Accidentul aviatic de lângă București: Acel model de avion ușor are în dotarea standard o parașută balistică / Cine era la manșă și cât costă o astfel de aeronavă

Alpha Trainer, o aeronavă low-cost pentru instruirea piloților

La manșa avionului ușor se afla Nicolae Cincă, un om de afaceri pasionat de avioane. În anul 2014, bărbatul a mai trecut printr-o astfel de experiență, de această dată în Giurgiu, tot cu o aeronavă ușoară, potrivit Digi 24 Avionul de mici dimensiuni ar fi pierdut brusc din altitudine și s-a prăbușit pe câmp, în zona localității Chitila.Avionul este un model Pipistrel Alpha Trainer, construit in 2014, cu două locuri. Pipistrel Alpha Trainer este un avion ușor-sportiv, cu două locuri al firmei slovene Pipistrel, ce este fabricat în Italia, la Gorizia, notează Wikipedia Produs începând cu 2012, a fost gândit ca o soluție low-cost - atât din punct de vedere al prețului de achiziție cât și al costurilor de operare - pentru instruirea piloților.Alpha are ca echipament standard un sistem de salvare cu parașută balistică pentru toată aeronava, potrivit companiei Pipistrel Consumul motorului de 80 de cai putere este evaluat la 9,5 litri și are un rezervor de 50 de litri. La nivelul anului trecut, prețurile variau, funcție de țară, între 65.000 de euro și 86.800 de euro.Cu o lungime de 6,5 metri și o anvergură a aripilor de 10,5 metri, Alpha Trainer poate avea o greutate maximă de 550 de kilograme și o viteză maximă de 220 km/h.