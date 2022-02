VIDEO Conflict cu bâte și topoare în orașul Lugoj, poliția a reținut 6 persoane

Incidentul s-a intamplat in cartierul Micro I unde cele doua tabere s-au intalnit intamplator, locuitorii din zonă fugind șocați de violențele ce au avut loc, scrie Lugoj Info Pana la sosirea echipelor de la politie si jandarmerie, mai multi tineri implicati in conflict au reusit sa fuga. Un barbat lovit cu un topor a fost transportat la spitalul din Lugoj.Zeci de politisti si jandarmi au blocat apoi Lugojul in cautarea celor implicati in altercatie, unele persoane fiind date in consemn la frontiera pentru a nu putea parasi tara.In noaptea de joi spre vineri, sase tineri care au participat la confruntare au fost gasiti si dusi la sediul politiei din Lugoj pentru audieri, fiind cercetati pentru tulburarea linistiii si ordinii publice si loviri sau alte violente. Judecătorii vor stabili vineri daca se impune arestarea celor sase.Incidentul a fost surprins de două camere de supraveghere: