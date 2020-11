Spitalul din Câmpina, suport COVID: Nu mai are cine să facă gărzi. Trei medici supraveghează 60 de pacienţi

Conducerea Spitalului Municipal Câmpina, unitate suport pentru COVID-19, cere soluţionarea ”cu celeritate” a solicitării de a asigura medici specialişti de medicină internă, anunţând că s-a ajuns în situaţia ca, în opt dintre zilele rămase până la sfârşitul lunii noiembrie, să nu mai poată fi asigurate gărzile. Reprezentanții spitalului mai spun că trei medici au în grijă 60 de pacienţi.

Într-o adresă transmisă de conducerea spitalului Municipal Câmpina către DSP Prahova, premier, Ministerului Sănătăţii, Prefectura Prahova şi Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, conducerea unităţii medicale atrage atenţia asupra necesităţii suplimentării numărului de medici de medicină internă, în condiţiile creşterii numărului de pacienţi, concomitent cu scăderea numărului de medici, cauzată de infectarea acestora, scrie News.ro





Directorul medical al spitalului reclamă ”lipsa acută de personal medical pentru secţiile care acordă servicii medicale în regim de spitalizare zi/continuă pacienţilor diagnosticaţi cu COVID 19 – datorată infectării a doi medici şi retragerea din linia de gardă a celui de-al treilea, fapt pentru care nu se poate asigura serviciul de gardă în 8 zile din luna noiembrie”.

În adresa transmisă autorităților, unitatea medicală din Câmpina precizează că s-a ajuns la situaţia în care în spital trei medici îngrijesc 60 de pacienţi.





”Toate acestea au dus la depăşirea orelor de lucru stabilite prin contract, situaţie pe care am înţeles-o datorită contextului epidemiologic: am asigurat continuitatea gărzilor, ne-am desfăşurat în paralel activitatea în ambulatoriul de specialitate, am asigurat consultaţiile interdisciplinare, consultaţiile urgenţelor COVID şi non-COVID în CPU, am suplinit absenţa medicilor din CPU care au fost detaşaţi 30 de zile UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti şi apoi au fost depistaţi COVID pozitiv”, se arată în adresa trimisă de Spitalul Municipal Câmpina.





În acest context, conducerea unităţii sanitare solicită ”soluţionarea cu celeritate a cererilor de a asigura medici de medicină internă”, în condiţiile în care spitalul primeşte în secţia de medicină internă, pacienţi suspecţi sau confirmaţi cu COVID-19 care au multiple comorbidităţi şi care prezintă „necesităţi de îngrijire complexe şi individualizate”.





Nu în ultimul rând, în adresa trimisă către DSP Prahova se face referire şi la situaţia instalaţiilor de alimentare cu oxigen, arătându-se că există riscul ca acestea să fie suprasolicitate având în vedere numărul mare de pacienţi.