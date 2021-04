​Bănescu (BOR): Legea referitoare la înmormântarea persoanelor decedate de Covid - draconică, excesivă. Modificarea acesteia este imperios necesară

„Modificarea unei legi draconice, concepute sub presiunea izbucnirii unei epidemii şi a necunoscutului care o însoţea, o lege care prin urmările ei directe afectează şi azi, la peste un an de zile de la promulgarea ei, familiile îndurerate ale celor decedaţi de Covid-19, care nu-i pot înmormânta pe aceştia demn şi conform tradiţiei religioase în care s-au născut, a devenit imperios necesară”, a transmis Bănescu într-o declaraţie remisă presei, conform Agerpres.Potrivit acestuia, reprezentanţii cultelor religioase din România au solicitat modificarea acestei legi „excesive” şi au purtat recent un dialog „fertil” cu autorităţile competente în acest sens.„Practic, (aproape) toată lumea pare să fi înţeles necesitatea modificării. Prelungirea aşteptării ei devine dureroasă şi nu mai are în acest moment o raţiune suficientă. Umanitatea şi demnitatea sunt raţiunile care trebuie să aibă şi acum ultimul cuvânt”, a adăugat Vasile Bănescu.