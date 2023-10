CULTURA Joi, 05 Octombrie 2023, 08:23

Serialul original de comedie „Crime în imobil", de la 20th Television, va avea un al patrulea sezon. Finalul celui de-al treilea sezon, apreciat de critici, este disponibil acum pe Disney+.

Vestea vine după un al treilea sezon de succes, în care se regăsesc Meryl Streep, câştigătoare de Oscar/ Emmy, şi Paul Rudd, nominalizat la Golden Globe. Ei s-au alăturat vedetelor Steve Martin, Martin Short şi Selena Gomez.

Serialul a primit în mod constant aprecieri din partea criticilor şi a obţinut mai multe nominalizări şi premii, inclusiv nominalizări la premiile Emmy pentru cel mai bun serial de comedie, cel mai bun actor principal într-un serial de comedie şi multe altele. Toate cele trei sezoane ale serialului „Crime în imobil" au primit calificativul Certified Fresh pe Rotten Tomatoes.

Creatorii şi scenariştii Steve Martin şi John Hoffman („Grace & Frankie", „Looking") sunt şi producători executivi ai serialului de succes împreună cu Martin Short, Selena Gomez, creatorul "This Is Us"- Dan Fogelman şi Jess Rosenthal. Serialul este produs de 20th Television, o parte a Disney Television Studios.

Sezonul trei îi găseşte pe Charles, Oliver şi Mabel (interpretaţi de Steve Martin, Martin Short şi Selena Gomez) investigând o crimă în culisele unui spectacol de pe Broadway. Ben Glenroy (Paul Rudd) este un star de acţiune de la Hollywood al cărui debut pe Broadway este întrerupt de moartea sa prematură. Ajutat de colega Loretta Durkin (Meryl Streep), trio-ul nostru se lansează în cel mai dificil caz de până acum, în timp ce regizorul Oliver încearcă cu disperare să îşi refacă spectacolul.