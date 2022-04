ESENTIAL Luni, 18 Aprilie 2022, 11:07

Vlad Barza • HotNews.ro

​Noaptea de duminică spre luni a fost extrem de rece pentru această perioadă: minima a fost de -15 C la vârfu Omu, au fost -12 la Bâlea și nicăieri nu au fost mai mult de +6 grade, arată datele ANM. Vremea va fi rece și în zilele următoare, dar se va încălzi spre finalul săptămânii.

Peisaj de aprilie Foto: Hotnews

La Omu au fost -15 C, la Bâlea Lac au fost -12,4 C, a vf Țarcu au fost -12,8 C. La Stâna de Vale și Obârșia Lotrului au fost -8C, iar la Joseni și Toplița, -7. La Cluj, Bistrița și Târgu Mureș au fost aproape -4 grade. La Brașov au fost -2 grade.

În jumătatea de sud a fost ceva mai cald, culminând cu +5,7 C la stația meteo Constanța Dig.

La Bâlea Lac stratul de zăpadă este de 207 cm, iar la Vf Omu, de 216 cm. În acestă dimineață erau 5 cm de zăpadă la Predeal.

Vremea s-a răcit brusc sâmbătă spre duminică. Sâmbătă erau la prânz 23 de grade în mai multe locuri, în timp ce 24 de ore mai târziu erau cu 15-18 grade mai puține.

18 aprilie a mai fost o zi rece în ani precum 1996, 2011, 2013 și 2017. Foarte caldă a fost noaptea în 2000, 2002, 2015 și 2018. Spre exemplu, pe 18 aprilie 2000 a fost o minimă de +14,4 C la Drobeta Turnu Severin.