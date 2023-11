CULTURA Joi, 16 Noiembrie 2023, 08:30

O plângere pentru "antisemitism" a fost depusă miercuri în Argentina împotriva cantautorului britanic Roger Waters, care s-a plâns că nu a putut găsi cazare în hoteluri din Montevideo şi Buenos Aires, unde urma să susţină concerte, denunţând un boicot condus de "lobby-ul israelian", scrie AFP, citată de news.ro

Roger Waters Foto: - / Shutterstock Editorial / Profimedia

Fostul cofondator şi lider al trupei Pink Floyd, care tocmai a susţinut mai multe concerte în Brazilia în cadrul turneului său "This Is Not a Drill", urmează să concerteze vineri la Montevideo, apoi marţea şi miercurea viitoare la Buenos Aires.

Dar artistul în vârstă de 80 de ani a declarat pentru ziarul argentinian Pagina 12 că nu a avut de ales decât să rămână în Sao Paulo, Brazilia, unde a concertat sâmbătă şi duminică, şi să zboare în ziua concertelor sale de o parte şi de alta a Rio de la Plata.

"Cumva, aceşti idioţi din lobby-ul israelian au reuşit să coopteze toate hotelurile din Buenos Aires şi Montevideo şi au organizat acest boicot extraordinar bazat pe minciuni maliţioase (...) legate de mine", a declarat el pentru Pagina 12.

Contactate de AFP, hoteluri din Montevideo au refuzat să comenteze.

Preşedinţii Comitetului Central Israelit din Uruguay, Roby Schindler, şi al ONG-ului B'Nai B'Rith, Franklin Rosenfeld, l-au acuzat săptămâna aceasta pe Roger Waters că este un "propagator" al urii evreieşti, în scrisori adresate hotelului Sofitel din capitala uruguayană şi postate pe reţelele de socializare.

Schindler l-a numit pe dl Waters "misogin, xenofob şi antisemit", în timp ce Rosenfeld a ameninţat că va lansa o campanie anti-Sofitel dacă hotelul îl va găzdui pe "artistul antisemit".

"Nu am avut nici măcar un singur gând antisemit în viaţa mea", s-a apărat Roger Waters în Pagina 12, subliniind că critica sa viza acţiunile guvernului israelian.

Miercuri, o persoană particulară a depus o plângere la un tribunal din Buenos Aires împotriva lui Roger Waters pentru "incitare la ură rasială şi incitare la comiterea de infracţiuni", argumentând că "poziţia" muzicianului înseamnă că există "o posibilitate certă şi incontestabilă de a răspândi mesajul său de ură şi de a incita şi mai mult la antisemitism" în timpul concertelor sale din Argentina.

"Dorim ca autorităţile argentiniene să evalueze comportamentul domnului Waters. Departamentul de migraţie poate evalua dacă ar trebui să i se interzică intrarea în ţară", a declarat pentru AFP avocatul Carlos Broitman.

O serie de controverse l-au înconjurat în 2023 pe muzician, care s-a angajat să apere drepturile omului. El a denunţat în faţa ONU invazia rusă în Ucraina, dar şi pe cei care au provocat-o.

Sau la un concert controversat la Berlin, după care Departamentul de Stat american a condamnat "elementele antisemite folosite pentru a-i denigra pe evrei". Waters a apărat "un mesaj împotriva fascismului, a nedreptăţii şi a bigotismului în toate formele sale".

În ultimii ani, muzicianul a susţinut şi acţiuni de boicotare a produselor israeliene în apărarea cauzei palestiniene.

Turneul "This Is Not a Drill", care a început în iulie 2022 în Statele Unite şi a continuat în Europa, se va încheia la 9 decembrie în Ecuador, după ultimele reprezentaţii în Chile, Peru, Costa Rica şi Columbia.