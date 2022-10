ESENTIAL Luni, 17 Octombrie 2022, 04:54

Cu ochii pe imobiliare. Începe sau nu declinul pe piața locuințelor?

Pandemia nu a afectat negativ achiziția de locuințe și imobiliarele. Dimpotrivă, s-a construit mai mult, s-a cumpărat mai mult. Piața și-a urmat cursul, într-o perioadă cu dobânzi bune și creșteri salariale. Astăzi însă, în drum spre bancă, cumpărătorul trebuie să dribleze printre inflația în creștere, evoluția dobânzilor, dar și printre majorarea prețurilor la locuințe.

În perioada iunie-august 2022, românii au cumpărat mai puține locuințe. Ar fi un trend normal pentru lunile de vară, însă tranzacțiile parafate sunt mai puține decât cele realizate în aceeași perioadă a anului trecut.

Tabloul pieței rezidențiale este completat de recenta majorare, peste așteptările analiștilor, a dobânzii-cheie de către Banca Națională a României (BNR), o măsură menită să țină în frâu inflația care a ajuns la aproape 16% în septembrie, scrie Panorama.

Obrăznicia și aroganța angajaților Spitalului de Urgență Suceava, tratate prin cursuri de comunicare

Reclamațiile pacienților și ale familiilor lor au fost mai ales la adresa personalului de îngrijire și mai puțin la adresa medicilor. Oamenii au acuzat că au fost tratați cu aroganță, că li s-a vorbit nepoliticos și/ sau pe un ton certăreț, cu apatie sau nervozitate nejustificate, că le-au fost ignorate solicitări legitime, precum schimbarea lenjeriei sau primirea de informații despre starea de sănătate etc.

Ca urmare, managerul Alexandru Calancea a anunțat, în conferință de presă, că spitalul va organiza cursuri de comunicare pentru toți angajații, cu scopul de a-i învăța să fie politicoși și empatici față de pacienți și aparținători.

Tot în acest sens, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, i-a atras atenția doctorului Calancea că au fost și sunt pacienți care din cauza comportamentului și atitudinii unor cadre medicale care lucrează în spital aleg să se trateze în unități spitalicești din alte județe, scrie Monitorul de Suceava.

Cât de mult se va scumpi masa de Revelion 2023. Inflația și criza energiei au lovit în industria HoReCa

"Deci, practic, restaurantele ţin pasul cu creşterea preţurilor furnizorilor. Noi astăzi suntem un business de tip pany business, deci nu avem o profitabilitate mare. În industrie vorbim de câteva procente profitabilitate. Orice creştere de preţ, indiferent că vorbim de creşterea preţului la materii prime sau la utilităţi, te duce de la 0 plus la 0 minus, deci pune în pericol afacerea. Preţurile în restaurante urmează de fapt preţurile pe care producătorii, respectiv furnizorii le au către restaurante, deci vor ţine pasul în acest sens", a afirmat Daniel Mischie, vicepreşedintele Organizaţiei Patronale a Hotelurilor şi Restaurantelor din România (HORA). Potrivit acestuia, masa de Revelion va fi mai scumpă cu 20-30% faţă de cea de anul trecut, scrie Wall-Street.ro.

Suntem una dintre puținele țări UE care pedepsesc prostituția

România este una dintre cele trei țări membre ale Uniunii Europene în care legislația dispune pedepse pentru practicarea prostituției. Celelalte două sunt Croația și Lituania (cu mențiunea că în cazul lituanian pedepsele nu vizează doar persoanele care practică prostituția, ci și clienții acestora).

În 2014, când noul cod penal intrat în vigoare decriminaliza prostituția, păstrând-o totuși în sfera contravențională (deci ilegală), șeful comisiei juridice din Senatul României, parlamentarul PSD Toni Greblă, se poziționa împotriva legalizării prostituției, susținând că o astfel de măsură nu scade incidența bolilor venerice și nu duce la diminuarea infracționalității asociate fenomenului.

Repudiez ideea (n.r. – legalizării prostituției) în sine. Dacă vrem să ne întoarcem în secolul XIX, putem să ne întoarcem, declara la vremea respectivă Toni Greblă, scrie Dela0.ro.

De ce e criză de lemne pe Bârgău. Un primar spune că oamenii nu vor să pună pe foc decât fag și carpen

Cu toate că are în proprietate circa 8500 de hectare de pădure, comuna Bistrița Bârgăului nu a putut asigura până acum lemnele de foc pentru toți cei care au depus cereri la primărie. ”Lemn mai avem în pădure, dar nu le putem da peste noapte la toți”, a spus primarul Vasile Laba, potrivit căruia cetățenii ar trebui să mai renunțe la pretenții și să accepte să pună pe foc și molid, nu doar fag și carpen. ”Avem 2000 de gospodării în comuna Bistrița Bârgăului, fără vilele și casele de vacanță din Colibița. Prin Hotărâre de Consiliu Local, am atribuit 5 metri cubi de gospodărie. Celor care au pădure, prisăci sau proprietăți private nu le dăm, deși s-au supărat pe noi. Dar celor care nu au trebuie să le dăm. Sunt 1360 de cereri depuse la Primărie și sunt soluționate în jur de 600. Avem partizi și tot scoatem, dar fiecare vrea astăzi. Față de alte comune, eu zic că stăm destul de bine, iar prețul e bun, 220 de lei/mc în rampă. Din rampă își transportă unii singuri cu căruțe și camionete, iar care nu au își caută persoane care asigură transportul”, scrie Timp Online.

Medicul-șef al unui birou de înrolare din Rusia, arestat după ce a luat mită pentru a elibera scutiri de la recrutare. Ce șpagă a primit

Vladimir Kilimciuk, șeful centrului de examinare medicală militară al biroului de înregistrare și înrolare militară al orașului Sankt Petersburg, a fost arestat preventiv, a anunțat Tribunalul Districtual Dzerkinski, citat de MediaZona. Medicul e acuzat că a primit o șpagă de 90.000 de ruble, circa 1.460 de euro.

Traseul șpăgii pentru certificatul medical care îi scutea pe ruși de recrutare era complex și cuprindea mai multe persoane, potrivit anchetatorilor. Primul caz a fost în septembrie 2020, iar mita standard era de 200.000 de ruble (3.250 de euro). Astfel, Alexander Petrociuk, un angajat al biroului militar de înregistrare și înrolare, aflat deja în arest la domiciliu, a primit o mită de 200.000 de ruble, din care a transferat 145.000 de ruble (n.r. – 2.350 de euro) unuia dintre medici, care, la rândul său, i-a dat lui Kilimciuk suma de 90.000 de ruble (n.r. – 1.450 de euro), scrie Libertatea.

​Un șofer care a rănit o femeie, băut fiind la volan, ar putea fi obligat la plata a peste 500.000 de euro

Un șofer băut a comis un accident rutier în urmă cu 4 ani. A fost condamnat penal la 2 ani de închisoare pentru conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice. Pe latură civilă însă, Curtea de Apel București a decis recent ca victimei accidentului să îi fie plătite daune morale de 500.000 de euro și prestații periodice de aproape 900 de euro pe lună. Pe care le va plăti inițial asiguratorul Euroins, care însă are posibilitatea să se îndrepte împotriva șoferului pentru a recupera sumele plătite drept despăgubire. Asta pentru că legea prevede că atunci când accidentul a fost produs în urma comiterii “faptei de conducere pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice”, asiguratorul este îndreptățit să recupereze plata despăgubirii de la conducătorul auto, ca persoană răspunzătoare pentru săvârșirea acestei fapte, scrie JustNews.ro.

Preţul lemnelor de foc a fost plafonat, dar acestea au dispărut de pe piaţă

Pe pagina de internet a Direcţiei Silvice Iaşi sunt afişate preţurile de vânzare directă a materialului lemnos – atât pentru foc, cât şi pentru construcţii rurale. Dacă sortimentele din prima categorie, diferite soiuri de esenţă moale sau tare, nu depăşesc 400 de lei/mc, pe platformele ocoalelor silvice nu se găseşte deloc marfă.

Directorul Direcţiei Silvice Iaşi ne spunea săptămâna trecută că ar mai fi de recoltat aproximativ 30 de mii de metri cubi de lemn de foc. El a admis însă că cererea este foarte mare şi, din acest motiv, marfa se vinde repede.

Am încercat să procurăm „româneşte” mult râvnitul combustibil, doar ca să ajungem în final la prima mână, cea a pădurarilor.

Există şi soluţia cumpărării de lemn de foc direct de pe OLX. Preţurile sunt afişate în clar şi sunt mai mici decât în magazine, unde un metru cub – ce-i drept, de esenţă tare, sortat, fasonat – depăşeşte 1000 de lei, scrie Ziarul de Iași.

A murit Nosfe. Co-fondatorul trupei Şatra Benz s-a stins din viață la doar 37 de ani

Artistul Nosfe, pe numele său Vlad Darius Crețan, a murit noaptea trecută (15 octombrie 2022), la vârsta de doar 37 de ani.

Cântărețul cunoscut pentru piese precum „Condimente”, interpretată alături de Ruby, dar și din celebra trupă Șatra BENZ s-a stins din viață. Anunțul a fost făcut de către colegii săi de trupă duminică, 16 octombrie 2022.

Artistul avea doar 37 de ani, iar din primele informații acesta a suferit un infarct, noaptea trecută, după ce a susținut un concert la Romaero în București, potrivit B365.ro.

Cum a pornit un război de la niște animale de companie

Dom`ne, războiul nu e bun. Așa să știți de la noi. Dar uite că pornesc din orice. Dar chiar din orice. Câteodată te doare și mintea când afli de la ce poate porni un război. Uite, spre exemplu, că despre asta vom vorbi azi, un război care s-a dus pe două generații a plecat de niște animale de companie. Parol dacă mințim!

De unde știm noi de războiul ăsta? De la egipteni. Mai exact, după o copie a unui papirus străvechi care s-a pierdut. Papirusul original s-a pierdut. Copia datează de acum vreo 3.200 de ani, din timpul faraonului Merneptah, ăsta fiind cel care a venit după Ramses al II-lea. în fine. Și zice papirusul ăsta așa, că în timpuri de demult existau doi faraoni. Pe unul îl chema Apofis, era hicsos, și pe celălalt îl chema Seqenenre. Al doilea nu era hicsos. Ei, și uite așa, ăsta de-al doilea, care stăpânea peste partea de sud a Egiptului, trebuia să plătească tribut ăluia de sus, scrie Pictofapte.

Școala Duală Banat, planul viitorilor meseriași. Pregătire nemțească, viitor nemțesc

La nivelul judeţului Timiş, pentru anul şcolar 2022-2023 au fost disponibile peste 1.300 de locuri la învăţământul profesional, dintre care aproape 400 în sistemul dual. Şcoala Duală Banat a început cu o clasă de 17 elevi, iar în prezent sunt zece clase, cu peste 200 de elevi.

Au pornit cu o calificare, cea de electromecanic utilaje şi instalaţii industriale, iar în prezent formează tineri pentru a deveni şi operatori la maşini cu comandă numerică, electricieni aparate electrice şi energetice şi, începând de anul acesta, mecanici echipamente hidraulice şi pneumatice.

„Am susținut și susținem mereu sistemul de învățământ profesional. Cred cu tărie că avem nevoie de meseriași bine pregătiți, pentru care colegii mei, profesorii liceelor tehnice și tehnologice, depun toate eforturile pentru a-i pregăti pentru o meserie de viitor. Eforturilor lor li se alătură și cele ale companiilor partenere în programul de învățământ dual și pentru asta îi felicit și le mulțumesc tuturor pentru implicare“, a spus Aura Danielescu, inspector școlar general Timiș, în Adevărul.

Tranziția care nu ne mai trece

E de neconceput la noi ca un politician plagiator să renunțe la putere atunci când suferă, pe fondul devoalării fraudei sale, o pierdere de credibilitate.

Acum mai bine de un deceniu, când Karl-Theodor zu Guttenberg, poate cel mai în vogă politician german la momentul respectiv, era acuzat de comiterea unui plagiat în teza de doctorat, presiunea publică creată chiar de propriii colegi de partid determina demisia acuzatului în nici două săptămâni de la izbucnirea scandalului mediatic.

Cancelarul german Angela Merkel își apăra ministrul (zu Guttenberg gestiona portofoliul Apărării), susținând că acesta poate rămâne în guvern cât timp plagiatul era doar o chestiune de citare neglijentă. Dar, confruntați cu evidențele unui furt academic masiv, partenerii politici ai lui Karl-Theodor zu Guttenberg luau rapid distanță de colegul lor. Întreaga chestiune devenea rapid una despre încrederea pe care cetățenii o au sau nu o au în propria democrație, în funcție de atitudinile celor mai proeminenți democrați, politicienii aleși, scre Dela0.ro.

Un adolescent chinez îndrăgostit de Eminescu i-a făcut pe români să se privească altfel

Într-un interviu pentru Libertatea, regizoarea Ilinca Călugăreanu povestește ce a învățat de la Yuguo, un tânăr chinez îndrăgostit de Eminescu și de România, a cărui poveste tragică a documentat-o în filmul „The Joys and Sorrows of Young Yuguo”, difuzat de Netflix.

Mai întâi am citit despre accident și mi s-a rupt sufletul, nu am putut să mi-l scot din minte. Apoi am văzut înregistrările celor de la Recorder cu Yuguo, probabil unicul chinez care sărbătorise centenarul la Alba Iulia. Am continuat să caut informații despre el.

Cu cât descopeream mai multe, sentimentul de furie, tristețea despre ce s-a întâmplat s-au transformat în admirație și dragoste. Am descoperit că Yuguo e dragoste pură. M-a uimit dragostea pentru toate lucrurile de care noi am uitat. Ni se par chestii prăfuite. Dragostea pentru muzee, pentru poezie, pentru Eminescu, pentru alte culturi, pentru dragoni, pentru oameni. Și dragostea pentru România. Când am descoperit că iubea România, că aici simțea că e casa lui, dintr-un motiv pe care poate nu o să îl înțelegem vreodată, chestia asta clar a rezonat, spune Ilinca Călugăreanu în Libertatea.

Cazurile de COVID-19, în creștere în Europa. Vor fi sau nu „twindemii”? (interviu)

În Europa s-a înregistrat în ultima săptămână o creștere cu 8% a cazurilor de infecție cu SARS-Cov-2, probabil și din cauza unor evenimente dinamizatoare pentru infecție precum Oktoberfest care a strâns laolaltă 6 milioane de oameni în 2 săptămâni, spune la RFI, medicul epidemiolog Emilian Popovici. Potrivit acestuia, China urmează să deschidă frontierele, ceea ce înseamnă că subvariantele Omicron, odată pătrunse acolo, vor infecta un număr mare de persoane, ceea ce poate duce la apariția de noi subvariante mai performante pentru virus.

În ceea ce privește gripa sezonieră, medicul primar epidemiolog a precizat că este probabil să ne confruntăm cu un val de infecții gripale la nivelul anilor prepandemici, pentru că în Noua Zeelandă și Australia s-a consemnat deja o asemenea evoluție și se așteaptă ca în continuare să se întâmple la fel în America de Nord și în Europa. Vor fi sau nu „twindemii”, în care virusul gripal și virusul SARS-CoV-2 să genereze vârfuri de infecții simultan?, se întreabă RFI.

Ungaria: rebeliunea din cancelarie

Sistemul educațional din Ungaria este considerat printre cele mai slabe din Uniunea Europeană. Pedagogii protestează față de condițiile din școli. Guvernul Orban răspunde cu represalii.

Katalin Törley povestește cu lacrimi în glas cum a fost dată afară din învățământ de pe o zi pe alta, după 23 de ani de muncă. Are 53 de ani și până de curând a predat franceza la un gimnaziu cu tradiție din Budapesta, Ferenc Kölcsey. Pe 5 octombrie a primit o scrisoare de la conducerea școlii care o anunța că este destituită și că măsura se aplică imediat, pentru că ar fi încălcat dreptul la educație al copiilor. „Încă nu-mi vine să cred”, spune și se stăpânește cu greu să nu plângă.

Katalin Törley nu este o necunoscută în Ungaria. În 2016 a fondat, alături de mai multe colege și colegi, inițiativa pedagogică „Vreau să predau”, orientată împotriva politicilor educaționale ale Guvernului Orban. Un demers care s-a bucurat atunci de sprijinul larg al populației. De atunci, Törley a tot participat la protestele cadrelor didactice. A fost și în septembrie, când pedagogii s-au revoltat pentru că le-a fost interzis dreptul la grevă și au cerut măriri salariale, scrie DW.

Hodor și Demetriade: între revisionism și propaganda pro SRI?

E posibil ca strategii Serviciului Român de Informații să se fi gândit să-i atragă pe Mihai Demetriade și pe Mădălin Hodor în perioada scandalului legat de Fenomenul Pitești. Poate că relația lor cu SRI e chiar mai veche. În orice caz, ei lucrează de ani de zile la CNSAS, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, și în ultima vreme au început să laude SRI și chiar să apere apucăturile Securității ceaușiste.

Aceste tendințe lipsite de echidistanța cercetătorului care scotocește în dosarele întocmite chiar de această instituție, care înainte de 1989 era brațul înarmat al partidului comunist, au ridicat multe semne de întrebare. Totul s-a elucidat după ce G4media a publicat un răspuns al SRI în care preciza că Hodor și Demetriade predau la Academia de Informații încă de anul trecut.

Cei doi sunt încadrați la CNSAS ca funcționari publici, după cum rezultă de pe site-ul instituției, însă niciunul dintre ei nu a menționat în Declarația de Avere sau Declarația de Interese colaborarea cu Academia Mihai Viteazu, care funcționează pe lângă SRI, și nici veniturile obținute de aici, scrie DW.

Șefii City Insurance rămân cu amenzile de milioane și un posibil sechestru. Păpușarii din spate spuseseră că plătesc ei tot

Președintele și vicepreședintele directoratului City Insurance vor trebui să plătească amenzi de câte 1,5 milioane de lei fiecare, ca urmare a sancțiunilor primite în 2021, când ASF a înăsprit controalele la fostul lider al pieței și a descoperit nereguli substanțiale, unele făcând astăzi obiectul unor dosare penale.

Conform unui anunț postat pe site-ul instituției, Mircea Buzera, vicepreședinte al directoratului și coordonator al activității de vânzări în companie, a pierdut la ÎCCJ procesul cu ASF, după ce pe fond reușise să obțină suspendarea executării deciziei de sancționare care includea și o amendă de 500.000 de lei. În total, Buzera are de plătit 1,5 milioane de lei în urma activității sale la City Insurance, pe lângă faptul că nu va mai putea ocupa poziții de conducere în domeniul asigurărilor.

La rândul său, Renato Szilagyi, președintele directoratului City Insurance, deci șeful din acte al companiei, a acumulat amenzi de peste 1,5 milioane de lei pe care rămâne să le achite, scrie Economica.net.

Războiul pământului. Marii proprietari de terenuri şi marii arendaşi îşi fac propriile legi. Micii proprietari de terenuri se tem că arendaşii devin stăpâni pe pământul lor

Obligativitatea încheierii unui contract de arendă pentru o perioadă de minimum 10 ani, decizie luată recent de Comisia pentru agricultură din Camera Deputaţilor, a iscat mari dezbateri.

Pe de-o parte, marii fermieri sunt de acord cu această decizie pentru că le asigură predictibilitate pentru a face investiţii şi este stabilit de la început preţul pentru arendă, iar pe de altă parte micii fermieri şi pro­prietari de terenuri susţin că ar putea fi păcăliţi, adică să primească un preţ mai mic pentru arendă şi arendaşii să devină stăpâni pe pământul lor.

„Oamenii vor să ne dea pământul să-l lucrăm, dar să facem contract pe un an, pe doi sau pe trei ani. Le e frică să nu le luăm pământul sau să nu câştigăm prea mult pe pământul lor. Încă mai sunt proprietari din perioada comunistă, pensionari de la fabrici care se uită la profitul tău, dacă investeşti şi scoţi producţii bune pe pământul lor. Apoi, sunt acei spărgători de grevă, care dau mai mult într-un an să ia terenul“, spune Marcel Cristurean, care cultivă 22 de hectare cu legume, din care doar 3 în proprietate, în Sighişoara (judeţul Mureş),scrie ZF.

Mircea Bravo, vlogger: „Dacă mâine ar fi sfârșitul lumii, românii ar face meme-uri pe temă. Suntem un popor cu umor!”

Mircea Popa (33 de ani), cunoscut de români drept Mircea Bravo, este astăzi unul din cei mai cunoscuți vloggeri din România, cu peste 3,4 milioane de urmăritori pe Facebook și peste 1 milion de abonați pe YouTube.

Unele dintre clipurile realizate de Mircea Bravo, despre relația cu iubita, părinții, șefii sau meseriașii, au depășit chiar și 20 de milioane de vizualizări pe rețelele sociale.

De loc din Beclean, Bistrița-Năsăud, absolvent de Drept la Cluj, Mircea Bravo a fost unul dintre primii care au popularizat în România genul vlogging-ului, sub forma farselor pe care le făcea, în urmă cu opt ani, polițiștilor sau taximetriștilor.

„Aveam două joburi, am renunțat la ele și am început proiectul cu Cristi (Cristi Ilișuan, omul din spatele camerei, regizorul n.red.) cu următorul plan: Cristi era încă angajat, eu nu aveam cum să fiu angajat, după ce făceam 'mizeriile' alea, să îmi dea o sumă de bani, lunar, până facem bani. Știam că e o chestie de timp până când o să facem și bani.”

De la clipurile „nebunești” și interviuri provocatoare luate participanților la festivaluri sau domnișoarelor din capitale ale lumii, a trecut de câțiva ani la clipuri mai elaborate, multe sponsorizate de diverse companii, scrie Europa Liberă.

Tirania obiectivelor

Aș vrea să încep acest exercițiu cu un mic exercițiu. Vă rog să vă gândiți la cea mai bună decizie pe care ați luat-o în ultimul an și la cea mai proastă decizie pe care ați luat-o. Apoi evaluați ce rezultat a avut cea bună și ce rezultat a avut cea proastă? Și acum sunt gata să pun un pariu cu voi: că decizia bună a dat un rezultat bun și decizia proastă a dat unul rău. Este?

Bine, o să ziceți, ce mare pariu e ăsta? Evident că așa stau lucrurile, asta e însăși definiția unei decizii bune sau rele. Dar chiar este? E rezultatul unei decizii dependent numai și numai de decizia însăși? Nu mai există niciun fel de alte variabile? De pildă nu există niciun loc, deloc, pentru noroc?

Acest fel de a gândi e foarte răspândit, eu însumi i-am fost tributar cea mai mare parte a vieții. El are însă o hibă majoră: pleacă de la premiza că rezultatul acțiunilor noastre depinde exclusiv de calitatea deciziilor noastre sau a felului în care le-am pus în operă, pe scurt că ceea ce realizăm e în cea mai mare măsură rezultatul calităților noastre, scrie Adrian Stanciu pe blogul personal.

Scopul guvernului în criză: nu lăsăm pe nimeni să cadă. În Belgia.

Cum protejează statul belgian populaţia? Cele mai importante decizii legate de bugetul de stat sunt:

Pe plan energetic: familiile sunt sprijinite cu 196 de euro pe lună, până în luna martie, pentru a putea plăti facturile scumpe la electricitate şi gaz. De asemenea, există şi o primă pentru păcură de 300 de euro. Pentru întreprinderi, vor fi reduse accizele la gaz și electricitate până la sfârșitul lunii martie 2023.

În ceea ce privește veniturile, profiturile excedentare ale producătorilor de energie sunt reduse. Acest impozit pe profiturile excedentare va fi retroactiv.

Impozitul pe energie va fi în cele din urmă reformat într-un sistem de accize. Și tariful social la energie electrică va fi, de asemenea, reformat, pentru a servi și mai corect grupul țintă și pentru a elimina abuzurile. Tariful social, la care au dreptul acum 1 milion de familii, va fi extins, scrie PressHub.

Istoria stațiilor de alimentare cu carburanți: de la canistra din farmacie la pompele automate

La începutul industriei auto, șoferii cumpărau benzina de la farmacie și turnau carburantul în rezervor cu găleata. Sau canistra. A fost nevoie de o serie de incendii pentru ca industria să impună măsuri de siguranță care au condus la apariția primelor stații de alimentare.

Astăzi e simplu de tot: oprești mașina în dreptul pompei, alegi carburantul, ridici “pistolul”, îl blochezi și în doar câteva minute rezervorul e plin. Dar acum mai bine de un secol, lucrurile erau total diferite. În primul rând, la finalul anilor 1800, lumea nu prea auzise de benzină, cu atât mai puțin de mașini cu motoare cu ardere internă, scrie AutoCritica.

Avem program național de investiții în infrastructura de sănătate: lista celor 49 de obiective, din care 25 finanțate cu bani PNRR.

Guvernul a aprobat în ședința sa de miercuri Programul național de investiții în infrastructura de sănătate, cu 49 de obiective, o parte putând fi finanțate din fondurile alocate României pentru PNRR.

Potrivit Țintei 377 aferente Componentei 12 – Sănătate din PNRR, România trebuie să realizeze minim 25 de investiții din lista predefinită de 49.

O condiție esențială: investițiile derulate prin PNRR trebuie finalizate până în decembrie 2026, scrie Curs de Guvernare.