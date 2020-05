Andrea Bocelli spune că a fost bolnav de coronavirus / De la ”am trăit un coșmar”, la ”prea multă agitație”

"Am depășit foarte bine boala, chiar dacă, din păcate, a trebuit să anulez multe concerte și a fost o experiență proastă. A fost ca și cum am trăi un coșmar, deoarece am simțit că nu mai sunt sub control „Speram să mă trezesc oricând curând”, a spus Bocelli.





Bocelli și soția au fost la spitalul din Pisa pentru a dona plasma pentru cercetarea Covid-19.

"Experiența mea cu coronavirusul? O tragedie. Cu toții am fost infectați în familie, cu febră, chiar dacă nu era puternică, tusea și strănutul", a declarat reporterilor, potrivit AFP.În ceea ce privește faza deschiderii progresive a țării, începută pe 4 mai, el a „mulțumit lui Dumnezeu că nu a trebuit să ia decizii”.„Slavă Domnului că nu sunt politician și nu sunt chemat să iau decizii, nu mi-ar plăcea să fiu în locul celui care trebuie să ia aceste decizii”, a spus el.El a estimat că există „prea multă agitație” cu privire la Covid-19 în prezent și că această atitudine era justificată la începutul crizei, dar nu acum.