Constanța: Opt copii, ridicați sâmbătă seara din curtea unei școli, duși la secție și amendați / Părinte: Noaptea minții. Toți sunt olimpici și nu au avut vreodată probleme cu legea

Las aici o dovada a neputinței unor polițiști de a discerne o fapta săvârșită cu rea credință de o fapta nevinovata a unor copii.

Azi in jurul orei 20 câțiva copii de clasa a-9-a stăteau liniștiti de vorba in incinta școlii 29 fără a deranja pe nimeni. Pe timpul zilei au jucat baschet sau fotbal tot in curtea școlii 29. La ora 20 au sosit câțiva polițiști de la secția 2 care prinseseră toți infractorii din cartier și au ridicat cu mașinile de poliție cam 10 copii, ducându-i la secția 2. Mă sunat copilul ca e la poliție și nu știe de ce ca nu a făcut absolut nimic rău.

Merg la poliție sa-l iau și acum începe partea interesantă. Mă legitimez cu ci meu și al copilului iar polițiștii nu se uita pe buletine. Întreb de ce au luat copilul din curtea școlii și l-au dus la secție. Un domn polițist pe nume Ruță îmi spune ca nu avea voie in curtea școlii conform legii 61. Adică dacă nu e elev in școala respectiva nu are voie sa se joace și nici sa stea in curtea școlii.

Bun zic, dar de ce nu se pun panouri pe gardul școlii pt a avertiza copii ca nu au voie in curte sa se joace( răspuns pauza ca nu e competenta lui). Întreb de ce nu se încuie poarta școlii și nu exista paza care sa nu lase copii înăuntru dacă e așa grav sa te joci in curtea școlii . ( răspuns polițist: am amendat școala cu 5000 lei).

După ce am sta 1:30 prin curtea secției 2 poliție constanta iese copilul cu un pv de 250 RON însoțit de domnul rutea mândru ca a rezolvat un caz greu.

Bă nene sunteți noaptea minții. Nu asigurați terenuri de joaca decente pentru copii, nu asigurați paza și închiderea terenurilor de joaca din incinta școlilor dacă chiar e problema așa mare ca se joaca niște copii.

Nu in ultimul rând toți copii luați cu duba sunt numai olimpici și învață la licee de renume începând cu : Ovidius, Traian, Eminescu, Calinescu. Nici un copil nu a avut vreodată probleme cu legea sau sa fi primit vreodată o amendă și toți provin din familii bune.

Felicitări domnule Rutea ai facut treaba buna. Dacă într-adevăr erai om de caracter cred ca era suficient sa dai un avertisment copiilor și sa le explici frumos ca nu au voie sa se joace in curtea școlii. Dar na excesul de zel a dominat.

Felicitări domnilor polițiști in uniformă care tineri fiind au empatizat cu copii cât iau ținut închiși in secție. O sa contestam amenzile date la judecătorie și speram sa avem parte de un judecător rațional .

Asta e România tara in care ne împiedicam de probleme inventate și nu rezolvam adevăratele probleme.”

Un părinte al unuia dintre copii a postat pe Facebook amenda primită de copilul său și a acuzat că acțiunea forțelor de ordine este ”o dovada a neputinței unor polițiști de a discerne o fapta săvârșită cu rea credință de o fapta nevinovata a unor copii”.”Toți copii luați cu duba sunt numai olimpici și învață la licee de renume începând cu: Ovidius, Traian, Eminescu, Calinescu. Nici un copil nu a avut vreodată probleme cu legea sau sa fi primit vreodată o amendă și toți provin din familii bune”, a scris tatăl unuia dintre copii, Bogdan Albota, pe rețeaua de socializare. ”Polițiști din cadrul Secției 2 au legitimat un grup de 8 tineri, cu vârste cuprinse între 14 și 16 ani, care se aflau în curtea instituției de învățământ, încălcând normele legale de acces.Cei 8 tineri au fost duși la secție, unde au fost sancționați contravențional cu amendă în valoare de 250 de lei, fiecare, conform art. 2, punct 13 din Legea 61/1991 R.Totodată, polițiștii le-au reamintit acestora despre responsabilitatea privind respectarea măsurilor de protecție sanitară și de distanțare fizică pentru a se proteja pe ei înșiși, dar și pe toți cei din jurul lor. Precizam faptul că astfel de acțiuni de verificare vor continua și în perioada următoare.”