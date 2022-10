ESENTIAL Miercuri, 26 Octombrie 2022, 04:24

Școala de reșapat șefii din poliție: Hărțuire sexuală, incompatibilitate și câini pierduți ●Cum explică ministrul Culturii folosirea unor expresii ca “Bivol în sandale” sau ”Stupiditate cu care te naști” ●Mită la Serviciul de Ambulanță Neamț: managerul instituției a încasat 82.000 euro ca să angajeze 22 de persoane ●Marea amnistie: mii de VIP-uri și infractori de drept comun ar putea scăpa de pușcărie ●Implicațiile materiale, sociale și politice ale muncii în și dincolo de Galați ●Procesul lui Harvey Weinstein. „Toată lumea făcea sex tranzacțional la Hollywood înainte de #MeToo“ ●Marius Alexe, investitor: Sunt convins că o să avem 2-3 insolvențe la BVB cât de curând ●Părinți și profesori ● Planurile organizației feministe clandestine care luptă în Rusia împotriva lui Putin ●Un spion rus care se dădea drept cercetător brazilian a fost arestat în Norvegia ●S-a vândut singura fotografie a lui Avram Iancu: Suma uriașă pentru care a fost cumpărată

Centrul chinologic Sibiu, școala de reșapat șefii din poliție. Hărțuire sexuală, incompatibilitate și câini pierduți

În 2013, directorul Centrului Chinologic de la Sibiu, Crișan Mucenic Lăzureanu, era eliberat din funcție în urma unor acuzații de hărțuire sexuală. Din acel moment, ”școala de câini” de la Sibiu a devenit locul unde mai mulți ofițeri din Ministerul de Interne și-au găsit odihna în urma unor scandaluri mai mici sau mai mari, în județele de proveniență.

Comisarul șef de poliție, Crișan Lăzureanu, a fost demis atunci tocmai când a primit neînceperea urmăririi penale într-un dosar în care este acuzat de două subalterne de hărțuire sexuală, manifestată prin ”atingeri sau gesturi nepotrivite”.

Dosarul a fost deschis atunci ca urmare a unei sesizări întocmite de Direcția Control Intern din cadrul Inspectoratului General de Poliție, Direcție care la începutul anului 2012 a realizat un control la Centrul Chinologic de la Sibiu.

Două angajate ale Școlii de câini au depus rapoarte în care au arătat că ”numitul Lăzureanu Crișan Mucenic, în calitate de director al Centrului Chinologic, a avut un comportament nepotrivit, cu gesturi având conotații sexuale”, scrie Turnul Sfatului

Cum explică ministrul Culturii folosirea unor expresii ca “Bivol în sandale” sau ”Stupiditate cu care te naști”

“Bivol în sandale”,” festivalul idioțeniilor”, ”stupiditate cu care te naști” – sunt câteva dintre expresiile folosite de ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, la adresa unor politicieni din USR, într-o postare pe pagina sa de Facebook. Ministrul a fost deranjat că aceștia ar fi răspândit în mod incorect ideea unei proaste organizări a standului României la Târgul Internațional de Carte de la Frankfurt, publicînd o fotografie care nu prezenta realitatea. Liliana Nicolae l-a întrebat, însă, pe Lucian Romașcanu, dacă limbajul folosit de domnia sa în postarea de pe rețeaua de socializare este potrivit pentru un ministru al Culturii.

”Niște rătăciți în viață și în politică au publicat o poză cu spatele standului României de la Târgul de carte de Frankfurt și au răscolit internetul cu ea. La câtă școală neterminată au, nu ai așteptări să nimerească intrarea în stand, dar să confunzi fața cu spatele îți trebuie ceva stupiditate, cu care te naști. Așa ceva nu se dobândește… Normal nu le răspundeam dar văd „știrea” și în locuri serioase, de unde, din păcate, nu s-a deranjat nimeni sa ceară o reacție. Câteva poze de la Frankfurt (unde am avut stand standard) și de la Belgrad (din aceste zile) unde suntem țară invitată de onoare. PS: Aștept de la bivolul în sandale și de la Drulă, cel ce s-a trezit cu 3 milioane în cont după ce a fost puțin ministru, plus de la autorii cumpărării de milioane de vaccinuri inutile, să-și doneze parte din avere pentru a avea stand ca la Belgrad, oriunde am merge”, a scris Lucian Romașcanu pe Facebook, potrivit Europa FM

Mită la Serviciul de Ambulanță Neamț: managerul instituției a încasat 82.000 euro pentru angajarea a 22 de persoane

Scandal uriaș la Serviciul de Ambulanță Neamț, unde procurorii DNA au deschis un dosar complex, în care sunt implicate zeci de persoane, în frunte cu managerul instituției, Dan Dorin Morenciu, care ar fi pretins și ar fi primită mită de 22 de persoane pentru a promova un examen de angajare.Fostul manager al Serviciului de Ambulanță se află acum sub control judiciar, iar dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Neamț, procurorii propunând menținerea măsurilor preventive din acest moment. Dosarul are ca obiect modalitatea în care 22 de persoane au reușit să ocupe, pe o perioadă nedeterminată, posturi de personal sanitar și sanitar auxiliar în cadrul Serviciului de Ambulanță Județean (S.A.J.) Neamț, scrie Investigatoria.

Marea amnistie: mii de infractori ar putea scapa de pușcărie. VIP-uri și infractori de drept comun salvați de o decizie a CCR - ICCJ

Mii de inculpați acuzați de corupție, evaziune fiscală, fals, contrabandă, dar și viol, trafic de persoane sau furt ar putea scăpa de dosare ca urmare a unei decizii luată marți de Înalta Curte de Casație și Justiție a României.

Înalta Curte de Casație și Justiție a României (ÎCCJ) a decis, marți, că o decizie a CCR privind prescripția unor fapte se aplică retroactiv, pe principiul legii penale mai favorabile.

Decizia, pronunțată de un complet pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, oferă posibilitatea a nenumărați suspecți anchetați sau judecați în prezent să solicite procurorului sau judecătorului de caz să constate prescrierea faptelor.

Printre cei care ar putea fi favorizați de această decizie se numără și fostul ministru Elena Udrea sau fiica ex-președintelui Traian Băsescu, Ioana.

CCR a stabilit în mai 2022 că, în perioada februarie 2014 - mai 2022, nu ar fi existat cauze de întrerupere a prescripției, din start fiind eliminați 8 ani din durata procesului judiciar, scrie Europa Liberă.

Implicațiile materiale, sociale și politice ale muncii în și dincolo de Galați

În ultimii peste treizeci de ani, viața profesională a muncitorilor din Galați s-a schimbat fundamental. După decenii de muncă garantată de stat, mulți au fost forțați să se pensioneze anticipat sau au fost disponibilizați atunci când unitățile industriale au fost privatizate și restructurate sau închise complet, începând cu anii 1990.

Opțiunile locale de formare și reangajare în sectorul industrial au fost puține, forțându-i pe mulți fie să migreze, permanent sau temporar, pentru a munci în afara României, fie să accepte posturi în oraș, cu multe dezavantaje, inclusiv salarii minime, beneficii limitate, programe de lucru rigide și condiții de muncă inferioare. Adoptând o perspectivă aplicată de Rothstein în timpul unei cercetări de 40 de ani în Mexic (2014), această contribuție, care se bazează pe un interes de cercetare de aproape două decenii în Galați, privește viața profesională a muncitorilor din perspectiva circumstanțelor materiale, relațiilor sociale și sentimentului politic.

Cercetarea explorează impactul schimbărilor în domeniul muncii asupra bugetului pentru locuințe, serviciilor de îngrijire a sănătății, educație și altor elemente de bază, în cadrul familiilor din clasa muncitoare, subliniind în special provocările aduse de austeritatea fiscală în epoca post-socialistă. Schimbările vieții sociale în cadrul familiilor aparținând clasei muncitoare din Galați sunt de asemenea abordate. Se analizează fragmentarea socială generată de nevoia de a migra pentru un loc de muncă viabil, precum și influența muncii la Galați asupra relațiilor de rudenie și comunitate la nivel local. Articolul complet în Artropedia

​h2: Radu Țuculescu „La 5 ani am fugit de acasă cu şatra de ţigani. Am fost mereu un spirit liber”

„Tatăl meu avea o bibliotecă impresionantă, cu mii de volume, cărţi pe care le-am donat bibliotecii. Am şi pierdut foarte multe cărţi după cele două divorţuri, iar acum locuiesc într-o garsonieră, deci nici nu aş avea unde să le ţin. În sfârşit... Eu am fost mereu un spirit liber. La 5 ani am fugit de acasă cu şatra de ţigani. M-au găsit după 3-4 zile în şatră, unde dansam, cântam, nu aveam eu treabă. Când m-a găsit tatăl meu toţi din şatră au înlemnit. S-au speriat foarte tare, tatăl meu era un medic cunoscut, se scuzau «Vai domnule doctor, nu am ştiut că este fiul dumneavoastră». Eu nu aveam însă nicio problemă., spune Țuculescu într-un interviu dat Ziarului de Iași.

Procesul lui Harvey Weinstein. „Toată lumea făcea sex tranzacțional la Hollywood înainte de #MeToo“

Cinci femei îl acuză pe fostul producător de viol şi agresiune sexuală, între 2004 şi 2013. Audierile preliminare au început luni, iar Weinstein a pledat nevinovat. Avocatul apărării a spus juriului că nu există absolut nicio dovadă împotriva clientului său și că fiecare femeie care va depune mărturie în proces este o actriță care va juca un rol: totul pentru a se potrivi coordonatelor mișcării #MeToo, potrivit Variety.

Mark Werksman, avocatul lui Weinstein, le-a spus juraților că ar trebui să se pregătească să audă o „acuzații false și de nedemonstrat“ din partea unor femei care au făcut sex consensual cu producătorul de la Hollywood și care, câțiva ani mai târziu, sunt jenate și mint cu privire la ceea ce s-a întâmplat.

„Uitați-vă la clientul meu. Nu este Brad Pitt sau George Clooney. Credeți că aceste femei frumoase au făcut sex cu el pentru că este un bărbat atrăgător? Nu, ci pentru că este un bărbat puternic“, a spus avocatul, adăugând că Weinstein chiar primise și o poreclă: „canapeaua pentru casting“, scrie Adevărul

Marius Alexe, investitor: Sunt convins că o să avem 2-3 insolvențe la BVB cât de curând

Marius Alexe, investitor cu dețineri importante în companii precum Norofert, Bonas, Appraisal&Valuation, apreciază că în următoarea perioadă vor apărea 2-3 insolvențe pe piața de capital din România. El a vorbit într-un podcast susținut de Economica despre faptul că la BVB există antreprenori care și-au lăsat imaginea cosmetizată pentru a putea câștiga încrederea investitorilor și acest lucru impactează negativ întreaga piață de capital. „O să avem niște ani foarte grei în față. O să se cearnă multe companii. Sunt anumite companii care nu aveau ce căuta pe bursă. Sunt convins că o să avem câteva insolvențe cât de curând, și pe acțiuni nu doar pe obligațiuni. Vor fi două-trei’, a declarat Marius Alexe, în cadrul unui podcast susținut de Economica și găzduit de avocatul specializat pe piața de capital Victor Stănilă, scrie Economica.net

Cum să-ți păstrezi mintea întreagă la sfârșitul lumii

De șase săptămâni, adolescentele și femeile din Iran sfidează, cot la cot cu o bună parte din adolescenții și bărbații tineri, un regim care nu ezită să ucidă, să tortureze, să terorizeze sau să închidă pentru zeci de ani orice fel de oponent.

De șase săptămâni, acest regim ucide zilnic cel puțin câțiva dintre acești copii care vor defini viitorul unei țări blocate, de zeci de ani, într-o împietrire medievală. Dar adolescentele și femeile iraniene nu se lasă, chiar dacă morții se numără deja cu sutele. Este un semn că există încă suficientă rezervă de rezistență în fața unuia dintre cele mai dure regimuri din lume, cât și a fanatismului și habotniciei unei mari părți a populației, scrie PressOne

Părinți și profesori

La întrebarea cine este mai important pentru educația copilului, părintele sau profesorul, un studiu făcut în Finlanda răspunde fără echivoc: părintele.

E adevărat, Finlanda este o țară unică în felul ei: o țară democrată, ferită de marile furtuni istorice și mai ales unitară din punct de vedere etnic și cultural. Criterii fundamentale pentru a crea o legătură strânsă între cele două sisteme fundamentale: familie și educație.

Și totuși, argumentele date în acel articol pe care l-am studiat în timpul masterului meu în istorie sunt general valabile în orice cultură. Părinții au un rol mai important ca profesorii în educația unui individ.

Rolul școlii este în primul rând acela de a transmite cunoștințe. Un profesor de matermatică te învață calcul, unul de limbă, gramatică și literatură, unul de istorie, date, cifre și conflicte, unul de biologie, originea și evoluția speciilor, iar cel de sport te ajută să ieși puțin din amorțeala celor 6 ore petrecute pe scaun într-o clasa prost aerisită, scrie PressHub

„Vremea rezistenței pașnice s-a terminat”. Planurile organizației feministe clandestine care luptă în Rusia împotriva lui Putin

Mișcarea s-a născut în clandestinitate pe 25 februarie, a doua zi după ce trupele rusești au intrat pe teritoriul ucrainean. Dar co-fondatoarea ei, Daria Serenko, a subliniat că nu a pornit de la zero. Rezistența feministă anti-război (Feministskoïe antivoïennoïe soprotivlenié, FAS) reunește 45 de organizații care existau deja, plus zeci de activiste anonime din șaizeci de orașe din Rusia, fără a le număra pe cele care au fost nevoite să plece în exil. O rețea care este din ce în ce mai hotărâtă să acționeze și să se facă auzită. Daria Serenko, aflată la Paris la începutul lunii octombrie, este categorică: violența din Ucraina alimentează violența domestică și invers. „Războiul și drepturile femeilor sunt strâns legate”, explică ea pentru Le Monde, „deoarece, pe de o parte, bărbații care se întorc cu traumele lor constituie un adevărat pericol pentru ele”, scrie Libertatea

Un spion rus care se dădea drept cercetător brazilian a fost arestat în Norvegia

Serviciile norvegiene de contraspionaj (PST) anunţă marţi că au arestat un presupus spion clandestin rus care s-a dat drept un cercetător brazilian.

Suspectul a fost arestat luni, în timp ce se ducea la serviciu, la Universitatea Tromsø (nord), potrivit televiziunii publice norvegiene NRK, relatează AFP.

”Credem că este un clandestin care lucrează pentru autorităţile ruse”, a anunţat, la postul TV2, numărul doi în ierarhia PST Hedvig Moe.

Operând sub nume fals, ”un clandestin este o persoană care colectează informaţiile cel mai adesea pentru ţara sa de origine, Rusia şi serviciile ruse de informaţii în cazul de faţă”, a declarat ea, potrivit Spotmedia

S-a vândut singura fotografie a lui Avram Iancu: Suma uriașă pentru care a fost cumpărată

”Este singura fotografie cu Avram Iancu, în rest sunt tot felul de butaforii sau de gravuri… Fotografia originală se află, acum, la noi”, a dezvăluit Cezar Florea, proprietarul Casei de Licitații ”Historic”, în exclusivitate pentru Gândul.

Fotografia lui Avram Iancu a fost adjudecată, marți seara, în timpul licitației ”Istoria românilor între Principate și Regat”, pentru suma de 7.500 de euro.

”Fotografia lui Avram Iancu s-a vândut – incluzând și taxele – cu 7.500 de euro. Din punctul meu de vedere, cred că este cea mai scumpă fotografie și cea mai mică din punct de vedere al dimensiunii (10 x 6) care s-a vândut vreodată.

Noi am mai avut recorduri pe fotografii, cu Regina Maria, cu George Enescu, dar niciodată nu s-a ajuns, în România, la un astfel de preț pentru o singură fotografie. Este posibil să fie existat ceva asemănător, în materie fotografică, sau poate chiar un preț mai mare, la Constantin Brâncuși, dar dimensiunea fotografiei era mult mai mare decât aceasta, scrie Ziarul Unirea.