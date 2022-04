ESENTIAL Luni, 04 Aprilie 2022, 13:29

Vlad Barza • HotNews.ro

În Franța temperaturile au fost atât de scăzute, încât înghețul a afectat 90% din suprafața țării și cele mai mici valori au fost de sub -9 grade. A fost cea mai rece noapte de aprilie din ultimii 75 de ani și marea problemă este că agricultura va avea de suferit.

Inghet aproape peste tot in Franta in 4 aprilie 2022 Foto: Meteociel

AFP scrie că aproape peste tot au fost minime negative, cu excepția litoralului sudic (la Mediterană), a regiunii La Manche și zonei „intra-muros” din Paris.

Printre recordurile doborâte se numără: -9,3 C la Mourmelon (în nord est), -5,6 C la Chateauroux (centru) și -3,2 C la Vannes (vest).

Recordul de la Chateauroux data din 1929. Cea mai caldă noapte de 4 aprilie în acest oraș a fost în 1901, cu minima de +12 C.

Nu vor mai fi în această primăvară nopți atât de reci în Franța, însă culturile agricole vor avea, cu siguranță, de suferit.

Au fost - 7 grade la Romorantin-Lanthenay (86 m alt) și la aeroportul Nevers-Fourchambault (184 m alt), dovadă că frigul a atins și localități de câmpie, nu doar pe cele montane.

Dintre orașele mai mari, au fost -6 C la Saint Etienne, -5 la Strasbourg și Reims și -4 la Orleans. La Marsilia minima a fost de +1 C, iar la Ajaccio, capitala Corsicii, au fost +2 C.

Cel mai cald a fost la Capo Pertusato, în sudul Corsicii, minimă de +8 C.