ESENTIAL Vineri, 11 Martie 2022, 10:52

Vlad Barza • HotNews.ro

La 17 ani de la minima absolută înregistrată în țară în luna martie a venit o altă noapte extrem de rece, cu temperaturi care au scăzut spre -25 C la Vf Omu, -23 C la Obârșia Lotrului și -17 la Brașov. Foarte frig va fi și sâmbătă, iar duminică se va încălzi ușor.

Frig Foto: Flynt, Dreamstime.com

Minima absolută a lunii martie a fost măsurată pe 11 martie 2005: -33 C la Obârșia Lotrului (județul Vâlcea, stație meteo situată la 1.349 m alt).

Click aici pentru a vedea harta temperaturilor minime de pe 11 martie 20222, sursa ANM

Temperaturile au fost extrem de scăzute vineri dimineață: -24,7 C la Omu, -22,8 la Obârșia Lotrului, -21,3 C în munții Călimani, -20,9 C la Bâlea Lac, -20,1 C la Stâna de Vale și -16,9 C la Brașov. Cel mai cald a fost la Drobeta Turnu - Severin: -3,4 C, foarte puțin pentru o zi ”situată” aproape de jumătatea lunii martie.

În ultimele zile a nins mult la munte și apoi a venit gerul. Cel mai gros strat de zăpadă este la Bâlea Lac (266 cm), dar este zăpadă bună de schi în multe stațiuni. Iată care era grosimea stratului în această dimineață: Predeal (58 cm), Sinaia Cota 1500 (66 cm), Păltiniș (88 cm), Stâna de Vale (88 cm), Semenic (88 cm).

Vremea va rămâne rece în cursul acestei zile, dar și în week-end. La București, minima va fi de -4 C în ambele zile, iar maxima va fi de +1 mâine și +5 duminică.

Sâmbătă, minimele nocturne vor scădea la -16 C în Transilvania și la sub -10 C în mai multe regiuni, iar în Dobrogea vor fi și +2 grade. Maximele zile vor atinge 6 - 8 grade, mult sub media perioadei.

Duminică se va încălzi cu câteva grade: minimele nocturne nu vor fi mai mici de -11 grade, iar ziua maximele pot depăși +10 grade la câmpie.

Sursa: Dreamstime.com