Luni, 22 August 2022, 14:12

D. Popa

Expert Forum a anunţat, luni, că a transmis o scrisoare către Guvern, liderii coaliţiei aflate la guvernare şi preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, alături de alte organizaţii neguvernamentale şi peste 700 de cetăţeni care au susţinut petiţia online prin care se solicită oprirea alocărilor suplimentare pentru subvenţiile acordate partidelor politice.

"Semnatarii îşi exprimă îngrijorarea şi protestează cu privire la mărirea sumelor alocate pentru subvenţii prin rectificarea bugetară şi critică suplimentarea constantă nejustificată a acestor fonduri. La solicitarea Autorităţii Electorale Permanente, partidele politice au primit 24,4 de milioane de lei în plus faţă de bugetul deja aprobat de 234 de milioane de lei. Bugetul din acest an ar fi cel mai mare din istoria finanţării partidelor din bani publici, în condiţiile în care nici măcar nu este an electoral", se arată într-un comunicat al Expert Forum transmis Agerpres.

Potrivit organizaţiei, anul trecut, Guvernul Cîţu a mărit subvenţiile tot prin rectificare bugetară, "pe ascuns", cu 90 de milioane de lei.

"Alocările suplimentare sunt absurde în contextul în care partidele politice reuşesc să cheltuie doar vreo jumătate din banii pe care îi primesc, iar peste jumătate din ce cheltuie efectiv este pentru publicitate şi pentru a se promova în presă, în condiţii de transparenţă foarte redusă", se explică în scrisoare.

Datele recente arată că subvenţiile sunt sursa principală de finanţare a partidelor politice, reprezentând chiar şi peste 90% din venituri, iar în 2022 cheltuielile pentru propagandă au crescut semnificativ comparativ cu anul anterior. PSD şi PNL au dat în primele şase luni ale anului 75% din bani pentru presă şi propagandă, se mai arată în document.

"Reamintim că mai multe partide refuză să furnizeze informaţii legate de contractele încheiate, în ciuda unor decizii ale instanţelor care stabilesc că acestea sunt informaţii publice; doar USR publică contractele la nivel naţional. Detalii privind contractele încheiate nu sunt controlate de către AEP, instituţie care verifică doar legalitatea cheltuielilor. Cu alte cuvinte, nimeni nu verifică substanţa activităţilor de promovare a partidelor", au precizat semnatarii.

Conform acestora, suplimentările vin în contextul în care atât rapoartele naţionale de monitorizare, cât şi organizaţiile internaţionale au atras atenţia permanent asupra "dezechilibrelor" cauzate de subvenţii şi folosirea lor pentru cumpărarea de publicitate.

"Raportul privind Statul de Drept al Comisiei Europene din 2022 concluzionează că: 'Nu există suficientă transparenţă cu privire la difuzarea conţinutului plătit de partidele politice în afara campaniilor electorale, iar accesul la informaţie al jurnaliştilor rămâne deficitar'. De asemenea, raportul Biroului OSCE pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului (ODIHR) din 2019 subliniază potenţialul negativ al acestor fonduri, pentru că ele dezechilibrează balanţa politică şi participarea în procesul electoral. În plus, Consiliul Fiscal a criticat proiectul de rectificare şi a subliniat că 'este nevoie de o utilizare cât mai chibzuită a banului public, de o restructurare a aparatului administrativ, de creşterea eficienţei cheltuielilor bugetare'", au transmis semnatarii scrisorii.

Ei solicită Guvernului şi partidelor politice să retragă astfel de iniţiative şi să oprească creşterile constante ale bugetelor pentru subvenţii şi preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente să nu mai înainteze astfel de propuneri "deoarece alocarea acestor fonduri nu este justificată şi afectează independenţa şi transparenţa media, precum şi echilibrul politic".

Scrisoarea este semnată de Expert Forum, Asociaţia Rise OUT, sociologul Mircea Kivu, CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică, Centrul pentru Inovare Publică, Asociaţia CIVICA, Atlatszl Erdely (Transilvania Transparentă), activistul civic Sanda Foamete, Platforma Coaliţia Cod Electoral Acum, Asociaţia Voci pentru Democraţie şi Justiţie şi de peste cei 700 de cetăţeni care au semnat petiţia online pe această temă.