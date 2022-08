ESENTIAL Marți, 23 August 2022, 10:57

Smile Media

Spotlight, cea mai așteptată competiție pentru startup-uri din Europa de Est, anunță premiul investiție pus la bătaie anul acesta, ajuns la un record de 465.000 de euro. Premiul este sindicalizat de către un grup format din cei mai activi investitori din regiune: TechAngels, SeedBlink, Hellen’s Rock, GapMinder VC, Fortech Investments, Growceanu, V7 Capital, RocaX, Startup Wise Guys și Transylvania Angels Network.

465.000 de euro - premiul record pentru câștigătorul competiției Spotlight din cadrul conferinței How to Web 2022 Foto: How To Web

Pe lângă marele premiu investiție, participanții vor beneficia de oportunități unice de colaborare, business și scalare. Printre acestea, se numără premiul din partea partenerilor principali BRD - Groupe Société Générale și Mastercard, sub forma unui pachet preferențial de servicii bancare pentru toate startup-urile admise în program și premiul din partea platformei pentru startup-uri, F6S Alpha, care facilitează echipelor participante accesul la oferte și oportunități exclusive, în valoare de 1 milion de euro.

Dedicat startup-urilor early-stage, programul Spotlight reprezintă una dintre cele mai bune platforme de propulsare a business-ului, fondatorii având ocazia să se conecteze cu peste 100 de mentori recunoscuți internațional și printre cei mai activi investitori din Europa Centrală si de Est, să își prezinte inovațiile în fața a peste 2,000 de participanți ai conferinței și să concureze cu cele mai bune startup-uri din estul Europei pentru marele premiu.

Sesiunea de aplicări este deschisă până în data de 1 septembrie, iar organizatorii se așteaptă la peste 250 de înscriși. Această competiție invită toate startup-urile de tehnologie din Europa de Est, cu potențial mare de scalabilitate, un produs cu suficientă stabilitate și tracțiune, perioadă de activitate până în 5 ani și investiții ridicate până în prezent de maximum 1 milion de euro. Din totalul startup-urilor înscrise, vor fi selectate 40, care vor da startul programului Spotlight pe 20 septembrie.

În timpul programului și pe durata celor 2 zile ale conferinței How to Web, fondatorii vor interacționa direct cu experți globali în investiții, inovare sau scalare, de la companii precum Credo Ventures, Startup Core Strengths, Google, BRD - Groupe Société Générale, Orange România, Mind the Product, Infobip, UiPath, Point Nine Capital, Mastercard sau Techstars. Pe lângă aceștia, majoritatea speakerilor din cadrul conferinței How to Web vor fi mentori pentru fondatorii din program, oferind acces la numeroase arii de expertiză.

“BRD se implică în dezvoltarea noii generații de antreprenori în tehnologie, iar Conferința How to Web înseamnă un loc în care aceștia își pot propulsa business-ul, în care pot găsi oportunități de învățare și conectare. Susținem inovația și spiritul antreprenorial, iar în competiția Spotlight contribuim cu mentorat, facilitare de networking și matchmaking pentru startup-uri cu potențial. Pentru noi, cei din BRD, este esențial să fim conectați la cele mai recente tendințe și idei din lumea tehnologiei și de business pentru că suntem interesați să folosim și să punem tehnologia în serviciul clienților noștri, de o manieră eficientă si durabilă”, declară Flavia Popa, Secretar General BRD – Groupe Société Générale.

Pe 21 și 22 septembrie, în cadrul conferinței How to Web 2022, 20 de startup-uri semifinaliste vor intra în competiția de pitching, iar 6 cele mai bune startup-uri vor intra în etapa finală a competiției, unde își vor prezenta business-ul în fața a peste 2,000 de participanți, pe scena principală a evenimentului. Cel mai inovator startup va pleca acasă cu premiul record de 465.000 de euro.

Sunt ultimele zile în care startup-urile se pot înscrie în program, sesiunea de aplicări fiind deschisă până în data de 1 septembrie, pe pagina dedicată a site-ului How to Web: https://www.howtoweb.co/spotlight/

Spotlight, parte din conferința How to Web , este realizat în parteneriat cu Google for Startups, Mastercard România, BRD - Groupe Société Générale, Underline Ventures și Orange România, cu suportul UiPath, Bitdefender, eMag Ventures, KPMG România, European Innovation Council, Tazz, Mobiversal, Fortech Investments, LAUNCHub Ventures, Endeavor, SeedBlink, Startup Wise Guys, Make IT in Oradea, Rubik Hub și Vienna Business Agency.

Lansată în 2011 și organizată în cadrul conferinței How to Web, Spotlight este cea mai cunoscută competiție din regiunea Europei de Est, adresată startup-urilor de tehnologie care vor să se dezvolte la nivel global.