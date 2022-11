ESENTIAL Luni, 07 Noiembrie 2022, 09:33

Smile Media

​Digitalizarea accelerată și nevoia de adaptare constantă a domeniului securității cibernetice la ritmul inovațiilor în tehnologie duc la un decalaj tot mai mare între necesarul actual de specialiști și disponibilitatea lor. Potrivit (ISC)² Cybersecurity Workforce Study, în Europa există un deficit de forță de muncă specializată în acest domeniu de aproximativ 199.000 de profesioniști.

Conferința DefCamp Foto: DefCamp

În acest context, nu numai că este dificil pentru companii să găsească specialiști care să asigure un mediu digital sigur, dar nici nu există suficientă conștientizare în această privință, ceea ce conduce la riscuri majore de incidente cibernetice soldate cu pierderi de date. La nivel local, numărul atacurilor cibernetice a crescut semnificativ în ultimii ani, iar numărul vulnerabilităților sistemelor informatice a ajuns la peste 20.000 în 2021. Din acest motiv și pentru că peisajul securității se schimbă constant, formarea unei noi generații de specialiști în securitate cibernetică este esențială.

Soluții pentru creșterea numărului de specialiști

Mediul de business are nevoie de persoane care sunt la curent cu tendințele din industrie și cu noile tehnici de exploatare a vulnerabilităților, care sunt din ce în ce mai sofisticate. Totodată, companiile au nevoie de persoane capabile să combată amenințările informatice, care devin tot mai complexe. Astfel, cu ajutorul specialiștilor în securitate cibernetică, mediul de business devine mai rezistent la atacuri și mai pregătit pentru viitorul digital.

Atât atacatorii, cât și tehnologia se dezvoltă într-un ritm rapid, iar din acest motiv colaborarea dintre specialiști și pasionați în domeniu devine fundamentală. În acest mod li se facilitează să facă schimb de cunoștințe și să se dezvolte prin interacțiunea cu alte persoane ce au interese similare. Mai mult, conectarea experților cu pasionații de acest domeniu încurajează dezvoltarea și răspândirea de noi tehnici de apărare contra atacurilor cibernetice, de securizare a datelor sau testare a vulnerabilităților într-un cadru etic.

Pe fundalul nevoii de cooperare între specialiștii existenți a apărut DefCamp, pentru dezvoltarea abilităților necesare prin schimb de experiență și provocări stimulante. Astfel, în 2011 a debutat sub forma unui meet-up, care a evoluat într-o conferință anuală, reunind aproape 10.000 de participanți în toți acești ani.

Competiții dedicate dezvoltării hackerilor etici și noutăți DefCamp 2022

Anul acesta, la București, între 10 și 11 noiembrie, are loc ediția cu numărul 12 a DefCamp. Printre speakerii pe care participanții îi pot asculta se numără Bianca Lewis - hacker în vârstă de 15 ani și fondatoarea Girls Who Hack și Secure Open Vote, Maksim Iavich - șeful direcției de securitate cibernetică la Universitatea Caucasus și de asemenea, director al Centrului de securitate cibernetică, CST (CU), Jayson E. Street - un renumit specialist din domeniu la nivel mondial și mulți alții. Mai mult, experți din domeniu, precum Dr. Nestori Syynimaa - unul dintre cei mai importanți experți Azure AD / M365 din lume și dezvoltatorul setului de instrumente AADInternals și Ioan Constantin - expert în securitate cibernetică la Orange România, ce deține cunoștințe aprofundate despre toate tehnologiile de securitate IT și sistemele de management, având numeroase certificări profesionale, se alătură anul acesta conferinței în calitate de speakeri și vor discuta tendințele și provocările actuale din sfera securității tehnologice.

De 6 ani, Hacking Village din cadrul DefCamp găzduiește cele mai interesante și atractive concursuri de securitate cibernetică. Competițiile de hacking organizate în cadrul Hacking Village sunt o metodă de a-i stimula pe participanți să se dezvolte din punct de vedere profesional și personal. Scopul acestor competiții este de a oferi participanților un mediu în care să-și testeze cunoștințele și să dobândească unele noi, precum și să cunoască persoane cu interese similare. Spre exemplu, finala celui mai important concurs, DefCamp Capture the Flag (D-CTF), va fi o competiție internațională de tip Attack and Defense, cu un grad mai ridicat de dificultate, ce le permite participanților să experimenteze o parte din activitatea de zi cu zi a echipelor de securitate cibernetică și să exploreze atât rolurile ofensive, cât și cele defensive. În acest an vom completa lista de activități cu 5 concursuri noi care vor provoca participanții cu noi scenarii de hacking.

În prezent, conferința regională DefCamp contribuie la creșterea și consolidarea comunității locale de experți în securitate cibernetică, pentru un viitor informatic mai sigur. Mai mult decât atât, este locul unde cei mai talentați hackeri etici din regiune se reunesc.

Mai multe detalii privind speakerii ce vor fi prezenți pe scena DefCamp, precum și agenda evenimentului sunt disponibile pe site-ul oficial.