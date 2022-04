ESENTIAL Vineri, 08 Aprilie 2022, 13:08

Vlad Barza • HotNews.ro

​Martie a fost o lună mai rece ca de obicei, dar a și plouat foarte puțin în unele locuri, existând și stații meteo unde nu a plouat aproape deloc sau a plouat la sub 3% din nivelul normal al lunii martie, arată datele ANM. Martie a adus temperaturi de -25 C la munte, dar și de peste 25 C la câmpie. Printre orașele în care nu a plouat aproape deloc se numără Baia Mare, Bistrița, Dej și Vaslui.

Nori Foto: Stefania Gal

În cea mai mare parte a teritoriului României, cantitățile lunare de precipitații au fost foarte reduse, fiind sub 20 mm. Cele mai mici valori, sub 10 mm, s-au înregistrat în cea mai mare parte a Moldovei, Maramureșului și Transilvaniei, precum și în jumătatea estică a Munteniei, în estul extrem al Dobrogei, în nordul și vestul Crișanei și în vestul și centrul Banatului.

Click aici pentru a vedea harta preciptațiilor în martie 2022 (sursa - ANM). Zonele colorate în cărămiziu au avut parte de cele mai puține precipitații față de normalul perioadei

Datele ANM arată că abaterea cantității de precipitații din luna martie 2022 față de mediana intervalului de referință standard (1991-2020), calculată în procente, a fost negativă în aproape toată România. Valori ridicate ale abaterilor negative, peste 75 %, s-au înregistrat predominant în Oltenia și Muntenia și izolat, în restul regiunilor.

Cea mai mare valoare a abaterii negative a fost 99,8 %, la stația meteorologică Baia Mare. Abaterile pozitive au fost foarte mici, cuprinse între 1 și 13 %, și au fost înregistrate în unele zone montane și izolat în Delta Dunării.

Iată alte exemple de stații meteo unde cantitatea de precipitații a fost cu peste 90% mai mică decât normalul: Bistrița, Sighetu Marmației, Dej, Sânnicolau Mare, Bârlad și Vaslui.

Regimul pluviometric a fost foarte deficitar pe areale extinse din Crișana, Moldova și Maramureș, în jumătatea de est a Munteniei, în nordul Banatului, Transilvaniei, centrul Olteniei, și local în Dobrogea și sudul Banatului.

Prima lună calendaristică de primăvară este caracterizată, în general, printr-o vreme deosebit de schimbătoare, zilele reci şi umede alternând cu cele calde şi însorite. Această alternanţă se produce din cauza modificărilor ce survin în circulaţia aerului deasupra sud-estului Europei şi de asemenea din cauza retragerii dorsalei Anticiclonului Est-European spre răsărit, ceea ce favorizează pătrunderea aerul mai cald şi mai umed (venit dinspre bazinul Mediteranei sau dinspre Atlantic) în zona ţării noastre.

Cele mai calde luni martie din ultimii 70 de ani în România au fost în anii 1990, 2014, 2017, 2001 și 2019

Cele mai reci luni martie au fost în 1987, 1996, 1969, 1963 și 1962.