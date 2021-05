Eveniment online despre istoria Bibliei la Cercul Cărturești, în seara aceasta - miercuri, 19 mai, cu Alexandrum Mihaila si Bogdan Tataru-Cazaban

Miercuri, 19 mai, ora 20.00 diaconul Alexandru Mihăilă, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, și Bogdan Tătaru-Cazaban, directorul Institutului de Istoria religiilor al Academiei Române vor vorbi, în cadrul evenimentelor live online Cercul la Cărturești, despre volumul O istorie a Bibliei de John Barton, reputat specialist britanic în studiul Bibliei, și despre apariția în limba română, la Editura Humanitas, a primelor cinci cărți ale Pentateuhului în seria Biblia după textul ebraic , ediţie îngrijită de Maria Francisca Băltăceanu şi Monica Broşteanu, cu traducere, studii introductive şi note de Maria Francisca Băltăceanu, Monica Broşteanu, Melania Bădic, Ștefan Colceriu, Emanuel Conţac, Octavian Florescu, Victor-Lucian Georgescu, Cristinel Iatan, Alexandru Mihăilă, Delia Mihăilă, Ovidiu Pietrăreanu, Tarciziu-Hristofor Șerban, Silviu Tatu.

Cel mai recent volum, Numerii. Deuteronomul , este al treilea dintr-o serie care va cuprinde traducerile celor treizeci şi nouă de cărţi ale Bibliei ebraice însoţite de studii introductive, note şi comentarii.

https://carturesti.ro/.../o-istorie-a-bibliei-1037305681...https://carturesti.ro/.../biblia-dupa-textul-ebraic...

„Ce este Biblia? Cum a apărut? Cum a fost citită de evrei și de creștini? Cartea lui John Barton ne oferă răspunsurile, condensând munți de informație într-o lucrare foarte accesibilă.“ — BART D. EHRMAN

Urmărește evenimentul pe paginile de Facebook Cărturești, Humanitas și CINEPUB sau pe canalul YouTube Humanitas, miercuri, 19 mai, ora 20.00

Alexandru Mihăilă este conferențiar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, secția Studii biblice (Vechiul Testament și limba ebraică biblică), și diacon ortodox. A participat la traducerea Bibliei după textul ebraic (Humanitas, 2017–2021) și la traducerea Noului Testament după textul bizantin (în curs de publicare la Mânăstirea Vatoped de la Muntele Athos). A publicat volumul „În multe rânduri și în multe chipuri”. O scurtă introducere ortodoxă în Vechiul Testament (Doxologia, 2018)și a tradus din limba greacă Sf. Vasile cel Mare, Comentariu la cartea profetului (Basilica, 2018).

Bogdan Tătaru-Cazaban a urmat studii de filozofie și teologie la Universitatea din București și stagii de cercetare la Colegiul Noua Europă (București) și la EHESS/Maison des Sciences de l’Homme (Paris). Este doctor în filozofie al Universității din București, cercetător științific la Institutului de istorie a religiilor al Academiei Române, co-fondator al revistei \uD835\uDC36ℎ\uD835\uDC5C\uD835\uDC5F\uD835\uDC4E. \uD835\uDC45\uD835\uDC52\uD835\uDC63\uD835\uDC62\uD835\uDC52 \uD835\uDC51’\uD835\uDC52́\uD835\uDC61\uD835\uDC62\uD835\uDC51\uD835\uDC52\uD835\uDC60 \uD835\uDC4E\uD835\uDC5B\uD835\uDC50\uD835\uDC56\uD835\uDC52\uD835\uDC5B\uD835\uDC5B\uD835\uDC52\uD835\uDC60 \uD835\uDC52\uD835\uDC61 \uD835\uDC5A\uD835\uDC52́\uD835\uDC51\uD835\uDC56\uD835\uDC52́\uD835\uDC63\uD835\uDC4E\uD835\uDC59\uD835\uDC52\uD835\uDC60: \uD835\uDC5Dℎ\uD835\uDC56\uD835\uDC59\uD835\uDC5C\uD835\uDC60\uD835\uDC5C\uD835\uDC5Dℎ\uD835\uDC56\uD835\uDC52, \uD835\uDC61ℎ\uD835\uDC52́\uD835\uDC5C\uD835\uDC59\uD835\uDC5C\uD835\uDC54\uD835\uDC56\uD835\uDC52, \uD835\uDC60\uD835\uDC50\uD835\uDC56\uD835\uDC52\uD835\uDC5B\uD835\uDC50\uD835\uDC52\uD835\uDC60 și membru al mai multor asociații și societăți academice.

A publicat: A publicat: Dumitru Stăniloae sau paradoxul teologiei, în colaborare cu Teodor Baconsky (Anastasia, 2003); Pluralitatea metafizicii medievale. Istorie şi structuri (Polirom, 2005); Mănăstirea Hurezi/Monastery of Hurezi, în colaborare cu pr. Gabriel Herea (Artec Impresiones, 2009); O filozofie a intervalului. In honorem Andrei Pleşu, în colaborare cu Mihail Neamțu (Humanitas, 2009); Memory, Humanity and Meaning. Essays in Honor of Andrei Pleşu’s sixtieth Anniversary, în colaborare cu Mihail Neamțu (Zetabooks, 2009); Sfântul Martir Iustin Filozoful. O introducere (Deisis/Stavropoleos, 2010); Comuniune și contemplație. Despre creștinismul patristic și bizantin (Zetabooks, 2011). A tradus din Augustin (Humanitas, 2004; Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, 2010), Boethius (Polirom, 2003), Hugo din Saint-Victor (Univers Enciclopedic, 2005), E. Lévinas (Humanitas, 2006), R. Klibansky, E. Panofsky şi F. Saxl (Polirom, 2002). A îngrijit volumele: André Scrima, Duhul Sfânt şi unitatea Bisericii. „Jurnal” de Conciliu, și Sf. Ioan Damaschin, Despre cele două voinţe ale lui Hristos (Anastasia, 2004).

Între 2010 și 2016 a fost ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun și Ordinul Suveran de Malta. A primit Ordinul „Pius al IX–lea“ în grad de Mare Cruce (Sfântul Scaun), Ordinul „Pro Merito Melitensi“ în grad de Mare Cruce (Ordinul Suveran de Malta), Ordinul Naţional „Serviciul Credincios“ în grad de Cavaler, Ordinul Coroanei Belgiei în grad de Comandor.