Tânăra pianistă Sînziana Mircea în concert 100% Beethoven, la Sala Radio

De la Carnegie Hall - New York la București:





Tânăra pianistă SÎNZIANA MIRCEA (26 de ani), un ”fenomen” al scenelor internaționale, va cânta miercuri, 30 ianuarie (19.00), la Sala Radio, alături de Orchestra de Cameră Radio, într-un concert 100% Beethoven.La 7 ani debuta pe scena Ateneului Român, la 11 ani debuta în America și la 14 ani pleca în primul ei turneu! În noiembrie 2016, a cântat prima oară într-una dintre cele mai prestigioase săli de concert din lume: Carnegie Hall - New York, un concert sold-out la finalul căruia a fost ovaționată de public. Au urmat alte evenimente prezentate pe mari scene, ca: Tokyo Metropolitan Theater (Japonia), St Martin-in-the-Fields (Londra), Sala Radio și Ateneul Român, Nanjing Cultural Arts Center și Harbin Concert Hall (China). În același an, a câștigat premiul Academiei Internaționale de Pian de la Miami și a lansat CD-ul de debut “Nihil Sine Deo” (Editura Casa Radio). Cel de-al doilea CD a fost lansat de casa Sheva Collection în 2017: “Unending Love – Iubire nemuritoare” este distribuit în întreaga lume de către NAXOS.Concertul de la Sala Radio se va derula sub bagheta dirijorului italian Gian Luigi Zampieri, dirijor invitat al Filarmonicii din Sao Carlos (Brazilia), unul dintre ultimii discipoli ai maestrului Franco Ferrara. În calitate de organist și dirijor, Gian Luigi Zampieri s-a perfecționat cu muzicieni de prestigiu precum Francesco De Masi, Carlo Maria Giulini, Ghenadi Rojdestvenski și Leonard Bernstein.Programul serii de la Sala Radio îi este dedicat 100% lui Beethoven și cuprinde: Uvertura Coriolan, Concertul pentru pian nr. 4 în Sol major și Simfonia a II-a.La doar 15 de ani GIAN LUIGI ZAMPIERI a devenit organist la Basilica di Santa Maria in Trastevere din Roma, unde a activat timp de 20 de ani. Lansat din anii studenției în cariera dirijorală, Gian Luigi Zampieri a condus ansambluri ca Orquestra Sinfonica de Ribeirao Preto - Sao Paulo, Orquestra Sinfonica de Porto Alegre - Rio Grande do Sul, Orquestra Sinfonica Jovem de Goias - Brazilia; Haifa Symphony Orchestra - Israel; Krakow Philharmonic Orchestra - Polonia; Orchestră Simfonică Radio - Moscova; Teatro di San Carlo - Napoli, Orchestra di Padova, Orchestra di Roma e del Lazio – Italia ș.a. La Londra, a fost asistentul lui Ghenadi Rojdestvenski la orchestrele London Symphony și BBC. A fost, de asemenea, asistentul lui Lorin Maazel la realizarea Requiem-ului de Verdi cu Symphonica Toscanini din Parma.De la mijlocul anilor '80 s-a dedicat prezentării operei lui Astor Piazzolla și este considerat de critică drept unul dintre experții de seamă pe scenele internaționale: a realizat transcripții și orchestrații interpretate în toată lumea.Pe lângă aparițiile solo și concerte, SÎNZIANA MIRCEA concerteaza frecvent alături de apreciatul violonist român Alexandru Tomescu. Sînziana Mircea a obținut diploma de licență cu calificări maxime la Hochschule für Musik und Tanz Koln (Germania) și diploma de masterat la Guildhall School of Music and Drama - Londra (Marea Britanie), cu o bursă generoasa oferită de Steinway & Sons UK. De asemenea, a studiat la Accademia Pianistica Imola (Italia). Sînziana a devenit primul pianist român care a obținut o bursă de la Fundația Van Cliburn și TCU School of Music la PianoTexas Festival & Academy în 2014. În decembrie 2018, Sînziana a obținut diploma de masterat în managementul artelor la Universitatea de Economie Bocconi din Milano. Anul 2019 include apariții pe scene din România, Anglia, Italia și Estonia. De asemenea, în luna iunie, Sînziana va reveni în Japonia cu un amplu turneu de recitaluri și concerte cu orchestră, sub bagheta dirijorului Mitsuyoshi Oikawa.Concertele pot fi ascultate în direct pe toate frecvenţele Radio România Cultural şi Radio România Muzical din ţară şi în streaming live pe Internet, pe www.radioromaniacultural.ro și www.romania-muzical.ro.