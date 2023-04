CULTURA Duminică, 02 Aprilie 2023, 19:51

Solistul trupei Rolling Stones, Mick Jagger, unul dintre cei mai buni cunoscător al blues-ului. De când era adolescent, Jagger a inclues bluesul în multe din compozițiile sale.

Mick Jagger si Melanie Hamrick sunt foarte discreti cu privire la viata lor privata Foto: GAC / The Mega Agency / Profimedia Images

Dacă nu ar fi fost dragostea lui pentru blues, Jagger nu și-ar fi reluat relația cu Keith Richards, iar The Rolling Stones poate că nu s-ar fi format niciodată. În ciuda faptului că, după ce au fost prieteni din copilărie, a urmat o perioadă în care nu și-au vorbit, amândoi au devenit în mod independent obsedați de blues și, într-o zi Richards l-a observat pe Jagger că asculta un disc al lui Muddy Waters, scrie publicația britanică Far Out Magazine

De la acel vinil a pornit discuția, iar perechea a început să facă muzică împreună, ceea ce a dus la formarea The Rolling Stones. Cu trupa, Jagger a adus un omagiu strămoșilor săi muzicali. Un prim exemplu este numele trupei lor, preluat din melodia Muddy Waters „Rollin’ Stone”.

În 2020, Jagger a preluat emisiunea de radio Planet Rock Blues Power și a făcut playlistul celor zece melodii blues preferate.

Iată cele 10 bluesuri favorite ale lui Mick Jagger:

‘Palace Of The King’ – Freddie King

‘Drop Down Mama’ – Mississippi Fred McDowell

‘Chicago’ – Luther Allison

‘Strange Things Happening Every Day’ – Sister Rosetta Tharpe

‘Too Drunk To Drive Drunk’ – Joe Louis Walker

‘Has Anyone Seen My Man’ – Memphis Minnie

‘Baby Please Don’t Leave Me’ – Buddy Guy

‘I’m So Happy I Cry’ – Fantastic Negrito Feat. Tang & The Bangas

‘Alright Alright’ – Alabama Shakes