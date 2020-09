Bode: Vom reuşi să cheltuim în acest an cei 6 miliarde de lei alocaţi pentru proiecte din fonduri UE

"În primele opt luni ale anului, valoarea investiţiilor publice în economia românească este de 24,7 miliarde de lei. Este cea mai mare sumă alocată pentru investiţii în economie, în ultimii zece ani, într-o perioadă extrem, extrem de dificilă pe care o traversăm atât din punct de vedere al epidemiei, cu care ne confruntăm, cât şi din punct de vedere al crizei economice care, trebuie să recunoaştem, ne-a afectat şi ne afectează pe toţi”, spus, într-o conferinţă de presă, Lucian Bode.

”Toate şantierele de infrastructură mare au rămas deschise, ceea ce este un lucru foarte important, am deschis noi şantiere şi suntem pregătiţi să semnăm noi contracte atât pe componenta rutieră, de autostrăzi, cât şi pe componenta de feroviar şi toate celelalte moduri de transport. Am reuşit în opt luni de zile să avem un buget la Ministerul Transporturilor, după două rectificări pozitive de aproape 13 miliarde de lei, ceea ce este un lucru foarte bun, ceea ce nu s-a întâmplat în ultimii ani. Am reuşit să cheltuim din Titlul 58 fonduri europene, aproape 3,6 miliarde de lei. (...) Vom ajunge în acest an, la sfârşitul anului, să cheltuim cei 6 miliarde de lei pe care îi avem alocaţi pentru proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile", a adăugat ministrul.





Vicepremierul Raluca Turcan şi ministrul Transporturilor, Lucian Bode, au fost prezenţi, vineri, pe şantierul primului tronson al autostrăzii Sibiu - Piteşti, aproape de Boiţa, şi la sediul Consiliului Judeţean, unde reprezentanţii Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere au semnat două parteneriate privind realizarea celor două variante ocolitoare, respectiv varianta ocolitoare Sibiu Sud şi centura Mediaşului.