe angajarea de personal bine calificat și middle management, investind, de asemenea, în dezvoltarea afacerii, fapt a cărui ecou se va simți în creșterea nivelului de taxe pe care le virează în economia României.

Compania plănuiește să maximizeze terenurile aflate sub control și management, are planuri de pornire a activităților de trading cu îngrășăminte și reciclare de uleiuri uzate, în privința acestor planuri lucrând îndeaproape cu diverși consultanți.

Cu privire la aspectele procedurale și legislative, ARRO urmărește cu strictețe reglementările României, respectând standarde globale și europene de risk management, iar Vernon David & Associates asigură pentru ARRO un anumit nivel de consiliere legală.

După cum se știe, clima este unul dintre cei mai importanți factori în agricultură. Din acest motiv, ARRO a început studii serioase despre clima din România cu o concentrare axată pe fenomenele extreme. Prin examinarea efectelor mișcărilor climatice globale asupra climatului din România în ultimul deceniu, ARRO va putea face predicții climatice mult mai clare.

Preocuparea constantă pentru îmbinarea agriculturii cu tehnologia fac din ARRO, vârful de lance al agriculturii din România pentru următorii ani.

​Articol susținut de ARRO