Statul a făcut mai mulți bani din țigări în 2020, în mare parte, datorită scăderii accentuate a traficului ilicit

În primele 9 luni ale lui 2020, British American Tobacco a plătit statului cu 500 de milioane de lei mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut, depășind astfel suma de 7 miliarde de lei. Contribuțiile reprezentând accize, TVA, taxe salariale și alte taxe ajunse în visteria statului au fost mai mari cu circa 7% față de primele trei trimestre ale lui 2019, în principal datorită reducerii traficului ilicit.

"Reducerea contrabandei înseamnă în primul rând mai mulți bani ajunși la stat pentru lucrurile care contează, îndeosebi în perioada grea prin care trecem. În al doilea rând înseamnă șansa unui mediu concurențial corect pentru companiile mici și mari care își plătesc taxele. Și, cel mai important, înseamnă că fumătorilor nu le sunt vândute produse care nu sunt supuse niciunui control de calitate sau igienă", a declarat Ileana Dumitru, Director Juridic și Relații Publice în cadrul British American Tobacco.



Articol publicat de Smile Media

În plină pandemie, statul a încasat mai mulți bani pe fondul micșorării pieței negre, 2020 fiind primul an din ultimii zece în care piața neagră a coborât sub nivelul de 10%. Accizele reprezintă circa 60% din prețul unui pachet de țigări, peste care se adaugă TVA-ul, ajungându-se ca taxele să însemne 80% din suma plătită pe un pachet de țigări.În 2020 nivelul contrabandei a scăzut sub 10%, de la 13,9% în 2019, ceea ce înseamnă că 1 din 10 țigarete consumate în România provine în prezent de pe piața neagră, față de 1 din 7 cu un an înainte."Toată lumea va avea de câștigat dacă, în bunul spirit al acestui an, Guvernul va continua și în anii următori implementarea unei politici fiscale multianuale predictibile pentru sectorul tutunului", a adăugat Ileana Dumitru.