Luni, 07 Noiembrie 2022

Parlamentarii PSD au depus luni, din nou, proiectul de lege privind construirea de hidrocentrale în zonele de arii protejate, după ce prima variantă a fost declarată neconstituţională, a anunţat senatorul social-democrat Daniel Zamfir.

„Aşa cum am anunţat încă de când a venit decizia de la Curtea Constituţională cu privire la declararea ca neconstituţionale a articolelor de lege care privesc construirea de hidrocentrale în zone de arii protejate, am redepus proiectul de lege astăzi, împreună cu colegii parlamentari senatori şi deputaţi. Am ţinut cont de observaţiile Curţii Constituţionale. Proiectul de lege aşa cum a plecat de la Senat, menţionează şi CCR, a fost modificat la Camera Deputaţilor, chiar la propunerea ministrului Mediului. Acele propuneri ale domniei sale au fost declarate neconstituţionale. Ca atare, revenim cu acest proiect de lege, care este de o importanţă foarte mare acum, în această criză energetică. Proiectul de lege permite continuarea lucrărilor pentru investiţiile hidrotehnice începute înainte de anul 2007, anul aderării noastre la UE şi anul în care s-au trasat ariile protejate", a spus Zamfir la Senat.

El a adăugat că proiectul nu încalcă directiva privind habitatele naturale, el stabilind foarte clar că suprafeţele care vor fi scoase din ariile protejate, perimetrele hidrocentralelor şi drumurile de acces, vor fi compensate cu acelaşi tip de suprafaţă de arii protejate.

„Ca atare, nu există vreun impediment, vreo încălcare a directivei, cu atât mai mult cu cât legea privind habitatele naturale prevede deja anumite excepţii, cum sunt carierele, de exemplu”, a afirmat el.

Daniel Zamfir a subliniat că şi premierul Nicolae Ciucă a declarat că susţine acest proiect de lege.

„Lucrul cel mai simplu ar fi ca Guvernul să emită o ordonanţă de urgenţă. Ştiţi bine, ordonanţa de urgenţă ar intra foarte repede în vigoare. Dacă în această săptămână s-ar adopta, săptămâna viitoare ar putea intra în vigoare. Hidroelectrica, în primul rând, îşi va putea creiona bugetul de aşa natură ca aceste lucrări de investiţii să fie demarate cât mai rapid posibil. Ca atare, o formă concretă de susţinere a acestui proiect de lege, dincolo de declaraţii, este emiterea ordonanţei de urgenţă rapid”, a susţinut senatorul PSD. (Sursa: Agerpres)