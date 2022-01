​Virgil Popescu, despre lipsa căldurii în Bucureşti: Sincer să fiu, îmi pare rău de acest lucru

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat, joi seară, că nu poate înţelege ce se întâmplă în Bucureşti, de ce peste o mie de blocuri nu au încălzire şi de ce nu există investiţii în repararea ţevilor de termoficare, mai ales că sunt bani pentru astfel de lucrări, scrie news.ro. Întrebat, joi seară, la Digi 24, ce părere are despre faptul că peste 1.000 de blocuri din Bucureşti nu au încălzire, ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat că îi este greu să înţeleagă.”Sincer să fiu, îmi pare rău de acest lucru, îmi pare rău că Termoenergetica nu reuşeşte să rezolve problema ţevilor sparte. Că e o problemă de ţevi sparte până la urmă, că nu s-au făcut investiţii. Dar nici acum când sunt bani şi s-au semnat contracte pe POIM nu s-au demarat investiţii”, a declarat Virgil Popescu.Virgil Popescu a mai adăugat că Bucureştiul are cel mai mic preţ la gaz.”Ce se întâmplă la Primăria Generală, ce se întâmplă la Consiliul General, ce se întâmplă la Termoenergetica în general, mie mi-e greu să înţeleg. Bucureştiul, care este cel mai bogat oraş din România, cu cel mai mare PIB pe cap locuitor are cel mai mic preţ la gaz, fiindcă din fericire ELCEN ştie să îşi facă treaba şi a contractat în vară gazul, are cel mai mic preţ la gaz”, a declarat Virgil Popescu.