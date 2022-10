ESENTIAL Luni, 10 Octombrie 2022, 06:13

​Profesorul care predă la grupa la care e student ●Parlamentari de care nu ai auzit: Alexandru Andrei, ginerele fostului șef al Poliției Locale Giurgiu ●Judecătorii reduc de 8 ori cuantumul daunelor morale pe care Marian Vanghelie va trebui să i le plătească lui Victor Ponta ●De unde se extrage de fapt sarea de Himalaya ●Avertismentul venit din Marea Britanie pentru Romania ●Parchetul Buftea: deposedarea cuiva de telefonul mobil nu e agresiune ●Reabilitarea termică a clădirilor merge greu în București. Bilanț pe sectoare ● Cum au ajuns imobiliarele „borcanul cu miere” pentru antreprenorii români

Profesorul care predă la grupa la care e student

Mai mulți angajați ai Universității Petroșani sunt colegi de grupă la o facultate din cadrul acestei universități. Aceștia au început noua facultate, direct din anul al treilea, după ce au avut echivalate studiile anterioare. Unii dintre ei sunt chiar profesori, doctori în specializarea pe care o parcurg, alții doar angajați în aparatul administrativ. Cu toții însă vor fi inginerii minieri de mâine, unii de care are nevoie mineritul sau orice alt sector conex.

Mihai Herbei este cadru didactic la o Universitate în Timișoara și se află la Petroșani cu două ținte. O dată e student la inginerie minieră, deși e doctor în minerit, și pentru a parcurge etapa de avizare obligatorie pentru a deveni coordonator de doctorat.

Alături de aceștia întăresc grupa M31 și Marius Cucăilă, și profesor, dar directorul general administrativ, dar și colegii lui din sectorul administrativ, Ciobea marin, Sima Mihaela. Per total, nouă doctori în minerit se specializează în minerit, scrie Gazeta de dimineață.

Parlamentari de care nu ai auzit: Alexandru Andrei, ginerele fostului șef al Poliției Locale Giurgiu

Alexandru Andrei este un tânăr politician, azi la PNL, care la doar 37 ani a bifat deja al doilea mandat de deputat. Este membru al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională. În ciuda tinereții, Alexandru Andrei are reflexe politice din cele mai vechi și a schimbat partidul în funcție de interesul personal.

Nimic din istoricul domnului Andrei nu îl recomandă pentru vreo funcție publică, în afară de faptul că este ginerele fostului șef al Poliției Locale Giurgiu și finul fostului redactor-șef al Gazetei sporturilor.

A intrat în PNL și între 2012 și 2014 a fost șeful cancelariei prefectului de Giurgiu. În 2014, a trecut brusc în tabăra PSD, poate pentru că îşi descoperise înclinaţii social-democrate. Sau poate pentru că premierul Victor Ponta l-a numit imediat director al Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM), scrie PressHub

Judecătorii reduc de 8 ori cuantumul daunelor morale pe care Marian Vanghelie va trebui să i le plătească lui Victor Ponta

Curtea de Apel București a decis vineri ca fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, să-i plătească lui Victor Ponta 10.000 de euro, cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul moral pe care acesta l-a suferit. Anterior, în vara anului trecut, instanța de fond - Tribunalul București - a decis ca Vanghelie să-i plătească lui Ponta 80.000 de euro pentru afirmațiile calomnioase făcute la adresa acestuia. În iunie 2019, fostul lider PSD s-a adresat instanței de judecată după ce Vanghelie afirmase, într-un interviu pentru Antena3, că ’’Victor Ponta, în fosta sa calitate de prim-ministru, le lua bani oamenilor de afaceri”. La scurt timp după pronunțarea sentinței Tribunalului București, Victor Ponta anunţase, într-un mesaj pe facebook, că va dona banii pe care îi va primi de la Vanghelie unor asociaţii şi fundaţii care se ocupă de copiii abandonaţi, scrie JustNews.ro

De unde se extrage de fapt sarea de Himalaya

Pe la anul 326 î.Hr., Alexandru Macedon se dădea cu calul undeva prin Asia, nu spunem încă pe unde. La fel făceau și ceilalți macedoneni care aveau cal. Ceilalți nu. La un moment dat, s-au oprit ei într-un loc ca să ia o pauză, niște aer curat, din astea. Și cum stăteai ei la foc, la un spriț, ca băieții, ce făceau caii? Se apucaseră să lingă pietre, de s-au jurat macedonenii că se lasă de băutură, că ei credeau că de la aia li se trage vedenia. Nu era vedenie, caii chiar lingeau niște roci. Mă rog, așa e povestea, nu trebuie să credeți nici voi chiar tot.

Și uite cum v-am adus fix unde voiam. De ce lingeau caii pietrele? Pentru că nu erau pietre ci roci de sare. Ce fel de sare? Aici e tot șpilul, că era faimoasa sare de Himalaya. Asta e legenda descoperirii ei și pe sarea aia vă cer unii bani ca să vă facă minuni la sănătate.

Acum, după cum v-ați dat deja seama, sarea de Himalaya numai din Himalaya nu vine. Că nici Alexandru Macedon nu era nebun să traverseze ditamaia magaoaia de munți. De fapt, salina din care se extrage sarea asta se numește Khewra și se află în Pakistan scrie Pictofapte

România salariului mediu din economie

Momentul – subiectele sensibile sau chiar scandalurile din ultimele săptămâni – cere o evaluare a veniturilor salariale ale celor care întrețin statul.

Contextul: propunerea legislativă ca personalului din Justiție să i se plătescă ratele la creditele imobiliare, în loc să i se plătească chiria – situație asemenătoare cu cei din Ministerul de Interne.

La asta se adaugă cumpărarea de către Poliția Română a 600 de mașini BMW, de la compania unui prieten apropiat al președintelui Iohannis, în urma unei licitații în care până și Sindicatul polițiștilor acuză maniera în care s-a făcut si caietul de sarcini și alegerea tipului de mașini., scrie Curs de Guvernare

Avertismentul venit din Marea Britanie pentru Romania

Faptul ca o tara ca Marea Britanie sfarseste prin a fi penalizata atat de grav pentru politica fiscala nesustenabila ar trebui sa reprezinte un semnal de alarma foarte serios pentru o tara ca Romania. Desigur titlurile denominate in lei detinute mai ales de banci si fondurile de pensii nu au cum sa ajunga sa fie vandute masiv asa cum s-a intamplat in Marea Britanie. Insa euroobligatiunile denominate in euro sau dolari pot fi o alta poveste. Si chiar daca, pe moment, impactul ar fi nul asupra bugetului, pe termen mediu ar putea face finantarea mult mai scumpa sau, la limita, chiar imposibila.

Din acest motiv, in actualul context care obliga investitorii la o atitudine extrem de selectiva, o politica fiscala prudenta este esentiala, benefica pentru profilul de risc al tarii, pentru diminuarea inflatiei si deficitului de cont curent. Sa nu uitam ca exista analisti care considera ca Romania mai are un rating de tara recomandat investitiilor datorita, in primul rand, contextului geopolitic care face agentiile de rating mai “indulgente”, scrie Radu Crăciun pe blogul personal.

Parchetul Buftea: deposedarea cuiva de telefonul mobil nu e agresiune.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea a respins plângerea împotriva ordonanței de clasare a dosarului deschis în urma incidentului în care unei consiliere locale din Mogoșoaia i-a fost smuls telefonul mobil din mână și a fost amenințată că va ajunge în scaun cu rotile. Procurorii susțin, în motivarea respingerii, că faptul că femeii i-a fost smuls telefonul din mână nu e un act de agresiune și că deposedarea nu a fost violentă, deci nu poate fi calificată ca faptă penală.

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea au finalizat cercetarea penală și au decis clasarea dosarului în cazul incidentului de la Mogoșoaia în care consiliera locală USR, Felicia Ienculescu, a fost bruscată și amenințată și i s-a luat telefonul mobil. Felicia Ienculescu a depus plângere împotriva ordonanței de clasare, și a primit răspunsul de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea – plângerea sa a fost respinsă, scrie Buetin de București

„Violența sapă tranșee, nu rezolvă probleme”. Despre „demonii” din politica și societatea românească

Recent, politica românească a fost scena unor noi violențe, de astă dată într-o comisie a Parlamentului. Pretextul afirmării lor: acordarea de majorări salariale pentru aleșii locali; inițial, destinate tuturor demnitarilor, de la președintele țării până la ultimul primar de țară, apoi menținute doar pentru cei dintâi.

Dacă în comisie scânteia a fost aprinsă de liderul AUR, George Simion - în transmisiune live pentru susținătorii săi de pe Facebook - din grijă față de cei mulți, care nu beneficiază și ei de aceste majorări, la votul în plen parlamentarii AUR au votat și ei aceste majorări.

Scandalul din comisie, căruia i-a căzut pradă deputatul PSD Gabriel Zetea, cu o îndelungă activitate în spate de ales local, s-a dovedit astfel nejustificat în urma votului din plen al parlamentarilor AUR, scrie Europa Liberă.

Mario Vasilescu - antreprenorul tech care luptă cu dezinformarea

Are 33 de ani, locuiește în Canada, dar vine des în România și este, alături de fratele său, Matei, unul dintre fondatorii Readocracy, o aplicație prin care conținutul pe care îl consumi online ajunge să conteze.

Mario este născut și crescut în Canada. A locuit însă o perioadă în România, când era copil, atunci când părinții lui au decis să se întoarcă, după Revoluție, fericiți că România devenise democrație. Dezamăgirea a apărut repede și, în fața tranziției sălbatice, s-au întors în Canada.

Are aerul, energia și entuziasmul tânărului antreprenor din tech care vrea să schimbe lumea dar care, spre deosebire de exemplele din big tech-ul început într-un garaj, este împotriva surveillance capitalism, folosește cuvinte precum etică sau responsabilitate ca pe niște mantre și crede că o mare parte din problemele lumii noastre provin din răspândirea știrilor false, scrie PressOne

Fotojurnalistul Vadim Ghirdă a câștigat Premiul Publicului la cel mai important concurs din Franța dedicat corespondenților de război

Pentru imaginile surprinse încă din prima zi de război în Ucraina și pentru întreaga relatare fotografică din timpul invaziei rusești, Vadim Ghirdă s-a clasat pe locul 1 la categoria “Premiul Publicului/ Fotografie”, în cadrul prestigiosului concurs dedicat corespondenților de război Prix Bayeux-Calvados-Normandie.

Premiul I acordat de juriu la categoria “fotografie” a mers către fotojurnalistul ucrainean Evgeniy Maloletka (Associated press), pentru reportajul “Asediul asupra Mariopolului”.

Vadim Ghirdă este unul dintre cei mai apreciați fotografi din presă la nivel internațional, activând în breaslă de peste 30 de ani pentru Associated Press. Fotojurnalistul român se afla în Estul Ucrainei cu o lună înainte de declanșarea războiului, pe 24 februarie 2022, scrie Cultura la dubă.

Reabilitarea termică a clădirilor merge greu în București. Bilanț pe sectoare

PRESShub a întrebat toate primăriile de sector și Primăria Capitalei, în contextul iernii și pentru reducerea consumului energetic și diminuării facturilor plătite de bucureșteni, câte blocuri și sedii de instituții publice au reabilitat termic în acest an.

Cu excepția Primăriilor Sectorului 2 și 3, toate celălalte primării au transmis către PRESShub acest bilanț. Dacă în privința blocurilor de locuințe, autoritățile locale au reușit, în diverse grade, să avanseze în acest proces de anvelopare termică început de câțiva ani, în privința sediilor instituțiilor publice, rezultate sunt aproape zero.

Primăria Capitalei, de pildă, a transmis că „niciuna dintre clădirile în care funcționează instituțiile subordonate Primăriei Capitalei nu a fost reabilitată termic în perioada 2021-2022”, scrie PressHub

Cum au ajuns imobiliarele „borcanul cu miere” pentru antreprenorii români

Ce au în comun oameni de afaceri precum Dan Șucu, frații Pavăl sau Ion Țiriac? Dincolo de business-urile cu care au cunoscut succesul, toți și-au adăugat în portofoliu, în ultimii ani, și afaceri în imobiliare. Au făcut asta fie pentru a reinvesti profituri din celelalte afaceri, fie pentru a face rost de capital pentru business-urile principale. Iar acum, în ciuda creșterii costurilor materialelor de construcție, imobiliarele rămân chiar și pentru cei mai prosperi antreprenori o variantă de adăpost de o eventuală recesiune.

„Investiţiile imobiliare în România vor fi promiţătoare încă 20 de ani. În imobiliarele europene nu găsiţi preţurile atât de mici cum sunt preţurile în România”, dă asigurări Ion Țiriac, unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri autohtoni. Sfatul lui Țiriac nu vine întâmplător, scrie Panorama