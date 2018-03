Viena ramane, pentru al noualea an consecutiv, orasul care ofera cea mai buna calitate a vietii din lume / Bucuresti, locul 107, dintr-un total de 231 de orase

Bucurestiul este singurul oras din Romania prezent in acest clasament si se invecineaza cu Bandar Seri Begawan (Brunei, locul 106), si capitala braziliana, Brasilia (108). Sofia ocupa locul 116, in timp ce Varsovia (82), Zagreb (98), Riga (90), Atena (86). Budapesta (76) sau Praga (69) se claseaza peste capitala noastra in acest clasament.Capitala austriaca, scrie AFP, este apreciata pentru "securitatea pe care o ofera cetatenilor" dar si pentru "eficienta transporturilor in comun si diversitatea structurilor culturale si recreative". Este al noualea an consecutiv in care Viena ocupa primul loc al clasamentului.Pe locul doi se situeaza Zurich, urmat de Auckland si Munchen, metropola bavareza fiind apreciata pentru "investitiile in tehnologiile de varf si promovarea lacasurilor culturale", arata Mercer, intr-un comunicat.In primele 10 locuri ale clasamentului se regasesc 8 orase europene. Acestea ofera "in continuare cea mai buna calitate a vietii din lume si raman destinatiile de prima alegere pentru expatriatii in misiune", subliniaza Mercer.Potrivit societatii americane, orasele din pietele emergente urca in general in clasament, in urma investitiilor realizate in ultimele decenii in infrastructurii, locuinte si activitati recreative.Nicio schimbare insa la finalul clasamentului, ocupat de capitala yemenita Sanaa, Bangui (Republica Centraficana) si Bagdad, aceste orase fiind penalizate de instabilitatea politica, saracie si conditii climatice extreme.Pentru realizarea acestui clasament, Mercer ia in calcul 39 de criterii, mergand de la criminalitate pana la gestionarea deseurilor si transporturi in comun, aprovizionarea cu electricitate, serviciile de telefonie si climat. Studiul anual este folosit pentru a calcula salarizarea expatilor care pleaca in misiuni internationale.