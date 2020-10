Vremea în următoarele două săptămâni: Variaţii de temperatură şi ploi însemnate cantitativ în majoritatea regiunilor

În zona, pe parcursul primei săptămâni, vor fi variaţii termice importante, astfel că zilele caracterizate de o vreme rece (13, 14 şi 17 octombrie) când media maximelor va fi de 11 - 14 grade, iar a minimelor de 4 - 7 grade, vor alterna cu perioade mai calde, în care la amiază vor fi valori de 18 - 21 de grade, iar noaptea 8 - 12 grade. Cea de-a doua săptămână va debuta cu vreme normală termic pentru perioada din an, cu maxime de 17 - 20 de grade şi minime de 6 - 9 grade, ulterior fiind estimate temperaturi în creştere. Ploile se vor semnala pe spaţii extinse şi vor fi local însemnate cantitativ în jurul datei de 13 octombrie şi din nou în perioada 15 - 17 octombrie, iar pentru a doua jumătate a intervalului de referinţă, probabilitatea de apariţie a ploilor va fi, din nou, în creştere din data de 22 octombrie.În, în prima săptămână de prognoză, vor fi alternanţe între zilele caracterizate de o vreme rece (în special 13 şi 14 octombrie), când media maximelor va fi de 11 - 15 grade, iar a minimelor de 3 - 8 grade şi zile mai calde, în care la amiază vor fi valori de 20 - 22 de grade, iar noaptea 6 - 10 grade. Cea de-a doua săptămână va debuta cu vreme normală termic pentru perioada din an, cu maxime de 15 - 17 grade şi minime de 6 - 9 grade, mediat regional, ulterior fiind estimate temperaturi în creştere. Ploile se vor semnala pe arii extinse şi vor fi local însemnate cantitativ perioadele 12 - 13 octombrie şi 15 - 17 octombrie, iar pentru a doua jumătate a intervalului de referinţă, probabilitatea de apariţie a ploilor va fi din nou în creştere din data de 22 octombrie.În, pe parcursul primei săptămâni, variaţiile termice vor fi semnificative, astfel că zilele caracterizate de valori în jurul sau chiar peste cele normale în a doua decadă a lunii octombrie, cu maxime de 16 - 20 de grade şi minime de 5 - 9 grade, vor alterna cu perioade reci, în special în jurul datei de 14 octombrie, când la amiază vor fi 12 - 15 de grade, iar noaptea 1 - 5 grade (cu valori uşor negative în depresiuni). Cea de-a doua săptămână va debuta cu vreme apropiată de normalul termic al perioadei, cu maxime de 14 - 17 grade şi minime de 2 - 6 grade, apoi sunt estimate temperaturi în creştere. Ploile se vor semnala pe spaţii extinse şi vor fi local însemnate cantitativ în jurul datelor de 13 şi 16 octombrie, urmând ca probabilitatea de apariţie a ploilor să fie din nou în creştere spre sfârşitul intervalului de referinţă.În, variaţiile termice vor fi semnificative în prima săptămână, astfel că răcirea accentuată din zilele de 14 octombrie, respectiv 17-18 octombrie se va concretiza prin maxime de 11 - 13 grade şi minime de 2 - 5 grade, în medie. În restul timpului vor fi temperaturi mai ridicate, în general peste cele normale ale perioadei, cu medii regionale de 17 - 19 grade, ziua, şi 7 - 10 grade, noaptea. Cea de-a doua săptămână va debuta cu vreme normală termic, cu maxime de 15 - 17 grade şi minime de 4 - 6 grade, ulterior fiind estimate temperaturi în creştere. Ploile vor fi mai frecvente şi în general moderate cantitativ perioadele 12 - 14 octombrie şi 15 - 17 octombrie, iar pentru a doua jumătate a intervalului de referinţă, probabilitatea de apariţie a ploilor va fi, din nou, în creştere din data de 22 octombrie.În, în prima săptămână de prognoză, vor fi alternanţe între zilele caracterizate de o vreme mai rece (în special în 14 şi 18 octombrie), când media maximelor va fi de 13 - 17 grade, iar a minimelor de 3 - 6 grade, şi perioade cu valori peste cele normale în luna octombrie, în care la amiază vor fi valori de 19 - 23 de grade şi noaptea 7 - 12 grade. Cea de-a doua săptămână va debuta cu vreme apropiată de normalul perioadei din an, cu maxime de 14 - 16 grade şi minime de 4 - 7 grade, mediat regional, ulterior fiind estimate temperaturi în creştere. Ploile vor fi pe arii mai extinse şi local moderate cantitativ în jurul datei de 13 octombrie şi, din nou, în perioada 16 - 17 octombrie, iar în restul intervalului de referinţă, probabilitatea de apariţie a ploilor va fi mult mai scăzută.În, în prima săptămână de prognoză, vor fi zile caracterizate de o vreme normală termic pentru luna octombrie (în special în 14 şi 18 octombrie), când media maximelor va fi de 17 - 19 grade, iar a minimelor de 9 - 11 grade, precum şi cele cu valori peste cele specifice perioadei, în care la amiază se vor atinge valori de 21 - 24 de grade, iar noaptea se vor înregistra 13 - 16 grade. Cea de-a doua săptămână va debuta cu vreme răcoroasă, de altfel caracteristică lunii octombrie, cu maxime de 15 - 17 grade şi minime de 7 - 9 grade, mediat regional, ulterior fiind estimate temperaturi în creştere uşoară. Va ploua local în jurul datei de 13 octombrie şi, din nou, în perioada 16 - 17 octombrie, iar în restul intervalului de referinţă, probabilitatea de apariţie a ploilor va fi mult mai scăzută.În, în prima parte a intervalului, perioadele cu vreme răcoroasă, de altfel apropiată de specificul climatologic al lunii octombrie (cu maxime de 16 - 20 de grade şi minime de 4 - 8 grade, în medie) vor alterna cu zile caracterizate de o vreme caldă, în special în 12, 13 şi 15 octombrie, cu temperaturi diurne de 20 - 25 de grade şi nocturne de 8 - 13 grade, mediat regional. Tendinţa se va menţine şi în cea de-a doua săptămână, care va debuta cu valori în jurul celor normale, pentru ultimele zile fiind estimată o uşoară încălzire. Ploile se vor semnala pe arii mai exinse în jurul datei de 13 octombrie, când local se vor cumula cantităţi de apă mai însemnate şi în perioada 16 - 17 octombrie. În restul timpului probabilitatea de ploaie va fi mult mai scăzută.În, pe parcursul primei săptămâni, vor fi variaţii termice importante, astfel că zilele caracterizate de o vreme rece (în 13 şi 14 octombrie) când media maximelor va fi de 13 - 15 grade, iar cea a minimelor de 4 - 7 grade vor alterna cu perioade mai calde, în care la amiază vor fi valori de 18 - 22 de grade, respectiv de 8 - 12 grade pe timpul nopţilor. Cea de-a doua săptămână va debuta cu vreme normală termic pentru perioada din an, cu maxime de 17 - 19 grade şi minime de 6 - 8 grade, ulterior fiind estimate temperaturi în creştere. Ploile se vor semnala pe spaţii extinse şi vor fi local însemnate cantitativ în jurul datelor de 13 şi 16 octombrie, iar în restul zilelor probabilitatea de apariţie a ploilor va fi mult mai scăzută.La, vremea va fi relativ rece în perioada 13 - 14 octombrie şi în intervalul 18 - 20 octombrie, când vor fi valori negative de temperatură pe timpul nopţilor, iar la amiază în medie 2 - 8 grade. În restul zilelor din interval va fi o vreme răcoroasă, specifică lunii octombrie, cu maxime între 6 şi 13 grade, dar şi minime de la un grad până la 6 grade. Ploi local însemnate cantitativ se vor semnala pe arii extinse în perioada 12 - 13 octombrie, când la altitudini mari vor fi şi precipitaţii mixte. Probabilitatea pentru precipitaţii va fi, din nou, în creştere în intervalul 16 - 17 octombrie, dar mult mai scăzută în restul zilelor din intervalul de referinţă.