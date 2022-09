ESENTIAL Joi, 29 Septembrie 2022, 17:04

Smile Media

​Ofertele de muncă din România gravitează în jurul ideii de – job-ul pe care l-ai visat dintotdeauna – ceea ce, pentru un tânăr la început de drum, poate părea o perspectivă cu adevărat clișeică. În opinia majorității, locul de muncă ideal este cel în care îți valorifici pasiunile, în care timpul zboară fără să simți și în care ai libertatea de a te exprima într-o manieră creativă, care să îți reprezinte și să îți onoreze valorile.

Job-uri in Strainatate: PhotoHotel Lanseaza noua campanie de recrutare in Romania pentru sezonul 2023 Foto: PhotoHotel

Care ar fi reacția celor mai mulți dintre cei care aspiră la un job care să îndeplinească toate criteriile mai sus menționate, dacă ar ști că el există cu adevărat?

PhotoHotel este conceptul fotografic care face furori în hotelurile de 4 și de 5 stele la nivel internațional și care, anual, deschide peste 100 de posturi pentru cei care vor să călătorească și activeze în industria fotografiei hoteliere. Cu o istorie care începe în anul 2008, conceptul a fost fondat de către Florin Răzvan Castravete și Ramzi Abichou, cei doi parteneri care, prin pasiune și dorința de a captura cele mai frumoase momente alte turiștilor în vacanță, au reușit să contruiască un brand care astăzi este lider european în fotografia hotelieră.

PhotoHotel oferă posibilitatea tinerilor pasionați, cu experiență sau nu, de a-și urma visul și pasiunea petrecându-și timpul de lucru în locuri cu adevărat spectaculoase precum Grecia, Spania sau Malta, bucurându-se de toate beneficiile pe care le presupune un job internațional.

Pentru că experiența profesională anterioară este un criteriu din ce în ce mai des întâlnit atunci când vorbim despre job-urile în companii multinaționale, sau care vizează poziții cheie în corporații, PhotoHotel vine în întâmpinarea tinerilor energici, pasionați de oameni și de vânzări, care își doresc o experiență intensă, plină de provocări, distracție și recompense pe măsura implicării. Școala PhotoHotel se adresează tuturor celor care își doresc o schimbare în parcursul profesional, indiferent de gradul de experiență pe care l-au acumulat până la acest moment.

Creată special pentru a-i ajuta pe tinerii ambițioși, care își doresc să facă parte din inedita poveste a brandului, Școala PhotoHotel nu este doar un pas intermediar spre plecarea în destinație, ci o experiență unică în care candidații cunosc conceptul, interacționează cu reprezentanții companiilor partenere și învață meseria de fotograf hotelier. Cu un program complex care include practică foto, tehnici de vânzare, informații despre sistemul de salarizare și comisionare, dar și cursuri de limba franceză și germană, Școala este locul în care viitori fotografi fac pentru prima oară cunoștință cu valorile brandului și cu viitorul lor loc de muncă.

Conceptul are la bază, încă de la debut, pasiunea și dorința de a aduce un plus de valoare în viețile oamenilor prin calitatea serviciilor livrate. Dincolo de servicii, PhotoHotel este un business cu o latură profund umană, care include transparența și onestitatea față de angajații săi printre valorile principale.

„ Resursa umană este un element important pentru orice business, dar pentru PhotoHotel este mai mult decât atât: fotografii hotelieri sunt inima business-ului și cartea de vizită a acestuia peste hotare, acolo unde grandioase hoteluri au avut încredere să implementeze conceptul nostru. Începând cu acest an ne propunem să le oferim tinerilor care își doresc un job ca fotograf hotelier șansa de a purta o primă discuție, pe care o putem numi într-un mod formal: interviu, cu fotografii hotelieri care au deja experiență. Practic, ne dorim să le oferim viitorilor candidați o imagine cât mai clară și mai onestă cu privire la locul de muncă pentru care aplică. Recrutorii nu reușesc întotdeuna să înțeleagă pe deplin ce presupune activitatea unui fotograf în teren, care sunt dificultățile pe care le poate întâmpina sau beneficiile pe care le are. Un angajat care are continuitate în cadrul companiei noastre este cel mai bun partener de discuții pentru un tânăr care își dorește să facă acest pas pentru că îi poate răspunde la toate întrebările onest și în cunoștință de cauză. ” -Florin Răzvan Castravete, co-fondator PhotoHotel

Și dacă distracția și ineditul sunt la ordinea zilei atunci când vine vorba despre job-ul de fotograf hotelier, partea financiară este la fel de optimistă. Generațiile actuale își doresc stabilitatea și independența financiară care să le permită îndeplinirea tuturor visurilor. Un loc de muncă în echipa PhotoHotel este unul care îi poate împlini atât din punct de vedere profesional, prin recompense financiare care să le perimită atingerea obiectivelor dorite, dar și din punct de vedere personal, prin provocările zilnice, interacțiunea cu membrii unei comunități diferite și acomodarea cu un nou stil de viață. Mai mult, fiecare zi petrecută – la locul de muncă – are ceva din gustul unei zilei de vacanță atât prin prisma peisajelor ce le stau la dispoziție în cele mai extravagante destinații turistice, a cazării și a meselor asigurate de către companie, a aparaturii perfomante pe care o au la dispoziție, a veniturilor motivante și, nu în ultimul rând, a colectivului tânăr.

Alexandra Baltag este unul dintre tinerii care au acceptat provocarea de a deveni fotograf hotelier și de a se alăura echipei PhotoHotel acum mai bine de 11 ani. Încă de la primele interacțiuni cu membrii echipei și-a înlăturat doza de scepticism și a pășit încrezătoare spre o carieră care avea să o transforme din punct de vedere profesional, dar cu atât mai mult din punct de vedere personal.

„ Cu echipa PhotoHotel am început colaborarea în urmă cu 11 ani. Una dintre colegele mele de facultate m-a convins să merg la interviu. Recunosc faptul că eram sceptică în privința unui job în străinătate ca fotograf, dat fiind faptul că totul era nou pentru mine și nu aveam neapărat încredere. Interviul a fost momentul în care m-am convins că PhotoHotel era compania cu care valorile și dorințele mele se potriveau întocmai, așa că am acceptat job-ul de fotograf hotelier. Sunt recunoscătoare pentru acel moment din viața mea pentru că astăzi, după 11 de ani de colaborare, PhotoHotel este o experiență pe care o recomand tuturor; este despre oameni frumoși, cu locuri însorite și visuri împlinite. ”

La fel ca Alexandra, sute de alți tineri au îmbrățișat anual cariera de fotograf, dezvoltându-și și perfecționându-și abilitățile prin alegerea unui job neconvențional. În cadrul noii campanii de recrutare aceștia vor realiza interviurile cu viitorii candidați pentru a le expune cu sinceritate felul în care arată o zi de muncă din viața unui fotograf PhotoHotel.

„ Aventura mea în cadrul PhotoHotel a început acum 7 ani. Am știut că PhotoHotel este despre caractere puternice, ambiție și foarte mult curaj. Din aceste motiv sunt bucuros că voi putea împărtăși din experiența mea celor care vor să se alăture echipei. La început de drum este firesc să existe întrebări, temeri sau scepticism. Rolul meu în campania de recrutare 2023 este de a mă asigura că fiecare candidat cunoaște povestea autentică a job-ului și că este suficient de pregătit pentru a răspunde afirmativ provocării! ” -Dragos Vilcu, fotograf PhotoHotel 2015 -prezent

PhotoHotel scrie povestea de succes a tinerilor din România și din multe alte țări, având în vedere planuri de expansiune dincolo de granițele Europei. Tinerii care își doresc să beneficieze de un job dinamic, care să le asigure o sursă de venit peste medie și prin intermediul căruia să experimenteze cât mai multe locuri și culturi, sunt așteptați pentru înscrieri pe site-ul oficial al companiei.

Îți trebuie talent să pozezi, dar pasiune să fotografiezi! Tu poți să fii următorul fotograf al echipei PhotoHotel.