CULTURA Miercuri, 11 Octombrie 2023, 17:38

0

Salman Rushdie va publica un volum de memorii despre oribilul atac care l-a lăsat orb la ochiul drept şi cu mâna stângă afectată, relatează agenția Associated Press, citată de News.ro.

Salman Rushdie Foto: Jamie McCarthy / Getty Images / Profimedia Images

„Era necesar să scriu această carte: o modalitate de a mă ocupa de ceea ce s-a întâmplat şi de a răspunde violenţei prin artă”, a declarat Rushdie într-un comunicat publicat miercuri de Penguin Random House.

În august anul trecut, Rushdie a fost înjunghiat în gât şi în abdomen de un bărbat care s-a năpustit pe scenă în timp ce autorul se pregătea să ţină o conferinţă în vestul statului New York. Atacatorul, Hadi Matar, a pledat nevinovat la acuzaţiile de agresiune şi tentativă de omor.

După ce, în 1989, Marele Ayatollah al Iranului, Ruhollah Khomeini, a emis o fatwa prin care cerea moartea lui Rushdie pentru presupusa blasfemie din romanul său „Versetele satanice”, scriitorul a trăit izolat şi sub pază permanentă.

De atunci, însă, în anii care au urmat, el s-a deplasat cu puţine restricţii, până la înjunghierea de la Chautauqua Institution.

Volumul de memorii „Knife: Meditations After an Attempted Murder”, de 256 de pagini, va fi publicat în SUA de Random House, editura Penguin Random House, care la începutul acestui an a publicat romanul său „Victory City”, finalizat înainte de atac.

„'Knife' este o carte usturătoare şi o reamintire a puterii cuvintelor de a da sens lucrurilor de neconceput", a declarat Nihar Malaviya, directorul general al Penguin Random House.

Ce a spus Salman Rushdie după atacul de anul trecut și noua sa carte

Rushdie, în vârstă de 76 de ani, a vorbit cu The New Yorker despre această încercare, spunându-i lui David Remnick, pentru un număr din februarie, că a făcut eforturi pentru a evita „recriminarea şi amărăciunea” şi că a fost hotărât să "privească înainte şi nu înapoi".

De asemenea, el a mai spus că se străduieşte să scrie ficţiune, aşa cum a făcut-o imediat în anii de după fatwa, şi că ar putea scrie în schimb un volum de memorii. Rushdie a scris pe larg, şi la persoana a treia, despre fatwa în memoriile sale din 2012, "Joseph Anton".

„Acest lucru nu mi se pare a fi la persoana a treia”, a spus Rushdie despre atacul din 2022 în interviul acordat revistei. „Cred că atunci când cineva îţi înfige un cuţit în tine, asta este o poveste la persoana întâi. Este o poveste cu 'eu'”.

„Knife: Meditations After an Attempted Murder” va fi publicată pe 16 aprilie anul viitor.