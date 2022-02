Ce spun specialiștii despre efectul măștilor asupra dezvoltării limbajului și relațiilor sociale ale copiilor. Ar trebui să fim îngrijorați?

Limbajul

În SUA, apelurile pentru renunțarea la obligativitatea măștilor de protecție în școli s-au înmulțit în ultimele săptămâni, venind inclusiv din rândul comunității științifice, într-o perioadă în care numărul de cazuri de Covid-19 scade.Studiile științifice au arătat că măștile au un impact asupra capacității copiilor de a recunoaște fețele și emoțiile. Ca și în cazul adulților, măștile pot afecta comunicarea verbală.Dar experții sunt împărțiți în ceea ce privește efectele pe termen lung asupra dezvoltării copiilor.Prima preocupare este cea privind învățarea limbii, proces care are loc în primii ani de viață. Copiii învață să vorbească prin interacțiuni sociale, inclusiv privind la gurile adulților pentru a sesiza diferite foneme.Din moment ce această cale este blocată, pare logic să presupunem că are un efect dăunător."Este adevărat, te uiți la fețe atunci când înveți să vorbești. Dar nu este singura cale", a declarat pentru AFP Diane Paul de la Asociația Americană a Logopezilor .Copiii ascultă, de asemenea, vocile celor din jur și le urmăresc gesturile și mișcarea ochilor. În plus, remarcă Diane Paul, și copiii cu deficiențe de vedere învață să vorbească bine. Ca să nu mai spunem că măștile nu sunt purtate tot timpul, fiind scoase acasă, de exemplu."În prezent, nu există studii care să fi demonstrat impactul pe termen lung, âasupra dezvoltării vorbirii, al interacțiunilor dintre copiii mici și adulții care poartă mască. Însă există studii care arată că copiii se pot conecta la aceste alte moduri de comunicare", insistă specialista.Un studiu realizat în 2021 a sugerat că bebelușii au fost capabili să recunoască cuvinte unice indiferent dacă cei care le rosteau aveau sau nu mască.Însă un alt studiu, efectuat în Franța, a constatat că măștile pot interfera cu abilitățile de citire ale copiilor cu dificultăți de învățare.La acest moment există încă prea puține cercetări pe această temă. Dar "chiar nu văd niciun motiv de panică", spune Diane Paul.Principala agenție federală de sănătate publică din SUA, CDC, afirmă că "datele limitate disponibile nu oferă dovezi clare că măștile dăunează dezvoltării emoționale și lingvistice a copiilor".Prin urmare, recomandă ca măștile să fie purtate de la vârsta de doi ani - spre deosebire de Organizația Mondială a Sănătății, care recomandă peste vârsta de cinci ani.Dar psihiatrii au o viziune ușor diferită. "Aspectul emoțional este și mai important", spune Manfred Spitzer, specialist în neuroștiințe cognitive la Universitatea Ulm din Germania.El remarcă faptul că primul lucru care se pierde este vederea unui zâmbet."În mediile educaționale, există un amplu canal comunicațional între profesori și copii", spune specialistul, arătând că "dacă alterați această comunicare, veți vedea că predarea nu va mai avea succes".Temerile se referă, de asemenea, la capacitatea de a forma legături sociale. Numeroase studii au subliniat că măștile îngreunează identificarea fețelor și a emoțiilor, inclusiv - sau chiar mai mult - la persoanele tinere.Dar concluziile privind consecințele diferă.Un studiu efectuat pe copii cu vârste cuprinse între 7 și 13 ani, publicat în revista PLOS One, a confirmat că emoțiile (frică, tristețe, furie) erau mai puțin bine identificate atunci când o persoană purta o mască - dar cu rezultate similare în comparație cu purtarea ochelarilor de soare.Prin urmare, studiul consideră că "este puțin probabil ca interacțiunile sociale ale copiilor să fie modificate radical în viața lor de zi cu zi".Însă o altă lucrare, publicată în Frontiers in Psychology, a arătat că posibilitatea de identificare a emoțiilor a scăzut semnificativ la vârste între trei și cinci ani.Aceste rezultate sugerează, potrivit autorilor, că masca "ar putea afecta potențial" "dezvoltarea socială și inteligența emoțională"."Cred că ar trebui să fim îngrijorați ca societate, nu că părinții ar trebui să fie îngrijorați tot timpul de acest lucru", spune Carol Vidal, psihiatru la Universitatea Johns Hopkins.Aceasta, care lucrează în școli din Statele Unite, face parte dintr-un grup de oameni de știință care solicită ridicarea obligativității măștilor în școli, unde purtarea lor este oricum complicată în practică."Ele nu mai sunt necesare în acest stadiu al pandemiei", mai ales având în vedere riscul Covid-19 scăzut la copii și faptul că vaccinurile sunt acum disponibile de la vârsta de cinci ani, a declarat ea.”Este vorba de a avea un echilibru între beneficii și riscuri", argumentează psihiatra.Riscurile reprezentate de măști "ar putea să nu fie semnificative în ceea ce privește efectele imediate, dar cred că ar trebui să fim atenți”, a mai spus Carol Vidal.(sursă foto Stefania Leonardi