ESENTIAL Joi, 10 Martie 2022, 10:55

Vlad Barza • HotNews.ro

Joi dimineața a fost extrem de rece pentru perioada aceasta a anului, minima a fost de -21 C, la vârful Omu, și nicăieri în țară nu au fost temperaturi pozitive, arată datele ANM. Cele mai scăzute temperaturi de martie au fost în ani precum 2005, 1987, 1929, 2018 și 1952.

Temperaturile minime pe 10 martie 2022 Foto: ANM

Joi dimineață au fost -21 C la vf Omu, stație unde maxima zilei de miercuri fusese de -16 C. Tot joi au fost -17,3 C în munții Călimani, -17,6 la Bâlea Lac și -16,1 C la Întorsura Buzăului. Cel mai cald a fost la Moldova Veche (0 grade).

Joi dimineață, stratul de zăpadă era de 270 cm grosime la stația meteo Bâlea Lac și 211 cm la Omu. La Predeal erau 60 cm, iar la stația meteo Sinaia 1500 erau 68 cm.

Minima absolută a lunii martie a fost de -33 C la Obârșia Lotrului, pe 11 martie 2005. Pe 9 martie 1952 s-au înregistrat -31,4 grade la Întorsura Buzăului, iar în 1987 au fost -29,6 C la vf Omu și -29 C la stația Ceahlău - Toaca.